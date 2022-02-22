18 разбогатевших людей поделились привычками, которые они захватили с собой из бедной жизни

Понятия «богатый» и «бедный» для каждого имеют свое значение. Одни умудряются даже с крохотной зарплатой покупать брендовые вещи и чувствовать себя вполне комфортно. Другие, зарабатывая больше среднего, продолжают отовариваться в секонд-хендах и повторно использовать одноразовые вещи — и тоже не винят себя за это.