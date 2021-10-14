18 незабываемых собеседований, после которых хоть кофе валерьянкой разбавляй

Переступая порог очередного отдела кадров, мы каждый раз надеемся, что вот она — работа мечты. Вот только вместо этого частенько приходится вляпываться в кучу испытаний. Тут вам и тесты с расспросами про родню, и въедливые замечания на тему семейной жизни с беременностями, а иногда даже требование идти к графологу.

Мы AdMe.ru желаем соискателям, чтобы процесс трудоустройства был простым и приятным. А еще мы не смогли пройти мимо историй о ну крайне нелепых собеседованиях.

Мне был 21 год, хотела устроиться в пиццерию. Так управляющий, который явно был не знаком с душем, попросил меня показать ему ноги! Эй, я вообще-то за прилавком бы стояла, никто бы этих ног и не видел даже. В общем, я тут же ушла. © Heidi McDonald / Quora

Диалог на собеседовании.

Работодатель: «Что может побудить вас уволиться в первый месяц работы?»

Я: «Грубое нарушение работодателем трудового законодательства».

Работодатель: «А насколько грубое?» © Bash.im

Работодатель: «Что может побудить вас уволиться в первый месяц работы?» Я: «Грубое нарушение работодателем трудового законодательства». Работодатель: «А насколько грубое?» © Bash.im В те самые лихие 90-е было собеседование у генерального. Он просто взял и вылил на меня кофе. Пытался имитировать неловкость, но я поняла, что это было запланировано. Так потом он еще и заявил, что стоимость одежды будет компенсирована, но назвал сумму явно ниже реальной. Я вслух посочувствовала его жене, которая, очевидно, скрывает стоимость своих нарядов. Он засмеялся и положил на стол сумму в 5 раз выше — теперь она реально превышала стоимость испорченной одежды. Сказал, что я принята, что это был тест и я его прошла. Деньги забрала, но работать с ним отказалась из-за неприемлемых методов работы с людьми. © Елена Майорова / Facebook

Собиралась как-то на собеседование. Меня подташнивало, но списала на нервы. Приехала, попросили подождать, ну я села. Сижу и жду, жду, жду. Тут понимаю, что мне хуже становится. Встала за водой, случайно глянула на свой стул... Та-дам! Это у меня месячные начались. Я в панике, судорожно беру эту сидушку со стула, сую под мышку и выбегаю из здания. В машине еще поплакала немного, а по дороге домой решила успокоить себя мороженкой. © FormalMango / Reddit

Случилось мне как-то переводиться из одного отдела в другой с повышением. Потенциальная начальница проводит собеседование и после ряда основных вопросов говорит: «Я беру к себе только тех людей, которые точно в моей команде останутся надолго. Ты можешь мне пообещать, что проработаешь на меня минимум 2 года?»

А я в принципе не люблю обещать что-то. И говорю: «Нет, конечно. Я же не знаю, что случится за такой долгий срок».

Начальница: «Ну а как я могу быть уверенной в том, что ты не уйдешь через 2 месяца и мне не придется снова искать сотрудника?»

Я: «Никак. Но могу только с уверенностью сказать, что если все условия, которые вы озвучили, соответствуют действительности и если мне внезапно в другом месте не предложат зарплату в 2 раза больше, то я у вас и дольше проработаю».

Начальница: «И часто тебе такую зарплату предлагают?»

Я: «Нет, поэтому я у вас и работаю». Может, это был тест какой-то, но меня взяли. © NePremudraya / Pikabu

А я в принципе не люблю обещать что-то. И говорю: «Нет, конечно. Я же не знаю, что случится за такой долгий срок». Начальница: «Ну а как я могу быть уверенной в том, что ты не уйдешь через 2 месяца и мне не придется снова искать сотрудника?» Я: «Никак. Но могу только с уверенностью сказать, что если все условия, которые вы озвучили, соответствуют действительности и если мне внезапно в другом месте не предложат зарплату в 2 раза больше, то я у вас и дольше проработаю». Начальница: «И часто тебе такую зарплату предлагают?» Я: «Нет, поэтому я у вас и работаю». Может, это был тест какой-то, но меня взяли. © NePremudraya / Pikabu Как-то парень, который проводил со мной собеседование, внезапно спросил, мол, хочу ли я однажды все бросить и открыть свой мини-отель. Ведь «все девушки об этом мечтают». © Melissa Nguyen / Quora

Мой опыт собеседования: «Вы знаете, у нас бывают переработки, но если работник задерживается до 22, то такси оплачивает работодатель». Спрашиваю: «И как часто я буду приезжать домой на такси?» — «Ну... Каждый день». Была очень признательна за откровенность. И за то, что не прошла отбор. © Anna Kratkova / Facebook

