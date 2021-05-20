18 человек, чья самоирония сразит наповал даже лучшего комика

Каждый день окружающая действительность подкидывает нам проблем. Но не стоит воспринимать их слишком уж всерьез. Если относиться к испытаниям и трудностям с долей самоиронии, жизнь может заиграть новыми красками. А потраченные на решение вопросов нервные клетки с лихвой компенсируются улыбкой.

Мы в AdMe.ru стараемся брать пример с героев нашей подборки. Ведь в любой непонятной ситуации можно найти повод поиронизировать над обстоятельствами и над собой.

«У меня на съемной хате ковер на кровати. Когда я захочу поспать на этой кровати (а я захочу), на ковер надо ложиться или ковром надо укрываться?»

«Нормальные люди красят яйца в чае каркаде: получаются красивые серые и фиолетовые оттенки. Я покрасила яйца в каркаде: кажется, из них сейчас вылупятся не цыплята...»

«В 35 я стал владельцем собственного участка. Нужно просто не ныть, а усердно работать»

Когда кошка не используется, храните ее при комнатной температуре в сухом месте

«Пыталась приготовить „свинок в одеялках“. Получились свинки на надувных матрасах»

Совет от профессионала: если убрать лоток из морозилки, можно получить неограниченное количество льда

«Ну и ладно, я все равно не собирался его есть»

Еще можно: «25 + 5 + 3»

«Друг похвастался, что приготовил рулетики из бекона. Не могу перестать ржать»

Вечеринки у взрослых — они такие

«Моя яичница получилась похожей на птичку киви, которая клюет что-то с земли»

«Решил повесить занавеску на входную дверь. Слишком поздно осознал, что я сделал не так»

«Эта фотосессия 2009 года — самая кринжовая вещь, которую я когда-либо делала»

«Скучно стало на майских, решил подшаманить авто»

«Вот почему мне не стоит готовить. Я как-то забыла, что пластик имеет свойство плавиться, и поставила пиццу в духовку на пластмассовом подносе»

«Выбираю яйца из лотка случайным образом, чтобы они не знали, кто следующий. Люблю создавать напряжение»

«Девушке сегодня сделали операцию. Вместо того, чтобы сказать мне, что она жива и в порядке, она прислала мне это»

«Отводил дочь в садик, перед выходом жена попросила мусор захватить. Привел ребенка, поговорил с воспитателем, и тут дочка спрашивает: «Папа, ты зачем мусор в садик принес?»