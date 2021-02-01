18 человек, чье терпение нужно срочно отправить в ремонт

Даже у добрых по природе людей случаются моменты, когда из чаши их терпения начинает угрожающе капать. И в такие моменты нужно поскорее выплеснуть эмоции в правильное русло. Например, поведать о своей боли окружающим.

Мы в AdMe.ru, как никто другой, знаем цену словам «выпустить пар». Поэтому и решили познакомить вас с теми, кто наткнулся на раздражитель высокого уровня и не смог удержаться.

«Купил книгу — и посмотрите, что было внутри. Невозможно содрать, не порвав страницу. Там были слова благодарности, но я и их люблю читать»

«На этом фото — вся моя жизнь»

«Вот сколько пультов в квартире у моей сестры и ее парня»

«Только подошел ко входу в аэропорт и...»

«И не говорите, что это не выводит вас из себя»

«Это только я такой „везунчик“ или у всех так?»

«Моя жена оставляет яичную скорлупу вместо того, чтобы выбросить ее, и да, она складывает ее в холодильник вот так»

«Я попросил не использовать сметану в моем блюде. И... заплатил за это желание»

Надпись в чеке: «Без сметаны — 75 центов».

«Я работаю почтальоном в районе, где собаки вдруг превратились в ниндзя»

«После тяжелого расставание взял печенье с предсказанием, которое привезли с китайской едой. Хотел совета. Теперь вспомнил, почему я не верю во всю эту мистику»

«Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Дай ему „Деливеру“ (сервис доставки еды), и он будет сыт всю жизнь. Загрузи приложение „Деливеру“ сегодня».

«В моем холодильнике лоток всего на 9 яиц»

«За что?»

«У нас куча кабелей для зарядки телефона, но моя мама решила использовать этот»

«Гулял по торговому центру и увидел это. У некоторых людей ни стыда, ни совести»

«Ваша сдача может изменить чью-то жизнь» (ящик для пожертвований).

«Куча бумажного мусора была брошена в огонь. А мой новый iPhone случайно оказался в этой куче»

«Терпеть не могу, когда шнурок на одной из сторон теряется»

«Получил уведомление: „Робот-пылесос требует вашего внимания. Застрял у обрыва“»

«Мой велосипед сломался пополам. В 8 км от дома»