18 ценных советов от тех, у кого на любой случай в кармане есть пара хитростей про запас

Желание сделать свою жизнь проще и удобнее вполне естественно. Почти у каждого в рукаве найдется парочка ценных советов, как избежать неприятностей, неловких ситуаций, справиться с бытовыми проблемами.

Мы в AdMe.ru считаем, что таких хитростей много не бывает и с удовольствием всегда при случае пользуемся плодами чужого нестандартного мышления. Главное — иметь побольше лайфхаков в своей коллекции.

Одно время мы с женой были на нервах и часто ссорились. Когда я понял, что мы оба несдержанны, стал во время споров включать диктофон в телефоне. Записи я никому не давал, но сам факт присутствия немого свидетеля заставлял меня подумать, прежде чем что-то сказать. Ну и, в крайнем случае, можно было пресечь последующие спекуляции, мол, ты меня так-то обозвал. Не было такого, вот запись. © XolBrown / Pikabu

Если вы что-то отложили на время, скажите вслух: «Я оставила отвертку около микроволновой печи» или что-то в этом роде. Это задействует гораздо больше зон мозга и снижает вероятность того, что вы забудете, где оставили вещь. © Unknown author / Reddit

В любой поездке в первые дни мы обязательно покупаем несколько красивых открыток с местными достопримечательностями, а к концу подписываем их и отправляем из местного отделения почты на домашний адрес. В открытках описываем, чем занимались в эти дни, какая была погода и так далее. В итоге спустя какое-то время по возвращении в наш почтовый ящик падает «кусочек» путешествия с воспоминаниями и почтовыми марками. Храним их в альбоме с фотографиями. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Ребенка отдала в сад в 1 год 10 месяцев. Почти до 5 с половиной лет в ответ на его ежедневные просьбы остаться сегодня дома я нехотя разрешала ему побыть 2 дня дома. Это были суббота и воскресенье. Потом он, конечно, узнал, что это и так были выходные. © Екатерина Серватовская / Facebook

Однажды мой муж-ловелас оправдывался, что у него никого, кроме меня, не было и быть не может. Я незаметно набрала с мобильного номер его дамы сердца, она, естественно, взяла трубку и была тихим свидетелем всего этого монолога. На следующий день мне позвонила и сказала, какая же я счастливая, что он меня так любит и боится потерять. В итоге мы обе его бросили. © Luisa Rut / Facebook

Нашла для себя лайфхак, как похудеть. Раньше вешала на холодильник фотографии стройных моделей как стимул и фотографии тех, кто попышнее. Это особо не помогало, все равно я срывалась. Видела в VK фотки стройных подружек и бывших одноклассниц и жутко завидовала — ведь когда-то и я была такой, но они остались красотками, а я себя раскормила. В итоге распечатала их фотки и свою и повесила на холодильник. Похудела уже на 5 кг за 20 дней. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Когда берете в работу задачу, всегда добавляйте на ее выполнение резервное время. Если знаете, что уйдет день, говорите — два. Форс-мажорных ситуаций никто не отменял. Да и вам будет спокойнее работать, когда знаете, что есть еще запас. Вроде бы очевидный совет, но мало кто так делает. © Ihatethewinter / Pikabu

Девушка моего брата — шикарная блондинка. Умная, хорошо зарабатывает, ездит на крутой тачке, на заднем стекле которой размещена реклама работы моего брата. На мой вопрос, зачем она испортила себе стекло всякой фигней, она, немного помолчав, сказала: «Зато теперь мне на дороге не сигналят вообще». Я задумалась... Пожалуй, когда у меня будет машина, я на заднем стекле тоже напишу: «Тренировки по тайскому боксу». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Сейчас полно песен на стихи великих поэтов. Можно найти кучу вариантов и практически в любом музыкальном жанре. Сделала плейлист из песен, написанных на стихи, которые включенные в школьную программу, и в начале года дала его детям. Когда пришло время сдавать произведения наизусть, у всех стояли пятерки, так как песни запоминаются куда лучше, чем монотонное чтение. Не выучит только ленивый. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

