18 разбогатевших людей поделились привычками, которые они захватили с собой из бедной жизни
Понятия «богатый» и «бедный» для каждого имеют свое значение. Одни умудряются даже с крохотной зарплатой покупать брендовые вещи и чувствовать себя вполне комфортно. Другие, зарабатывая больше среднего, продолжают отовариваться в секонд-хендах и повторно использовать одноразовые вещи — и тоже не винят себя за это.
Мы в AdMe.ru наткнулись на занимательный тред. В нем пользователи откровенно рассказали, какие привычки им привила бедность. Даже разбогатев, они так и не смогли от них избавиться.
- Я всегда собирала потерянные монетки и продолжаю это делать. А еще у меня выработалось какое-то предубеждение против недвижимости и прочего имущества. Слишком живо воспоминание о том, с каким трудом его добывала моя мама, изо всех сил стараясь удержать нашу семью на плаву. © Sneko_Shake / Reddit
- И я, и мой муж излишне бережливые. В нашем доме полно подержанных вещей, которые мы получили бесплатно. Но мы не бедные: он зарабатывает 6-значные суммы! © chipscheeseandbeans / Reddit
- Даже 6-значной зарплаты может быть недостаточно. В конечном счете важно ценить каждую копейку. Пусть люди думают все, что им угодно, но, фигурально выражаясь, я все еще готов пройти километр, чтобы подобрать хотя бы пятачок. © the-cream-police / Reddit
- Я росла в бедной семье, а теперь муж постоянно напоминает мне выбрасывать остатки еды, которые я сохранила про запас. © deadlyhausfrau / Reddit
- На днях я чувствовала себя ужасно виноватой, когда покупала лекарства и витамины. Я говорила себе: «Ну не так уж и плохо я себя чувствую, стоит ли оно того?» Это было очень грустно. © smallmochacoldbrew / Reddit
- Я до сих пор мониторю скидки на продукты и вырезаю купоны. Ведь я вырос на гамбургерах, макаронах с сыром и прочих дешевых продуктах. А если на одежде были дырки, мама всегда зашивала их или добавляла заплатку. © unknown author / Reddit
- Есть цитата, которая описывает состоятельность как возможность наполнить бензобак до отказа. Вот таким богатым я и стремился стать. Чтобы не нужно было заниматься математикой в продуктовом магазине, чтобы понять, на какую еду хватит денег. Чтобы иметь возможность просто пойти и купить предметы первой необходимости вроде еды и топлива. С гордостью могу сказать, что уже почти не занимаюсь вычислениями в магазинах и обычно заправляю авто до отказа. © Top_Confidence_9177 / Reddit
- Коллега ремонтировал дом своей бабушки и установил ей новые окна, а старые решил продать и разместил объявление на Facebook. То окно, которое теперь стоит у меня, отлично справляется со своей функцией, хотя оно и подержанное. © msnmck / Reddit
- Помню, не так давно у меня перестала работать микроволновка. Мне потребовалась пара дней, прежде чем я убедилась в том, что она действительно ничего не греет, и уговорила себя просто встать и пойти купить новую. © Cavalassieos / Reddit
- Я только что купил себе обогреватель после полувека исследования рынка обогревателей. Какое счастье, что мне нужно было купить его только 1 раз. © msnmck / Reddit
- Крохотный кусок мыла, пластиковый дезодорант, царапающий подмышку, и, главное, одноразовая бритва с 1 лезвием — слегка ржавая, но «все еще хорошая». Сейчас я живу комфортно, но до сих пор не могу избавиться от бережливости. Мужу иногда приходится говорить мне: «Просто выброси и купи новое». © unknown author / Reddit
- Мы с партнером решили, что наконец-то можем перестать украшать дом вещами с помойки. Не прошло и пары часов, как я пошла что-то выбросить и увидела в мусорном контейнере лампу за $ 150, которая идеально подходит к нашей комнате. Пришлось взять. © AdLevei / Reddit
- Мы всегда выбирали бесплатный досуг: гуляли в парках или бродили вокруг «Диснейленда», осматривая его снаружи. Я умирал от желания зайти внутрь. Теперь, когда я стал взрослым, постоянно чувствую себя виноватым за свои собственные желания. Сейчас дела идут хорошо, но я все еще не могу позволить себе пойти в «Диснейленд». © unknown author / Reddit
- В моем роддоме детей клали в прозрачные пластиковые люльки рядом с больничной койкой. А в нижней части были полки с подгузниками, салфетками, кремом от опрелостей и несколькими одеялами для малыша. Я пролежала в больнице 3 дня, но так и не воспользовалась «халявой», потому что хотела забрать все с собой домой. © unknown author / Reddit
- Я вырос в бедности и до сих пор повторно использую фольгу и пакеты с застежкой-молнией. И всегда сохраняю пластиковые контейнеры от еды навынос. © gristmill / Reddit
- Совершая покупки в интернете, я всегда отслеживаю общее количество и сумму. Если число кажется слишком большим, я начинаю потеть и быстренько удаляю вещи из корзины. © No-Possibility4586 / Reddit
- Когда-то я была бедной студенткой 20 с чем-то лет. Тогда я тратила кучу умственной энергии при покупке самых обычных вещей. Сейчас я могу без каких-либо колебаний сказать «да» шоколадному вафельному рожку, если дети просят, и ограничиваю покупку продуктов только сроками их годности. Но вот более крупные траты вроде телевизора или отпуска все еще приходится долго обсуждать. © MargotFenring / Reddit
- Не могу отключить сигнализацию «нельзя тратить деньги». Когда родилась дочь, я взяла домой пластиковый тазик, чтобы ее мыть. Спустя годы мы до сих пор используем его для всяких мелочей. А ведь собирались просто выбросить. © sirgoodtimes / Reddit
От каких привычек вы бы избавились, став богаче?
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