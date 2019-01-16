18 человек, для которых не существует слова «провал»
Оптимисты — это люди, которые умеют с юмором относиться даже к сложным ситуациям и находить в них свои плюсы. И хотя склонность к пессимизму передается по наследству, мы можем приучить себя более позитивно смотреть на мир. Так, как это делают герои нашей подборки.
Мы в AdMe.ru восхищаемся находчивостью этих людей, искренне убежденных, что стакан всегда наполовину полон.
Когда на праздник получаешь подарок, который хотела
И осознаешь все плюсы обычных проводных наушников
Даже в коряво упакованном подарке есть свои плюсы
А если что-то идет не по плану, скорректируйте план: «У моей девушки не получился пряничный домик, и я просто добавил динозавра»
Вот что значит использовать сильную сторону противника против него
Когда не можешь отказать себе в прогулке, а на улице — толстый слой снега
Если вдруг приятель забыл о встрече, но ты не собираешься отказываться от дружеских посиделок
Когда даже в дыре на обоях находишь пространство для творчества
Эти люди знают, как бороться с неприятными клиентами
Они довольствуются тем, что есть
И выжимают максимум из того, что имеют
Видят во всем позитивную сторону
...и умеют правильно расставить акценты
Если автобус застрял в пробке, то можно оглянуться и просто наслаждаться живописным видом, как автор этого снимка
А если не можешь контролировать ситуацию, просто отпусти ее
«Моему другу поставили диагноз: болезнь Паркинсона. Он решил, что будет забавно отправить знакомым такие письма. Его жена пришла в ужас и добавила стикер с надписью: «Все не так плохо. Норм считает, что это смешно!»
Ведь для кого-то ты — целый мир
А когда ты заряжаешь все вокруг позитивом, даже твой компьютер относится к неудачам по-новому
«Задание успешно провалено».
Что вы делаете, чтобы побороть хандру? Поделитесь вашими методами с другими читателями. Возможно, кому-то они очень пригодятся.
Фото на превью GoldenerAluhut / Twitter