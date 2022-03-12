18 человек, для которых поход в магазин обернулся массой незабываемых впечатлений
Мы частенько заходим в магазин купить продукты, кто-то идет на рынок за вещами, а кто-то работает за кассой. И здесь порой мы можем столкнуться с неординарными ситуациями. Кто-то из покупателей поднимает настроение продавцу под Новый год, а кому-то приходится отстаивать свое право купить незаветрившийся карбонад.
Мы в AdMe.ru уверены, что истории героев сегодняшней подборки не оставят вас равнодушными.
- На днях в супермаркете ходила параллельно с одной семейкой с 2 детьми. Их сын всю дорогу просил то одно, то другое, ныл и орал, орал и ныл, но тщетно. Подошли они к кассе, и, пока родители отвлеклись на покупки, их дочь быстро-быстро начала разворачивать киндеры с прикассовых витрин и запихивать себе в рот. Что ж, пришлось оплатить. © Бутербродик / AdMe
- Однажды решил прокатиться на тележке, пока никто не видит. Но не учел, что это не огромная устойчивая тележка, на которой можно рассекать, как корабль, по проходам, а небольшая из обычного продуктового, у которой внизу нет перекладины. Оттолкнувшись, перенес вес на рукоять, и хоба — она подо мной пошла вниз. Тележка встала на дыбы, я во весь рост хряпнулся в проход, а телега покатилась вдаль и врезалась в витрину с колбасой. Блин, так стыдно мне давно не было. © John Silver / AdMe
- А вот эта манера растянуть вещь 46-го размера в руках и натягивать ее на покупательницу с размером 52, а потом пищать, как хорошо сидит? Помню, при мне на одну даму натянули так кофту с рисунком, там надпись читаться перестала и общий смысл рисунка утерялся на фоне растяжения, но продавщице это не мешало во весь голос восхищаться посадкой. © Тревожное Пирожное / AdMe
- Недавно в магазине джинсов была поймана на входе в примерочную консультантом.
Под предлогом помощи он отобрал у меня джинсы с моим размером со словами «вам малы будут», принес 3 пары на 2 размера больше и слинял. Я не поленилась, вышла из примерочной в этом чуде, придерживая, чтобы не сползло, затребовала этого умника к себе, чтобы он прокомментировал свои советы. Меня выбесило именно то, что человек — полный ноль в своей работе и при этом тратит мое время на примерку абсолютно неподходящих мне вещей. Так еще напакостил и сбежал! © Lily was here / AdMe
- Обычно называю мужа красавчиком. Стоим мы с ним в очереди в магазине, я говорю: «Дай мне руку, красавчик» — и ненароком задеваю рукой впереди стоящего тучного мужчину лет под 50. Он оборачивается и произносит: «У красавчика, вообще-то, жена и четверо детей», — забирает пакет молока и уходит. © Подслушано / Ideer
- Мне кажется странным, что кто-то идет в супермаркет в 11 утра в субботу за продуктами, одетый в пижаму, тапочки и халат. Не понимаю. Видела одну женщину в таком виде уже дважды. Почему она это делает? © Hilary Budaji / Quora
- Я зашла в магазин косметики и некоторое время осматривалась, решая, что купить. Консультант спросила, нужна ли мне помощь. Я ответила: «Все в порядке, спасибо». Но она не оставила меня в покое, наблюдала за мной. Когда я пошла на другую сторону магазина, она выдала: «Вы были там, теперь вы здесь, и вы сказали, что вам не нужна помощь». Теперь не могу отделаться от ощущения, что за мной постоянно следят. © pink_flashlight / Reddit
- Я зашла в отдел детского питания в одном крупном супермаркете. И там увидела на полу сотрудника магазина, который дремал, при этом держа в руке чистящее средство. Заметив меня, он попытался сесть и притвориться, что чистит нижнюю полку. © Jessi Elliott / Quora
