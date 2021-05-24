18 человек, чьи фото из детских альбомов хранятся под семью замками

Воспоминания о детстве и отрочестве могут вызвать как приятную ностальгию, так и заставить нас залиться краской стыда, особенно когда мы решаем пересмотреть старый фотоальбом. Кто-то стыдится самой ситуации, при которой был сделан снимок, а кто-то хочет забыть странную прическу, одежду или увлечение, которое в том возрасте нам казалось неимоверно крутым.

Мы в AdMe.ru немножечко завидуем смельчакам с самоиронией, которые не прячут «позорные» фото из прошлого, а смело публикуют их в сети. Что и сделали герои нашей подборки.

«Первый день в школе. Я знал»

«На этом гламурном снимке в золотой рамке — я и моя сестра. И он до сих пор стоит на мамином камине»

«В 2013 году я была чересчур ярым фанатом сериала „Доктор Кто“»

«Тут мне 13 лет. И я готова к работе менеджером среднего звена»

«Мы с мамой поехали в круиз и сделали такой „нарядный“ портрет»

«Тут мне 7 лет — с маминой любимой прической под горшок. И только розовый рисунок на футболке говорит о том, что я девочка»

«Примерно 3-й класс, 1980 год. Папа подстриг меня, и я надел футболку со своим портретом. Для сравнения: вот я взрослый»

«Тут 8-летняя я обнаружила особый „фильтр“ на своем фотоаппарате. Графический дизайн — моя страсть»

«Не знаю, как мне удалось в 5 лет выглядеть настолько странным»

«Помню, что тогда я считала себя самой крутой девчонкой, гуляющей по Лос-Анджелесу во время семейного отпуска»

«Да, я был фантом группы Green Day»

«Я считал себя невероятно крутым в смокинге и с прической „маллет“»

«За день до этого снимка я пытался сам себе подстричь челку. Не забудьте мой короткий хвостик и игрушку. Это любимая фотография моей жены»

«Я в костюме травы для танцевальной постановки „Короля Льва“»

«Лет в 13 мне казалось, что фотографироваться на фоне чужой машины — это круто»

«В 1989 году все делали завивку, даже я!»

«Похоже, что я был прототипом мальчика из мультика „Вверх!“. 1985 год»

«Мое единственное детское фото. За что?»