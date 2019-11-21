18 человек, чьи саркастичные комментарии всегда бьют точно в цель
Интернет полон людей, которым только дай повод съязвить, и они воспользуются им сполна. И самое интересное, что под натиском их убойных комментариев никто и ничто не может устоять: ни снимки пса с его хозяином из серии «до и после», ни твит беременной девушки, отправившейся на встречу выпускников, ни милая пара, чья разница в росте стала поводом для жарких дискуссий.
AdMe.ru не поощряет подобное поведение в сети, но в то же время признает: людям с отменным чувством юмора можно простить и не такое. Совсем как 18 героям этой подборки.
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А вы когда-нибудь оставляли смешные комментарии под чужими постами? Прилетало ли вам самим нечто подобное от незнакомцев?
Фото на превью Y2SHAF / Twitter