18 бунтарей, которые не нарушают правила, а виртуозно их обходят

Во многих из нас давным-давно заснул дух авантюризма. Но разве не весело бывает взять и сделать что-нибудь наперекор общественному мнению? И пусть это будет несерьезная мелочь, которая ничего не поменяет, почему бы и нет? Ведь каждый в душе немножечко бунтарь.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись над смелыми героями нашей подборки, которые ломают систему так умело, что им за это ничего не будет.

«Ой, отстаньте, я повезу свои сосиски в этом автобусе»

«Я повернул все стулья в нашем лекционном зале спинками вперед»

«Война колы и пепси обостряется»

«Сначала отрезала „по-правильному“, а потом думаю: „Мне почти 30 лет, я могу есть кулич как хочу!“»

«Сегодня я впервые заметила, какие батарейки и какое зарядное устройство использует мой сосед по комнате»

Акуле из IKEA законы всяких «человеков» не писаны

«Создано для всех людей».

«Костюм и галстук, НО! Мой внутренний бунтарь ликует!»

Кабель Nintendo для Xbox: да начнется битва приставок

«А что такого? Мы свободные люди, можем себе позволить»

«Курица».

«Чувствую себя таким крутым»

«Открывать с другой стороны».

Супруги пришли в магазин Apple. Обратите внимание на сумку мужчины

«С домашними животными проход в эту зону запрещен»

«Коробка не может указывать мне, куда положить пирог!»

«Тыква».

«Я не хранил этот пакет вдали от сыра»

«Храните этот пакет в недоступном для младенцев, детей, животных и сыра месте».

«Нажимайте локтем»

«Домашнее задание по математике моего четвероклашки»

«Напишите 7-значное число, в котором цифра 6 стоит в разряде десятков тысяч».

«Открываю упаковку с противоположного угла»

«Они обе с кофе»