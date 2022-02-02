18 бессовестных гостей, которые слишком буквально поняли фразу «Чувствуй себя как дома»

Пользователи Reddit поделились историями о худших гостях, которых им доводилось принимать у себя дома, а мы все это прочитали и выбрали прямо-таки вопиющие случаи: взять хоть подругу с блохастым питомцем, хоть приятеля, который собирался поселиться у радушных хозяев, хоть гостей, которые оставили после себя сюрприз — огромный счет за коммуналку.