18 человек, чье праздничное настроение ничем не перебьешь

Учитывая, что многие магазины в последнее время начинают украшать свои помещения и включать праздничную музыку уже в ноябре, к 31 декабря бывает сложно сохранить новогоднее настроение. Но есть люди, которые не ведутся на такие провокации и стараются поддерживать атмосферу зимнего волшебства.

Мы в AdMe.ru любим Новый год и искренне рады за тех, кто готов дарить другим и себе толику магии декабрьского торжества.

«Я единственный в этом доме, у кого есть новогоднее настроение»

«Я уже приобщился к праздничному настроению на работе»

«Начинаю новую праздничную традицию: решил собирать рождественские наборы. Первым стал „Домик эльфов“»

«Я живу в фургоне и недавно украсил его к Рождеству»

«Это до сих пор лучшая рождественская фотография, которая у меня есть»

«В этом году я испекла более 2 000 печений на Рождество»

«Новогодняя елка, которую сделал мой учитель естествознания»

«А вот и мое праздничное настроение»

«Мои соседи использовали кусты в качестве украшений-подарков»

Это украшенное дерево похоже на конфету

«Этот „взрыв“ игрушек я нашел в парке»

«Сваляла для своего маленького бронзового краба крошечную шапочку Санты»

«Новогодняя елка нашей группы»

«На Рождество я приготовила 9 кг шоколадных конфет с арахисовым маслом для семьи и друзей»

«Инсталляция рождественской деревни у моей семьи»

«Мое рождественское платье 1850-х годов, которое я недавно закончила делать»

«Мой рождественский бар для горячего шоколада»

«В этом году я не смогла себе позволить рождественскую елку, так что пришлось импровизировать»