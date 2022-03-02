18 человек, которые готовят вегетарианские блюда так, что даже несгибаемые мясоеды не смогут устоять

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Причины, по которым люди переходят на растительную пищу, у всех разные. Одни отказываются от мяса по этическим нормам или состоянию здоровья, другие — по моральным соображениям. Любителям мяса может показаться, что разнообразно питаться в таком случае трудно. Однако вегетарианцы знают толк в еде на любой вкус и цвет.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед теми, кто знает тысячу и один рецепт вегетарианских блюд и умеет превращать их в настоящие произведения искусства.

«Моя семья позволила мне приготовить для них ужин только из растительных продуктов. Чесночный нут и кускус с жареными овощами»

Веганский темпе а-ля бекон, салат-латук, сэндвич с помидорами и авокадо

Темпе — это продукт, приготовленный из соевых бобов (прим. AdMe.ru).

«Я приготовила „крылышки“ из тофу, они получились такими хрустящими и острыми, а к тому же бюджетными»

«Испекла моей любимой дочурке торт на ее 3-й день рождения»

Я не веган, но он выглядит потрясно. Отличная работа. © adamtherealone / Reddit

«Как думаете, Реми бы оценил мой рататуй?»

Реми — главный герой мультфильма «Рататуй» (прим. AdMe.ru).

«Первый раз пробую тыкву с орехами, поэтому сделала из них веганские равиоли»

«Мой папа любит мясо. Он пригласил нас на домашний индийский ужин в честь своего дня рождения»

«Папа сказал: „Здесь только одно блюдо, которое вам не подходит, потому что содержит йогрурт. Все остальное — веганское“. Лучшая семья, о которой только можно мечтать!»

Чизкейк с ягодами маки, белым шоколадом и страчателлой

«Вчера приготовила своему парню „жареные крылышки“ из цветной капусты в панировке»

«Этот острый мисо-рамен получился просто потрясающим! Очень доволен лапшой и бульоном»

«Сезон редиски подходит к концу, поэтому я запекла и пожарила последную партию в виде милых вегетарианских шашлыков»

«Сегодня мне удалось втиснуть в свой обед больше 20 различных видов растений»

Веганский английский завтрак

«Я испекла этот веганский лимонный торт с глазурью и украсила его ломтиками сушеного лимона»

«Мой сын — веган, поэтому я сделала нам тушеную „говядину“ и домашний хлеб на закваске»

«Мне нравится мальчик, а он любит темный шоколад и малину, поэтому я приготовила малиновое печенье с темным шоколадом»

Если бы ты мне подарила такое, женился бы на тебе прямо там. © Shy_Mochi / Reddit

«Я приготовила веганский крем с замороженными ягодами, кокосовой стружкой и шоколадом»

«Моя беременная коллега жаждала „Биг Мак“, но она не ест мясо, поэтому я приготовил ей веганскую версию»