18 бессовестных гостей, которые слишком буквально поняли фразу «Чувствуй себя как дома»
Пользователи Reddit поделились историями о худших гостях, которых им доводилось принимать у себя дома, а мы все это прочитали и выбрали прямо-таки вопиющие случаи: взять хоть подругу с блохастым питомцем, хоть приятеля, который собирался поселиться у радушных хозяев, хоть гостей, которые оставили после себя сюрприз — огромный счет за коммуналку.
Мы в AdMe.ru никогда не сталкивались с бессовестными гостями, но мы очень сочувствовали пользователям сети, которым пришлось пожалеть о том, что они пригласили к себе таких бестактных людей. Сами почитайте.
- Друг мужа совсем недавно переехал в наш город, и ему негде было остановиться. Мы предложили ему пожить у нас, пока он ищет жилье. Он вошел и сказал: «Кстати, я с собакой, надеюсь, ничего страшного», а собака сразу прыгнула на диван. Он ни разу не убрал за ней, когда она какала прямо у нас во дворе. Если я смотрела какой-нибудь фильм, он садился рядом и просил меня включить с начала, чтобы и он мог его глянуть. Спрашивал, зачем я использую одну из комнат как свой кабинет, ведь там мог бы жить он. Мы выдержали 3 недели, а потом муж предложил своему другу съехать. Как потом выяснилось, жилье он и не искал, а просто планировал и дальше жить у нас бесплатно. © Trala_la_la / Reddit
- Мне пришлось на несколько часов оставить в своей квартире парня, с которым у меня была всего парочка свиданий. Это стало ошибкой. Пока меня не было, этот подлец сделал перестановку на моей кухне. © makin_the_frogs_*** / Reddit
- Я разрешила подруге с собакой пожить в моем доме в выходные, пока меня не было. Она оставила бардак на кухне, забыла запереть дверь, но самое «приятное» — то, что после ее отъезда в гостиной было полно блох. © Pette_Davis / Reddit
- В феврале гости включили подогрев в моем бассейне, не сказав мне об этом, и не выключили его. Я обнаружил это только тогда, когда увидел, что от воды идет пар. А потом мне пришел счет на $ 1 000. © Fickle-Willingness80 / Reddit
- Мой гость снял свои носки и положил их на стол. Так и не поняла почему. © soleildelalune_ / Reddit
- Моя давняя подруга приехала в город, и я предложила ей остановиться на недельку у меня и сэкономить на гостинице. Неделя превратилась в две, потом в месяц, а когда я спросила ее, когда она уже найдет себе жилье, она ответила: «Я думала, я могу просто остаться у тебя». Выселила ее с огромным трудом. © hello_ground_ / Reddit
- Мой тесть приехал к нам в другую страну и около месяца жил в комнате, которую я переоборудовал в свой кабинет. Там стоял диван-кровать, который мы использовали, когда приезжали гости. Тесть выкинул его и купил двуспальную кровать. Был у меня кабинет — и нет кабинета. © Equivalent_Parking_8 / Reddit
- Мы пригласили гостя на ужин, и он попросился остаться на ночевку, потому что обещали снегопад. Мы согласились, так как нам с мужем не надо было на работу на следующий день. Но нашему гостю было нужно, так что уже в 7:30 он был в бешенстве и возмущался, почему мы не расчистили для него подъездную дорожку, ведь теперь он опоздает. © user256049 / Reddit
- Мой гость превзошел всех. Прихожу домой и вижу: он сидит в одних трусах на кухонной стойке, моет ноги в моей раковине и стрижет ногти. © Spamh8r / Reddit
- Мы уже пару лет жили в Японии, когда к моему мужу приехал старый друг. Он пробыл у нас две недели и ужасно раздражал тем, что, прожив в стране всего несколько дней, начал рассуждать о ней с видом эксперта. Наконец в пятницу он уехал. У нас с мужем были разные планы на выходные. Прихожу домой в субботу днем, слышу звук телевизора и думаю: наверное, муж рано вернулся. Но нет, это был старый друг. Он думал, что мы уехали на выходные, и просто пришел к нам домой, собираясь остаться еще на пару ночей. Он отказывался уходить, пока не пришел муж и не сказал, что ему пора. © Charismaticjelly / Reddit
