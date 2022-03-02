18 человек, которые готовят вегетарианские блюда так, что даже несгибаемые мясоеды не смогут устоять
Причины, по которым люди переходят на растительную пищу, у всех разные. Одни отказываются от мяса по этическим нормам или состоянию здоровья, другие — по моральным соображениям. Любителям мяса может показаться, что разнообразно питаться в таком случае трудно. Однако вегетарианцы знают толк в еде на любой вкус и цвет.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед теми, кто знает тысячу и один рецепт вегетарианских блюд и умеет превращать их в настоящие произведения искусства.
«Моя семья позволила мне приготовить для них ужин только из растительных продуктов. Чесночный нут и кускус с жареными овощами»
Веганский темпе а-ля бекон, салат-латук, сэндвич с помидорами и авокадо
Темпе — это продукт, приготовленный из соевых бобов (прим. AdMe.ru).
«Я приготовила „крылышки“ из тофу, они получились такими хрустящими и острыми, а к тому же бюджетными»
«Испекла моей любимой дочурке торт на ее 3-й день рождения»
- Я не веган, но он выглядит потрясно. Отличная работа. © adamtherealone / Reddit
«Как думаете, Реми бы оценил мой рататуй?»
Реми — главный герой мультфильма «Рататуй» (прим. AdMe.ru).
«Первый раз пробую тыкву с орехами, поэтому сделала из них веганские равиоли»
«Мой папа любит мясо. Он пригласил нас на домашний индийский ужин в честь своего дня рождения»
«Папа сказал: „Здесь только одно блюдо, которое вам не подходит, потому что содержит йогрурт. Все остальное — веганское“. Лучшая семья, о которой только можно мечтать!»
Чизкейк с ягодами маки, белым шоколадом и страчателлой
«Вчера приготовила своему парню „жареные крылышки“ из цветной капусты в панировке»
«Этот острый мисо-рамен получился просто потрясающим! Очень доволен лапшой и бульоном»
«Сезон редиски подходит к концу, поэтому я запекла и пожарила последную партию в виде милых вегетарианских шашлыков»
«Сегодня мне удалось втиснуть в свой обед больше 20 различных видов растений»
Веганский английский завтрак
«Я испекла этот веганский лимонный торт с глазурью и украсила его ломтиками сушеного лимона»
«Мой сын — веган, поэтому я сделала нам тушеную „говядину“ и домашний хлеб на закваске»
«Мне нравится мальчик, а он любит темный шоколад и малину, поэтому я приготовила малиновое печенье с темным шоколадом»
- Если бы ты мне подарила такое, женился бы на тебе прямо там. © Shy_Mochi / Reddit
«Я приготовила веганский крем с замороженными ягодами, кокосовой стружкой и шоколадом»
«Моя беременная коллега жаждала „Биг Мак“, но она не ест мясо, поэтому я приготовил ей веганскую версию»
А какие блюда предпочитаете вы? Пробовали стать вегетарианцем?