- После дождика решила сходить в магазин за йогуртом, стою на кассе, а передо мной мужичок солидный, в пиджачке, рубашечке. Оплачивает пакет с огурцами. Выхожу я из магазина и вижу такую картину: этот мужичок в свежей луже после дождя намывает огурцы. Помыл, встряхнул от водички небесной и пошел дальше, хрустя этим же огурцом. Видимо, очень хотел огурчик. © Подслушано / Ideer
- Стою в очереди за мясом на рынке. Передо мной девушка лет 25 и женщина лет 60. Девушка просит 300 граммов карбонада. Продавщица достает из угла витрины маленький подсохший кусочек: «Поменьше будет, 180 граммов». Девушка настаивает, чтобы ей отрезали свежий кусок в 300. Продавщица: «Я, пока этот не продам, новый резать не буду». Девушка воскликнула: «Товар на витрине — это публичная оферта, покупатель может попросить отрезать кусок от любого». Продавщица с недовольным лицом подчинилась. © Natalia07 / Pikabu
- Мы как-то рыбу покупали в рыбном (я уже не помню конкретно, что за диалог был) и попросили побольше и симпатичнее, но нам продавец сказал: что достанет, то и даст. Это ненормально же? © Ursegor / Pikabu
- Магазин игрушек, выбираем подарок ребенку. Замечаем синюю надувную лошадку. Спросили в другом цвете, продавец отправил человека на склад. Ждем. Минут через 5 девушка по рации сообщает: «Здесь зеленый олень и красная корова». Останавливаемся на корове. Еще через пару минут вести со склада: «Ой, а это, по-моему, не корова, а бык». Любопытство побеждает: «Пусть бык». В итоге приносят надувного розового бесполого ослика. На вопрос, как определили, что самец, продавец ответила: «По наглым глазам». © PivBear / Pikabu
- Как-то поехала с родителями покупать маме парфюм на 8 Марта, а мой отец некоторые запахи не переносит, поэтому решили, что надо сразу на нем тестировать. И вот нам консультант что-то такое интересное попшикала на бумажку, и мы ее передавали из рук в руки. Я: «Хороший запах, немного фруктовый, несладкий», мама: «Да, приятный такой, интересный», папа: «Воняет испорченными цитрусовыми». Я: «Теперь четко чувствую подгнивший мандарин!» Консультант: «О боже, и я!» © PivBear / Pikabu
- Я 31 декабря сделала кассиру комплимент. 7 вечера, она на кассе, людей тьма, товаров тоже. Сидит такая вся несчастная. А у нее на ногтях елочки нарисованы. Говорю: «У вас такой маникюр классный». Она: «Что?» Потом, когда я повторила и слова дошли до сознания, она, конечно, разулыбалась. © Muflosha / Pikabu
- Приехал как-то в родной поселок навестить родителей. Стою в магазине и чувствую, что на меня кто-то пялится. Поднимаю глаза, стоит какой-то мужик лет 40 в солнечных очках, улыбается и протягивает мне руку поздороваться. Присматриваюсь и понимаю, что это мой одноклассник. P. S. Нам по 27. © spektr390 / Pikabu
- Однажды я был свидетелем того, как женщина наполняла корзину яблоками, а затем клала сверху спящего голого ребенка, делала несколько снимков. Это произошло в супермаркете. Рядом были двое работников, которые тоже наблюдали за этим, а затем просто занялись своими делами, как будто ничего необычного не произошло. © Christine Bozarth / Quora
- Я был в супермаркете и стоял у прилавка с деликатесами. Продавщица нарезала мясо и не обращала на меня внимания. Она закончила нарезать целую ветчину, а затем отвлеклась и уронила весь поднос на пол. Невозмутимая, она собрала ломтики снова на поднос и отнесла его на прилавок. У меня тут же пропало желание покупать мясо. © Stephen Fletcher / Quora
- С недавнего времени работаю в ТЦ, прямо напротив касс огромного гипермаркета. Наблюдаю картину: девушка оплатила покупки, среди которых саженец груши. На выходе к ней подходит охранник — суровый дядька лет 50, которого я всегда побаивалась. Грубым, сиплым голосом охранник мило интересовался, не погибнет ли бедное деревце до посадки, и сетовал, что хочет купить тоже, но сколько ни сажал, ни одно не приживалось. © Подслушано / Ideer
А с вами случались подобные ситуации в магазине?
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