18 бунтарей, которые не нарушают правила, а виртуозно их обходят
Во многих из нас давным-давно заснул дух авантюризма. Но разве не весело бывает взять и сделать что-нибудь наперекор общественному мнению? И пусть это будет несерьезная мелочь, которая ничего не поменяет, почему бы и нет? Ведь каждый в душе немножечко бунтарь.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись над смелыми героями нашей подборки, которые ломают систему так умело, что им за это ничего не будет.
«Ой, отстаньте, я повезу свои сосиски в этом автобусе»
«Я повернул все стулья в нашем лекционном зале спинками вперед»
«Война колы и пепси обостряется»
«Сначала отрезала „по-правильному“, а потом думаю: „Мне почти 30 лет, я могу есть кулич как хочу!“»
«Сегодня я впервые заметила, какие батарейки и какое зарядное устройство использует мой сосед по комнате»
Акуле из IKEA законы всяких «человеков» не писаны
«Создано для всех людей».
«Костюм и галстук, НО! Мой внутренний бунтарь ликует!»
Кабель Nintendo для Xbox: да начнется битва приставок
«А что такого? Мы свободные люди, можем себе позволить»
«Курица».
«Чувствую себя таким крутым»
«Открывать с другой стороны».
Супруги пришли в магазин Apple. Обратите внимание на сумку мужчины
«С домашними животными проход в эту зону запрещен»
«Коробка не может указывать мне, куда положить пирог!»
«Тыква».
«Я не хранил этот пакет вдали от сыра»
«Храните этот пакет в недоступном для младенцев, детей, животных и сыра месте».
- Что... Что у тебя в пакете? © Scp-1404 / Reddit
- Крем для обуви. © elpato11 / Reddit
«Нажимайте локтем»
«Домашнее задание по математике моего четвероклашки»
«Напишите 7-значное число, в котором цифра 6 стоит в разряде десятков тысяч».
«Открываю упаковку с противоположного угла»
«Они обе с кофе»
А в какой момент вам хотелось взять и пойти против общественных норм и правил? Что вы тогда хотели сделать?
Фото на превью Dharni_Grover / Reddit