Хотите поорать? Ищу себе подработку на — внимание — удаленке. И сегодня пришел отклик по одной вакансии, мол, перейдите на бота в мессенджере, ответьте на дополнительные вопросы. Ну я перешла. Это было самое короткое собеседование в моей жизни. © ***_for_charity / Twitter

Собеседование на должность помощника системного администратора. Первый их вопрос был таким: «Зачем вам это? Вы ведь еще так молоды...» © Bash.im

Это было мое первое собеседование после окончания универа. Спросили, какую зарплату хочу, ну ответил. И знаете что? После моих слов чувак просто заржал и заявил, что столько я нигде получать не буду, и вообще стоит быть «благодарным». Ага, вот только работу с желаемой зарплатой я нашел прямо на следующей неделе. © doansters / Reddit

Однажды ну очень нужна была работа, нашла вакансию продавца в магазине автозапчастей в какой-то дыре среди баз и гаражей. Хозяин магазина 2 (!) часа рассказывал мне, какой он великолепный руководитель и удивительный, разносторонний человек. Это был 2-часовой монолог, в конце которого он сказал, что я ему не подхожу (еще бы, куда мне — молодая, красивая, с высшем образованием). Реально странный чувак. © Елена Малаховец / Facebook

В очень ранней юности я хотела устроиться на работу в магазин женского белья. После собеседования мне перезвонил директор и обрадовал тем, что я прошла кастинг и могу выходить на стажировку. Неоплачиваемую. 2 недели с 9 до 20, полный рабочий день.

Когда я ответила, что бесплатно работать не планировала, директор выдал: «Ну а вдруг мы вас всему научим, а вы потом уйдете?» Чему вы, блин, меня научите? Размерам, в которых я и так разбираюсь, ибо — сюрприз — тоже женщина? В общем, не сложилось у меня со стажировкой. © Ирина / AdMe

Проходил собеседование в довольно известной компании. Несколько этапов, все хорошо. И тут мне заявляют, что следующим пунктом будет посещение графолога. Мол, он «проведет анализ» того, насколько я им вообще подхожу. Ну я спросил, а не хотят ли они, чтобы я еще и к астрологу пошел. Вот только сотрудница не засмеялась, и на следующий день я получил вежливое письмо с отказом. Кстати, пару лет назад они обанкротились. © unknown author / Quora

Сижу на собеседовании, обсуждаем всякие проекты компании. Ну я и говорю, мол, думаю, после вашего слияния этих проектов станет больше. Собеседники встрепенулись и удивились: «Какого такого слияния?» Я: «Э-э-э, с компанией Х, у вас на сайте написано». Они рванули читать свой же сайт, потом живо так обсуждали эту новость, а на меня забили. © Daniel Phillips / Quora

Было у меня онлайн-собеседование. Спросили, смогу ли я работать из дома, есть ли у меня нужная техника и условия, не шумно ли в квартире, потому что это важно для качественного выполнения заданий. Я давай уверять, что живу чуть ли не в раю и все такое. Дальше был какой-то следующий вопрос, тему перевели немного, а ко мне в комнату зашел кот. Он залез на кровать, его прекрасно было видно на камере, и ни с того ни с сего у него началась рвота. В ту же секунду из соседней комнаты жена начала орать: «Только, блин, не говори, что он это сделал на новое белое постельное белье!» Зашла ко мне, и дальше за моей спиной начался цирк, в котором кот гонялся по всей территории, а жена одновременно пыталась его догнать и собрать постель. Я же в это время просто смотрел в экран ноутбука и думал, стоит мне первому выйти из конференции или же посмотреть, как долго люди захотят смотреть на этот дурдом. © Палата № 6 / Vk

На моем первом собеседовании после универа мне постоянно задавали один и тот же вопрос. Просто бесконечно! «Вы ведь не беременны?», «Вы планируете забеременеть в ближайшее время?», «Вы замужем?», «Ваш муж хочет детей в ближайшее время?» Работу-то я получила, но только потом осознала, насколько же это все было агрессивно. © Missjennyo123 / Reddit

На одном собеседовании на должность, связанную с общением с ВИП-клиентами, девушка-интервьюер решила вывести меня из зоны комфорта и внезапно сказала: «Сделайте мне комплимент!» Я сначала растерялся, а потом говорю: «С вами было приятно иметь дело!» И пошел к выходу. А может, ей действительно хотелось комплиментов? © Александр Попов / Facebook

Меня лет 8 назад на собеседовании директор спросила: «Вот вы же на автомобиле приехали, сколько стоит его обслуживание и содержание?» Я сказала, что не знаю, так как это не мои заботы, а мужа. И после этого был изумительнейший вопрос: «Сколько зарабатывает ваш муж?» Я ответила, что не интересуюсь этим. Повисло молчание. На этом я и решила закончить диалог. Потом узнала от знакомой, что в приоритете у директора сотрудники, у которых нет финансовой поддержки, чтобы, по ее мнению, «держались за работу». © Anna Vorobiova / Facebook