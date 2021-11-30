18 клевых парней, которые решили покончить с несчастливым прошлым и стали лучшей версией себя

Путь к красоте и ухоженному внешнему виду у парней несколько отличается от девичьего: если нам порой достаточно сходить к косметологу или даже просто грамотно нанести макияж, то мужчинам в этом плане приходится немного сложнее. Чтобы не сойти с дистанции по дороге к своему идеальному варианту, молодым людям приходится не только бороться с соблазном вернуться к прежнему образу жизни, но и усиленно трудиться.

AdMe.ru разыскал 18 парней, которые взяли свою жизнь в руки и стали настоящими красавцами.

«Ты стал похож на диснеевского принца!»

«Воу, полегче! Ты выглядишь как смесь Роберта Паттинсона и Криса Прэтта!»

«А я всего-то сделал нехирургическую пересадку волос, чтобы заполнить линию роста волос»

«Наконец-то я начинаю чувствовать себя комфортно в своем теле»

«Я собираюсь худеть еще несколько месяцев, но уже сейчас мне все нравится»

«Вот это да! Прямое доказательство того, что у тебя огромная сила воли!»

«2011 и 2021 год — уже 2 года я нахожусь в весе моей мечты»

«Меня годами дразнили в школе, но теперь все иначе»

«Я не только похудел, но и прокачал свою самооценку»

«Вот это да! Ты как будто с телеэкрана сошел!»

«Это невероятно! Тебе нужно гордиться результатом»

«Вот что произошло спустя 70 дней после того, как я отказался от сахара. У меня даже появились скулы!»

«Мне еще далеко до тела мечты, но я уже заранее рад своему будущему!»

«Похожая рубашка и совершенно другое лицо. До сих пор удивляюсь тому, на что способно человеческое тело!»

«В прошлом году я решил измениться к лучшему. Похудел, подстригся впервые за 5 лет и начал жизнь заново»

«Просто невероятно! Фантастические изменения!»

«Когда я делал первое фото, я чувствовал себя худым»

«Нашел свои старые штаны и захотел поделиться своим открытием со всеми»