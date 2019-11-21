18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

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Интернет полон людей, которым только дай повод съязвить, и они воспользуются им сполна. И самое интересное, что под натиском их убойных комментариев никто и ничто не может устоять: ни снимки пса с его хозяином из серии «до и после», ни твит беременной девушки, отправившейся на встречу выпускников, ни милая пара, чья разница в росте стала поводом для жарких дискуссий.

AdMe.ru не поощряет подобное поведение в сети, но в то же время признает: людям с отменным чувством юмора можно простить и не такое. Совсем как 18 героям этой подборки.

1.

© Baba_Chu / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

2.

© Paulus1977 / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

3.

© moprob1ems / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

4.

© lordua / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

5.

© ZonTrill / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

6.

© bravo777 / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

7.

© xvkingg / Twitter   © Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER   © Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

8.

© KingFunch / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

9.

© Paulus1977 / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

10.

© Shalapi / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

11.

© Y2SHAF / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

12.

© SpotlessMind / Pikabu  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

13.

© such_A_frknlady / Reddit  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

14.

© chelsea_woah / Twitter   © ANGELA WEISS/AFP/East News  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

15.

© Y2SHAF / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

16.

© lmaojuan / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

17.

© Y2SHAF / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

18.

© jadeqwylde / Twitter  

18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель

А вы когда-нибудь оставляли смешные комментарии под чужими постами? Прилетало ли вам самим нечто подобное от незнакомцев?

Фото на превью Y2SHAF / Twitter

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