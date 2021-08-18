18 примеров несусветной наглости, при виде которой так и подмывает сказать: «Ни стыда ни совести!»
Встречи с наглецами и невоспитанными людьми для многих стали рутиной: одни лезут без очереди, другие включают музыку в общественных местах на полную громкость, а кто-то совершенно не уважает труд обслуживающего персонала. Хочется верить, что однажды эти невежи перестанут ощущать себя пупом земли. Но пока остается лишь диву даваться, на что способны некоторые личности.
Мы в AdMe.ru повидали немало людей, для которых наглость не второе счастье, а первое. И все же при просмотре этих фото то и дело скрежетали зубами от негодования. А бонус даст понять, что среди животных тоже встречаются те еще нахалы.
1. «Эта женщина заняла 4 места в поезде. Хотя вагон и не был забит, по-моему, это уже перебор. Ладно бы просто сумку положила на соседнее сиденье»
2. Посетитель оставил чаевые вот в таком виде
3. Рубрика «Извините, что хочу у вас что-то купить»
4. Нам бы и в голову не пришло использовать экзотический цветок таким образом — в качестве урны для мусора
5. Странно, что с терминалом не подошла
6. «Клиент нашего автосервиса попросил поменять ему запаску, но отказался убирать из своего багажника 70-килограммовый бетонный шар»
«Что ж, я-то точно не буду срывать себе спину ради того, за что мне не заплатят».
7. А этот парень положил ноги в грязной обуви на стол в ресторане
8. В торговых центрах мусорные баки буквально на каждом углу. Но почему бы не оставить мусор на прилавках с одеждой
9. Ничего лучше сегодня вы уже не увидите
10. Пожалуйста, не разрешайте детям становиться ногами на стол в ресторане
11. «Больше всего меня взбесило, что они даже не допили»
12. О чем думали люди, которые решили испробовать баллончики с краской прямо на полу магазина?
13. «Парень моей мамы выбросил коллекцию Lego, которую я собирал в течение 9 лет, только потому, что я „давно с ней не играл“»
14. А ведь это целая порция
15. «Моя сестра оставила это в надежде, что кто-нибудь другой за ней уберет»
16. Одним выстрелом — двух зайцев
17. Ну почему люди так ведут себя в магазинах?
18. «В столовой моего техникума это называли полезным и питательным обедом. Единственное, что там можно было съесть бесплатно»
Бонус: «Проснулся и обнаружил, что соседский осел прохлаждается в моем бассейне»
А когда вы в последний раз сталкивались с несусветной наглостью? Пытаетесь ли вы в такие моменты учить людей уму-разуму?