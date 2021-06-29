18 человек, которые похожи на своих предков так сильно, будто их через ксерокс пропустили
Иногда смотришь на ребенка и не можешь понять, от кого он унаследовал эту копну рыжих волос и россыпь веснушек на лице. А бывает наоборот: сходство настолько сильное, что и без ДНК-тестов понятно, кто чей сын или чья дочь.
Пользователи сети показали фото самих себя и родственников, с которыми они на одно лицо. А мы в AdMe.ru теперь разглядываем их и диву даемся, какая чудная вещь эта ваша генетика.
«Фото мамы в моем возрасте и мое фото»
«Мы с дедулей ну очень похожи»
- Могу я вернуться назад во времени, чтобы закрутить роман с твоим дедушкой? © greatwizardofoo / Reddit
«Мой дедушка и мой сын в одном возрасте»
«Мне постоянно твердят, что я выгляжу как моя финская бабуля»
«Мой двоюродный дедушка и я»
- Твой дед — Элвис Пресли? © og-danko / Reddit
«Все мне говорят, что мы с мамой похожи. Глаза уж точно одинаковые»
«Мой дедушка в свои 20 на Кубе и я»
«Моя бабушка, мама и я. Мне кажется, мы больше похожи друг на друга по характеру, чем внешне»
«Мы с дедом»
- Да не может быть! Ты просто вампир. © Axxalon / Reddit
«Мой папа в 14 лет и я в 30»
«Нашла фото прадеда мужа. Мне кажется, они очень похожи! Обожаю старые снимки»
«Все говорят, что у меня с бабушкой схожие черты лица. Она была невероятной красоткой»
«Нам с бабушкой тут по 2 года»
«Мои бабули. Люблю разглядывать эти фотографии и гадать, что я унаследовала от каждой из них»
«По часовой стрелке: я, прадедушка, прапрабабушка и моя двоюродная прабабушка»
«Прабабушка и я примерно в одном возрасте»
«4 поколения женщин нашей семьи по материнской линии. Бабуля и прабабушка тоже были рыженькими»
Копировать бабушкины гены — вставить
Похожи ли вы с кем-то из своих родственников так, будто природа просто нажала на клавиши «копировать» и «вставить»? Будем рады вашим фото в комментариях.
Фото на превью maijakin / Reddit, moonfacelass / Reddit
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