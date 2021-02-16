18 человек честно рассказали о своей работе то, что обычно обсуждают только на обеденных перерывах

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Работа — это неотъемлемая часть жизни любого человека. Кто-то обучает других людей, кто-то спасает жизни животных, а кто-то наблюдает за пингвинами в Антарктиде. Безусловно, все профессии важны, какими бы разными они ни были. Мы хотим взглянуть на различия, которые видны, только если посмотреть на каждую стезю изнутри, глазами тех, кто ее выбрал.

AdMe.ru захотел узнать, как пользователи сети рассказывают о своих профессиях и о том, что приключается с ними на работе.

1. «Мой друг — профессор. Он ночью в гараже записывает лекцию для студентов»

2. Новый год у работников ресторана проходит примерно так

3. «Железнодорожники работают поздно ночью»

4. Вот чем обедает шеф-повар. А вы что думали?

5. Вид, который открывается, когда работаешь натурщицей

6. «Муж работал целый день при —50 °С»

7. «Делаем анестезию ежику. Он понятия не имеет, что тут происходит»

8. Вот что происходит за кулисами комедийного шоу

9. «Муженек прислал это после работы с подписью: „Просто еще один сложный день“»

10. «Все эти оправы померили по одному разу. Они лежат здесь, чтобы их продезинфицировали»

11. «Работаю в сетевом супермаркете. Бесплатные закуски в комнате отдыха будут разнообразными, говорили они»

12. «5 минут до закрытия после 12-часовой смены»

13. «Сегодня я разгрузила мою первую партию товаров. Ушло 2 часа, но я собой все равно горжусь»

14. «Я полярник. Этот глупыш проспал наступление паводка и не смог выбраться со льдины. Начальнику пришлось снаряжаться в болотники и идти его эвакуировать»

15. «Работаю в одном из самых оживленных мест в Калифорнии»

16. «Мой коллега, детский хирург, просит детей нарисовать рисунок к выписке. Когда смотришь на его стену, всегда появляется вдохновение работать дальше»

17. «Я ветеринар. Маленькая хозяйка большого каракала подарила рисунок. По-моему, очень похож»

18. «Его еще откапывают, а он уже в телефоне»

«Парня запечатало в ручей маленькой лавиной. Пробил себе отдушину рукой и шлемом. Позвонил 112. Четко обозначил место».