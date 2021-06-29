18 человек, которые похожи на своих предков так сильно, будто их через ксерокс пропустили

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Иногда смотришь на ребенка и не можешь понять, от кого он унаследовал эту копну рыжих волос и россыпь веснушек на лице. А бывает наоборот: сходство настолько сильное, что и без ДНК-тестов понятно, кто чей сын или чья дочь.

Пользователи сети показали фото самих себя и родственников, с которыми они на одно лицо. А мы в AdMe.ru теперь разглядываем их и диву даемся, какая чудная вещь эта ваша генетика.

«Фото мамы в моем возрасте и мое фото»

«Мы с дедулей ну очень похожи»

Могу я вернуться назад во времени, чтобы закрутить роман с твоим дедушкой? © greatwizardofoo / Reddit

«Мой дедушка и мой сын в одном возрасте»

«Мне постоянно твердят, что я выгляжу как моя финская бабуля»

«Мой двоюродный дедушка и я»

«Все мне говорят, что мы с мамой похожи. Глаза уж точно одинаковые»

«Мой дедушка в свои 20 на Кубе и я»

«Моя бабушка, мама и я. Мне кажется, мы больше похожи друг на друга по характеру, чем внешне»

«Мы с дедом»

Да не может быть! Ты просто вампир. © Axxalon / Reddit

«Мой папа в 14 лет и я в 30»

«Нашла фото прадеда мужа. Мне кажется, они очень похожи! Обожаю старые снимки»

«Все говорят, что у меня с бабушкой схожие черты лица. Она была невероятной красоткой»

«Нам с бабушкой тут по 2 года»

«Мои бабули. Люблю разглядывать эти фотографии и гадать, что я унаследовала от каждой из них»

«По часовой стрелке: я, прадедушка, прапрабабушка и моя двоюродная прабабушка»

«Прабабушка и я примерно в одном возрасте»

«4 поколения женщин нашей семьи по материнской линии. Бабуля и прабабушка тоже были рыженькими»

Копировать бабушкины гены — вставить