18 человек, чьи фото из детских альбомов хранятся под семью замками
Воспоминания о детстве и отрочестве могут вызвать как приятную ностальгию, так и заставить нас залиться краской стыда, особенно когда мы решаем пересмотреть старый фотоальбом. Кто-то стыдится самой ситуации, при которой был сделан снимок, а кто-то хочет забыть странную прическу, одежду или увлечение, которое в том возрасте нам казалось неимоверно крутым.
Мы в AdMe.ru немножечко завидуем смельчакам с самоиронией, которые не прячут «позорные» фото из прошлого, а смело публикуют их в сети. Что и сделали герои нашей подборки.
«Первый день в школе. Я знал»
«На этом гламурном снимке в золотой рамке — я и моя сестра. И он до сих пор стоит на мамином камине»
«В 2013 году я была чересчур ярым фанатом сериала „Доктор Кто“»
«Тут мне 13 лет. И я готова к работе менеджером среднего звена»
«Мы с мамой поехали в круиз и сделали такой „нарядный“ портрет»
«Тут мне 7 лет — с маминой любимой прической под горшок. И только розовый рисунок на футболке говорит о том, что я девочка»
«Примерно 3-й класс, 1980 год. Папа подстриг меня, и я надел футболку со своим портретом. Для сравнения: вот я взрослый»
«Тут 8-летняя я обнаружила особый „фильтр“ на своем фотоаппарате. Графический дизайн — моя страсть»
«Не знаю, как мне удалось в 5 лет выглядеть настолько странным»
«Помню, что тогда я считала себя самой крутой девчонкой, гуляющей по Лос-Анджелесу во время семейного отпуска»
«Да, я был фантом группы Green Day»
«Я считал себя невероятно крутым в смокинге и с прической „маллет“»
«За день до этого снимка я пытался сам себе подстричь челку. Не забудьте мой короткий хвостик и игрушку. Это любимая фотография моей жены»
«Я в костюме травы для танцевальной постановки „Короля Льва“»
«Лет в 13 мне казалось, что фотографироваться на фоне чужой машины — это круто»
«В 1989 году все делали завивку, даже я!»
«Похоже, что я был прототипом мальчика из мультика „Вверх!“. 1985 год»
«Мое единственное детское фото. За что?»
В ваших фотоальбомах есть снимки, которые дополнили бы эту подборку?
Фото на превью OhCaptainDem / Reddit
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