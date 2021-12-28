18 человек, чье праздничное настроение ничем не перебьешь
Учитывая, что многие магазины в последнее время начинают украшать свои помещения и включать праздничную музыку уже в ноябре, к 31 декабря бывает сложно сохранить новогоднее настроение. Но есть люди, которые не ведутся на такие провокации и стараются поддерживать атмосферу зимнего волшебства.
Мы в AdMe.ru любим Новый год и искренне рады за тех, кто готов дарить другим и себе толику магии декабрьского торжества.
«Я единственный в этом доме, у кого есть новогоднее настроение»
«Я уже приобщился к праздничному настроению на работе»
«Начинаю новую праздничную традицию: решил собирать рождественские наборы. Первым стал „Домик эльфов“»
«Я живу в фургоне и недавно украсил его к Рождеству»
«Это до сих пор лучшая рождественская фотография, которая у меня есть»
«В этом году я испекла более 2 000 печений на Рождество»
«Новогодняя елка, которую сделал мой учитель естествознания»
«А вот и мое праздничное настроение»
«Мои соседи использовали кусты в качестве украшений-подарков»
Это украшенное дерево похоже на конфету
«Этот „взрыв“ игрушек я нашел в парке»
«Сваляла для своего маленького бронзового краба крошечную шапочку Санты»
«Новогодняя елка нашей группы»
«На Рождество я приготовила 9 кг шоколадных конфет с арахисовым маслом для семьи и друзей»
«Инсталляция рождественской деревни у моей семьи»
«Мое рождественское платье 1850-х годов, которое я недавно закончила делать»
«Мой рождественский бар для горячего шоколада»
«В этом году я не смогла себе позволить рождественскую елку, так что пришлось импровизировать»
А вы ждете 31 декабря? Или для вас это обычный день?
Фото на превью ZeldaIsALady / Reddit
Поделиться этой статьёй