При переезде всегда в первую очередь обустраивайте спальню и заправляйте кровать, чтобы, когда вы устанете, можно было упасть на нее. Нет ничего хуже, чем усталость и необходимость заправлять постель. © VLC31 / Reddit

Каждый раз, когда что-то перестает работать в моем доме, я всегда иду на Youtube, чтобы увидеть, есть ли там видео, посвященное этой проблеме. Я набираю в поисковике, что не работает, и почти каждый раз появляется суперподробное видео о том, как это исправить. Бесчисленное количество раз экономила время и деньги на ремонт. © tinlissy / Reddit

На родительском собрании поднялась очередная буча на тему того, будут наши дети, как ничейные, без карандашей и ручек сидеть или все же мы все срочно скинемся по мильону. Родители горлопанили так, что уши закладывало. А учительница у нас новая, вдруг говорит: «Мы никаких денег собирать не будем. Вот у меня около доски клейкие бумажки. На них написано, что неплохо бы было иметь на класс. Кто хочет, уходя, снимает бумажку с названием, кто не хочет — не неволю». И правда, у нее там бумажки, а на них надписи: 5 пачек цветных карандашей, бумага, ножницы... Каждый, выходя, себе по карману бумажку выбрал, а потом в класс принес то, что выбрал. Обалденный лайфхак.

Возьмите купюру в тысячу рублей, положите ее в чехол своего сотового и забудьте, что она там есть. Когда-нибудь эта тысяча сможет буквально спасти вас: если понадобится оплатить такси, телефон или сделать другой срочный платеж, если не будет связи или потеряется банковская карта. © Megakot2301 / Pikabu

Если вы никак не можете завершить неприятный звонок, переведите телефон в режим полета, вместо того чтобы просто повесить трубку. Другой человек услышит: «Абонент вне зоны действия сети» — и подумает, что связь пропала. © Curious Reader / Quora

Встречали зарубежных партнеров. Лето, жара, на мне блузочка белая. А тут одна мадам со своим кофе мимо проходила. В итоге у меня на груди пятнище. С собой только футболка: симпатичная, но мятая. Натянула, стою слезы глотаю. И тут коллега хватает пульверизатор (тот, с помощью которого мы цветочки опрыскиваем), пшикает на меня, и реально — через несколько минут у меня футболка стала такая, будто я ее час утюгом наглаживала. Я теперь всегда так трикотаж «глажу».

Стою на кассе в супермаркете, тесновато. Место для покупателей пожертвовали ради всякой мелочевки. Пока кассир пробивала покупки женщины передо мной, та сначала разговаривала по телефону, а когда все товары были куплены, медленно, рассматривая каждую покупку, начала складывать в пакет. Меня напрягает такое поведение — стою нервничаю. Кассир пододвигает к себе мою корзину и «пикает» первый товар. Клуша передо мной не ускоряется и так же медленно собирает свой пакет, не обращая внимания на наш диалог. И тут меня осенило! «Девушка, я так в прошлый раз чужие консервы унесла», — не краснея, соврала я кассиру. Медлительная дамочка со скоростью ветра наполняет свой пакет и уходит в закат. А как еще с ними бороться?! © klashka007 / Pikabu

Бегу на родительское собрание. Тетушка на вахте как рявкнет: «Без бахил не пущу!» А у меня, как назло, даже пакетиков с собой нет. А нашу вахтершу уговорить — легче камни разжалобить. И тут одна мама из нашего класса протягивает мне белые носочки и говорит: «Держи, я специально купила упаковку дешевых и ношу с собой. Ноги промокнут — у меня носочки, замерзнут — они же. Вместо бахил сойдет и что-то грязное перенести с места на место — тоже». Теперь и у меня в сумочке болтаются новенькие носочки.