18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению
Если что и может привести нас моментально в недоумение, так это поступки окружающих, лишенные всякого смысла. Ну кто, скажите на милость, в снежную погоду разъезжает на Lamborghini, или держит паяльник за металлическое основание, или — еще хуже — заправляет бананы кетчупом? Ответ очевиден: герои этой подборки.
AdMe.ru не смог пройти мимо 18 человек, чьи алогичные действия способны оказывать шоковый эффект. Остается добавить лишь одно: не пытайтесь повторить это дома или где-либо еще.
1. Она совершенно точно знает, что делает
2. А что, если бы мы использовали 0 % нашего мозга?
3. «Мой ребенок проглотил монетку, показывая своему младшему брату, как за день до этого он случайно проглотил ключ для открытия слота SIM-карты»
4. «Правильное утро должно начинаться с банана, политого кетчупом. И не ведите себя так, словно никогда не видели фруктово-ягодную тарелку»
5. Что ж, это тоже своего рода способ оперативно разобраться с захватом заложников
6. Ну и кто ей скажет?
7. Какой-то гений в этом тайваньском детсадике решил таким образом обозначить растения, посаженные детьми
8. Это все равно что установить на домашнем Wi-Fi пароль в виде набора цифр от 1 до 8
9. Lamborghini в снежных краях — плохой выбор по многим причинам, начиная с самой очевидной
10. Главное ведь — гневный пост написать
11. «Увидел такой вот замок в раздевалке спортзала»
12. И хорошо, если паяльник еще выключен
13. Естественно, починить кондиционер было бы куда накладнее, чем изобрести это чудо инженерной мысли
14. Ходят легенды, что этот кубик льда так и не объявлялся
15. Если вдруг кто не понял
«Мужчину убили до смерти».
16. Не будьте жестокими, отнеситесь с пониманием к человеку, написавшему это объявление
17. Когда все до копейки ушло на покупку телевизора, а на его доставку денег не осталось
18. Эти парни выбрали трудный способ изучения физики
Доводилось ли вам становиться свидетелем чего-то подобного?
Фото на превью raghav04verma / Reddit