- Наши родители пустили пожить лучшего друга моего брата на несколько месяцев. Этот друг приехал поступать в колледж, и мама с папой согласились помочь, так как считали, что высшее образование — это важно. Прошло 8 лет, и даже родные дети уже покинули семейное гнездо, а этот друг по непонятным мне причинам все еще живет там. © xyz388 / Reddit
- Мои родители несколько раз бесплатно присматривали за домом соседки, когда она уезжала, и гуляли с ее собакой. Как-то раз они попросили соседку сделать то же самое для них: нужно было забирать почту, кормить кошек 2 раза в день и иногда убирать их лоток. Родители сказали, что соседка может чувствовать себя как дома, но не ожидали, что она будет жить у них всю неделю. Когда они вернулись, обнаружили незаправленную кровать, грязные полотенца и посуду. Соседка съела всю еду, а наполнитель для кошачьего лотка просто высыпала горой поверх старого. Родители не стали ссориться и сказали «спасибо». Через пару дней соседка пришла и спросила, где ее $ 100 за услуги, хотя о деньгах и речи не было. Мама дала ей $ 50. © itsrachyrach / Reddit
- Я снимал жилье вместе с 4 приятелями и как-то разрешил своему другу переночевать у меня. С утра он перерыл шкафчики моих соседей и съел все, что нашел вкусненького. Я спросил, зачем он это сделал, ведь еда была не моя. Он ответил, что если бы это была его квартира, он позволил бы гостям чувствовать себя как дома и есть все, что они пожелают. © pelicansmcgee / Reddit
- У моего бывшего мужа был неприятный друг. Один раз, когда мы принимали его у себя дома, он без спроса полез в холодильник за едой, а потом взял мое столовое серебро и пренебрежительно сказал, что оно старушечье. Да, это действительно бабушкино серебро, которое она подарила мне. © pinner / Reddit
- Я пустила к себе пожить племянницу, которую выгнали из съемной квартиры. Она оставила свою комнату в таком беспорядке, что после ее отъезда пришлось нанять профессиональных уборщиков. Ковра не было видно, так как она просто бросала весь мусор на пол, а тарелки с объедками создали свою собственную экосистему. Когда родственники стали отчитывать меня за то, что я ее выставила, я просто отправила им фотографии этого бардака. © illogicalfuturity / Reddit
- Как-то папин друг с женой приехали к нам летом на пару недель погостить. Мне было 9, а сестра только родилась. Жена друга злилась, когда на ужин были не сосиски с пюре, а сам приятель постоянно говорил мне, что я должен делать, например идти гулять и не заходить в дом, если только мне не нужен туалет, или смотреть телевизор, даже если мне неинтересно, и т. д. Но самое главное, что жена этого друга все время переворачивала спящую сестренку на живот, пока никто не видит. Когда мама поймала ее за этим занятием и велела прекратить, так как есть риск внезапной остановки дыхания, эта женщина ответила, что делала так со всеми своими детьми и ничего страшного не случилось. © whichrhiannonami / Reddit
- Моя сестра порвала с парнем, и я разрешила ей пожить у меня. Она сказала моему 5-летнему сыну «убрать свои чертовы игрушки из ванной комнаты». Но это была его ванная, которой мы позволили ей пользоваться. И это только один из примеров того, как она себя вела. Мы больше не общаемся. © MynameisMarsh / Reddit
- Моя дочь дружит с девочкой, живущей на соседней улице, и она приходит к нам домой как минимум через день. У нее есть мнение по поводу всего, что мы делаем. Жена и я не можем и шагу ступить, чтобы она не осудила нас или не дала непрошеный совет, который ну никак не ожидаешь услышать от девятилетки. И дома у нас грязно, и деньги мы тратим неправильно. Спорит с нами и возражает нам она примерно так же, как наши собственные дети. По большей части ее слова заставляют меня смеяться. По большей части... © myfriendrichard / Reddit
А вы принимали бестактных людей, которые заставили вас пожалеть о своем гостеприимстве?
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