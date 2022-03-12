18 человек, для которых поход в магазин обернулся массой незабываемых впечатлений

Мы частенько заходим в магазин купить продукты, кто-то идет на рынок за вещами, а кто-то работает за кассой. И здесь порой мы можем столкнуться с неординарными ситуациями. Кто-то из покупателей поднимает настроение продавцу под Новый год, а кому-то приходится отстаивать свое право купить незаветрившийся карбонад.