18 человек, для которых не существует слова «провал»

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Оптимисты — это люди, которые умеют с юмором относиться даже к сложным ситуациям и находить в них свои плюсы. И хотя склонность к пессимизму передается по наследству, мы можем приучить себя более позитивно смотреть на мир. Так, как это делают герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru восхищаемся находчивостью этих людей, искренне убежденных, что стакан всегда наполовину полон.

Когда на праздник получаешь подарок, который хотела

И осознаешь все плюсы обычных проводных наушников

Даже в коряво упакованном подарке есть свои плюсы

А если что-то идет не по плану, скорректируйте план: «У моей девушки не получился пряничный домик, и я просто добавил динозавра»

Вот что значит использовать сильную сторону противника против него

Когда не можешь отказать себе в прогулке, а на улице — толстый слой снега

Если вдруг приятель забыл о встрече, но ты не собираешься отказываться от дружеских посиделок

Когда даже в дыре на обоях находишь пространство для творчества

Эти люди знают, как бороться с неприятными клиентами

Они довольствуются тем, что есть

И выжимают максимум из того, что имеют

Видят во всем позитивную сторону

...и умеют правильно расставить акценты

Если автобус застрял в пробке, то можно оглянуться и просто наслаждаться живописным видом, как автор этого снимка

А если не можешь контролировать ситуацию, просто отпусти ее

«Моему другу поставили диагноз: болезнь Паркинсона. Он решил, что будет забавно отправить знакомым такие письма. Его жена пришла в ужас и добавила стикер с надписью: «Все не так плохо. Норм считает, что это смешно!»

Ведь для кого-то ты — целый мир

А когда ты заряжаешь все вокруг позитивом, даже твой компьютер относится к неудачам по-новому

«Задание успешно провалено».

Что вы делаете, чтобы побороть хандру? Поделитесь вашими методами с другими читателями. Возможно, кому-то они очень пригодятся.