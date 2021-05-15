18 человек, чьи истории о походе в больницу звучат похлеще шуток из Comedy Club

На УЗИ во время второй беременности (второй!) у меня внезапно обнаружилось врожденное отсутствие одной почки. Узистка ударяется в панику, я ржу: 30 лет с одной почкой прожила — видимо, и дальше жить буду. Прихожу с результатами УЗИ к своему гинекологу. А он наш семейный врач, еще меня у моей мамы принимал. Отдаю результаты, говорю: «Дядь Вова, есть претензии: кажется, вы тогда не все достали». Гинеколог невозмутимо рассматривает заключение узистки: «Это ты папаше своему претензии предъявляй: он, видимо, не все положил». © Виктория Оленина / Facebook

Недавно знакомый терапевт рассказывал. Ехал он в автобусе на работу и размышлял лишь о том, как бы купить булочку с кефиром в магазине. И вот его остановка, он пытается выйти, но его сбивает с ног бабка, резко вскочившая с сиденья. Отталкивая всех и вся, она полетела к выходу. Такой силе позавидует, наверное, тягач, перетаскивавший гаубицу во время войны. Мой коллега, придя в себя, выходит и идет в магазин, а затем к себе на работу в поликлинику. А теперь угадайте, кто был у него первым на прием со стонами и жалобами на то, как все тело болит и она еле-еле доплелась до поликлиники? © MrBarinOFF / Pikabu