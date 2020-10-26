18 человек, которым срочно необходимо пройти курсы по повышению внимательности

Наш мозг очень любит шутить с нами с помощью когнитивных искажений. К примеру, одним из таких является феномен Баадера — Майнхоф, когда нам кажется, что информация, которую мы недавно узнали, будто бы преследует нас, и мы начинаем воспринимать ее как некий «знак свыше». Так что немудрено, что каждый из нас испытывал трудности с внимательностью: зайти в комнату и забыть зачем; говоря по телефону, думать, что потеряли его; или пойти на работу в домашних тапочках.

Мы в AdMe.ru стараемся ничего не упускать, однако некоторые случаи рассеянности, например как у героев нашей подборки, нам тоже близки.

«Не заметила, что плохо закрыла дверь в спальню. Просыпаюсь ночью от страшных звуков с мыслью, что под потолком копошится монстр. Включаю фонарик на телефоне, а там это»

«Я собирался налить себе попить, но тут обнаружил, что 2 моих кубика льда оказались пицца-роллами»

«Мое хобби — каллиграфия. И я не туда вписал помеченный иероглиф, являющийся частью свитка из 300 слов, который я почти закончил после 5 дней работы»

«Я только что поняла, что сходила в магазин и в банк в таком виде»

«Случайно перепутал кнопки „жарить“ и „запекать“»

«„Отмачиваю“ свои руки в молоке, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние, после того как я без перчаток использовал масло чили. Да, я немного тупенький»

«Итак, я забыл взять кроссовки в тренажерный зал»

«Надо запомнить: не ставить свой кофе рядом с водой для красок»

«Мама узнала, что банку сгущенного молока можно сварить, чтобы сделать ирис. Несколько раз у нее все получилось, а в последний раз она заснула, пока ее варила»

«Я приняла таблетки в полусонном состоянии, а позже обнаружила это»

«Меня не было дома целый месяц, и по приезде оказалось, что я забыл закрыть кран»

«Моя жена: «О, как быстро кофе-то налился»

Женщина поставила кружку вверх ногами, и кофе льется на ее дно.

«Кто-то забыл закрыть банку с краской, блин»

«Мы едим блинчики только по особым случаям. И сегодня поняли, что сироп для них, который мы используем, оказывается, просрочен аж на 7 лет»

«Как только закончила заплетать себе косы, обнаружила это»

«Смотрим с подругой ужасы, и на страшных моментах я прячу лицо где-то на плече у Кати. Оказывается, я забыла снять макияж, и вот взгляните»

«Каким-то образом я забыл налить воды в стаканчик с лапшой, перед тем как разогреть его в микроволновке. Теперь у меня дома пахнет просто отвратительно»

«После того как я в 17-й раз чуть не получил сердечный приступ, я понял, что мне действительно нужно передвинуть мою лампу»