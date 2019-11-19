18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

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Если что и может привести нас моментально в недоумение, так это поступки окружающих, лишенные всякого смысла. Ну кто, скажите на милость, в снежную погоду разъезжает на Lamborghini, или держит паяльник за металлическое основание, или — еще хуже — заправляет бананы кетчупом? Ответ очевиден: герои этой подборки.

AdMe.ru не смог пройти мимо 18 человек, чьи алогичные действия способны оказывать шоковый эффект. Остается добавить лишь одно: не пытайтесь повторить это дома или где-либо еще.

1. Она совершенно точно знает, что делает

© raghav04verma / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

2. А что, если бы мы использовали 0 % нашего мозга?

© Agressor66 / Pikabu  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

3. «Мой ребенок проглотил монетку, показывая своему младшему брату, как за день до этого он случайно проглотил ключ для открытия слота SIM-карты»

© StumpedatUserName / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

4. «Правильное утро должно начинаться с банана, политого кетчупом. И не ведите себя так, словно никогда не видели фруктово-ягодную тарелку»

© halieatisuto / Twitter  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

5. Что ж, это тоже своего рода способ оперативно разобраться с захватом заложников

© Consistent_Paramedic / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

6. Ну и кто ей скажет?

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

7. Какой-то гений в этом тайваньском детсадике решил таким образом обозначить растения, посаженные детьми

© mak-nil / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

8. Это все равно что установить на домашнем Wi-Fi пароль в виде набора цифр от 1 до 8

© mafti7 / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

9. Lamborghini в снежных краях — плохой выбор по многим причинам, начиная с самой очевидной

© ahjobslist / Twitter  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

10. Главное ведь — гневный пост написать

© Belyvik / Pikabu  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

11. «Увидел такой вот замок в раздевалке спортзала»

© TheBloodkill / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

12. И хорошо, если паяльник еще выключен

© snacco_ / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

13. Естественно, починить кондиционер было бы куда накладнее, чем изобрести это чудо инженерной мысли

© geocentrist / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

14. Ходят легенды, что этот кубик льда так и не объявлялся

© DucatusSanctiSabae / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

15. Если вдруг кто не понял

© TheGreatOne7937 / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

«Мужчину убили до смерти».

16. Не будьте жестокими, отнеситесь с пониманием к человеку, написавшему это объявление

© berd2003 / Pikabu  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

17. Когда все до копейки ушло на покупку телевизора, а на его доставку денег не осталось

© lastintherow / Reddit  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

18. Эти парни выбрали трудный способ изучения физики

© Slavavaz / Pikabu  

18 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

Доводилось ли вам становиться свидетелем чего-то подобного?

Фото на превью raghav04verma / Reddit

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2
68
15k

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