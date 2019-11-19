18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

55 2 34 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если что и может привести нас моментально в недоумение, так это поступки окружающих, лишенные всякого смысла. Ну кто, скажите на милость, в снежную погоду разъезжает на Lamborghini, или держит паяльник за металлическое основание, или — еще хуже — заправляет бананы кетчупом? Ответ очевиден: герои этой подборки.

AdMe.ru не смог пройти мимо 18 человек, чьи алогичные действия способны оказывать шоковый эффект. Остается добавить лишь одно: не пытайтесь повторить это дома или где-либо еще.

1. Она совершенно точно знает, что делает

2. А что, если бы мы использовали 0 % нашего мозга?

3. «Мой ребенок проглотил монетку, показывая своему младшему брату, как за день до этого он случайно проглотил ключ для открытия слота SIM-карты»

4. «Правильное утро должно начинаться с банана, политого кетчупом. И не ведите себя так, словно никогда не видели фруктово-ягодную тарелку»

5. Что ж, это тоже своего рода способ оперативно разобраться с захватом заложников

6. Ну и кто ей скажет?

7. Какой-то гений в этом тайваньском детсадике решил таким образом обозначить растения, посаженные детьми

8. Это все равно что установить на домашнем Wi-Fi пароль в виде набора цифр от 1 до 8

9. Lamborghini в снежных краях — плохой выбор по многим причинам, начиная с самой очевидной

10. Главное ведь — гневный пост написать

11. «Увидел такой вот замок в раздевалке спортзала»

12. И хорошо, если паяльник еще выключен

13. Естественно, починить кондиционер было бы куда накладнее, чем изобрести это чудо инженерной мысли

14. Ходят легенды, что этот кубик льда так и не объявлялся

15. Если вдруг кто не понял

«Мужчину убили до смерти».

16. Не будьте жестокими, отнеситесь с пониманием к человеку, написавшему это объявление

17. Когда все до копейки ушло на покупку телевизора, а на его доставку денег не осталось

18. Эти парни выбрали трудный способ изучения физики

Доводилось ли вам становиться свидетелем чего-то подобного?