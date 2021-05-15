18 человек, чьи истории о походе в больницу звучат похлеще шуток из Comedy Club
Не всегда наши походы к доктору проходят так, как это было запланировано нами накануне. Нежданные, порой даже анекдотичные казусы случаются с нами и в очереди к врачу, и даже уже в его кабинете. Иногда и сами медики не прочь пошутить вместе с пациентом: не зря же о медицинском юморе давно слагают легенды.
Мы в AdMe.ru искренне рады за людей, которые не испытывают волнения и трепета перед кабинетом доктора. Впрочем, порой курьезные ситуации происходят и с самыми большими смельчаками.
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В четверг ходил медицинскую справку получать на права. Врач: «Сознание теряете, координацию?» Я: «Не припомню такого». Врач: «На память, значит, жалуетесь?» © Bash.im
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Недавно родила. Сам процесс прошел на удивление быстро и без осложнений. Первое, что по окончании сказал мне врач, было: «У вас, однако, матка-акробатка». © Подcлушано / Ideer
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Я, с придыханием: «Межпозвонковые грыжи? Что же теперь делать???» Интерпретолог МРТ, незнакомая строгая дама-врач, передразнивая: «Что делать, что делать... Снять с шеи своей обормотов всех, чтобы позвоночник не плющился, и начать заботиться о себе». Такого экспресс-курса психотерапии по стоимости МРТ у меня больше в жизни не было. © Olga Kostinskaya / Facebook
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Пришел в поликлинику. Пока девушка делала прививку, я сел у окошка. Теплое весеннее солнце так приятно светило, что я надел очки и раскинулся на стуле, прикрыв глаза. Открыл глаза от того, что передо мной стояли 4 испуганных врача, которые смотрели на меня и спрашивали, все ли со мной хорошо. © SirBarmaley88 / Pikabu
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Сижу у стоматолога. Повесила куртку в шкаф, через 5 минут туда заходит девушка-врач, говорит администратору: «Я туда». И пропадает, предварительно с минуту пошумев чем-то. Нарния в стоматологии. © Подслушано / Ideer
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Врач измерила давление: «Ой!» Я: «Сколько?» Врач: «Не скажу!» © Наталья Ильяшевич / Facebook
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Пошла к гинекологу. Там бабуля прием всегда вела. Захожу по очереди, а там — тра-та-та-там — мой одноклассник. Хотела дать задний ход. Не вышло. В итоге на осмотре в кресле болтали об одноклассниках. © Ольга Малеева / Facebook
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Однажды хирург провалил мою операцию на колене и предложил сделать еще одну бесплатно, чтобы все исправить. Вот так, неделю спустя, я снова оказался на операционном столе. Как раз в тот момент, когда я уже был почти в отключке, я спросил: «Кто же этот умник, который подбирал фоновую музыку?» Я уснул под звуки песни со словами «Сделай это со мной еще раз. Одного раза никогда не бывает достаточно». Вся операционная команда тогда просто согнулась в истерике. © Tommy Warden / Quora
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Лежу в больнице, в травматологическом отделении, кругом старые бабушки и дедушки. И знаете, чем я занимаюсь вечерами? Устраиваю им гонки на инвалидных колясках! Бабки кричат от восторга и просят «переключить на 3-ю скорость». Врачи в шоке, медсестры бегают с успокоительным, а нам весело! А еще едим киндеры и меняемся игрушками. © Подслушано / Ideer
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Недавно сделали лазерную деструкцию шейки матки. Каждый день хожу мазаться зеленкой. Вчера мой врач, согнувшись надо мной, приговаривала: «Колдую, колдую. Заживай, заживай». © Подслушано / Ideer
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Все-таки самой фееричной для меня стала фраза моего гинеколога, обращенная к интернам: «Посмотрите, там интересно». © Bash.im
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В прошлом году мне делали операцию на вросшем ногте. В момент, когда доктор собирался вводить обезболивающее, он сказал: «Обещаю, больно не будет. Ну, по крайней мере мне». © Aurelia Kingsleigh / Quora
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На УЗИ во время второй беременности (второй!) у меня внезапно обнаружилось врожденное отсутствие одной почки. Узистка ударяется в панику, я ржу: 30 лет с одной почкой прожила — видимо, и дальше жить буду. Прихожу с результатами УЗИ к своему гинекологу. А он наш семейный врач, еще меня у моей мамы принимал. Отдаю результаты, говорю: «Дядь Вова, есть претензии: кажется, вы тогда не все достали». Гинеколог невозмутимо рассматривает заключение узистки: «Это ты папаше своему претензии предъявляй: он, видимо, не все положил». © Виктория Оленина / Facebook
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Недавно знакомый терапевт рассказывал. Ехал он в автобусе на работу и размышлял лишь о том, как бы купить булочку с кефиром в магазине. И вот его остановка, он пытается выйти, но его сбивает с ног бабка, резко вскочившая с сиденья. Отталкивая всех и вся, она полетела к выходу. Такой силе позавидует, наверное, тягач, перетаскивавший гаубицу во время войны. Мой коллега, придя в себя, выходит и идет в магазин, а затем к себе на работу в поликлинику. А теперь угадайте, кто был у него первым на прием со стонами и жалобами на то, как все тело болит и она еле-еле доплелась до поликлиники? © MrBarinOFF / Pikabu
А с какими нелепыми ситуациями в больнице приходилось сталкиваться вам?