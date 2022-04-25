18 бедняг, которые столкнулись с таким нелепым дизайном, что хоть стой, хоть падай

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Порой можно наткнуться на примеры некачественного дизайна, просто зайдя в лифт. И загвоздка в том, что вряд ли кто-нибудь сможет разгадать, в чем же конкретно была гениальная задумка каждой из повстречавшихся нам странных конструкций.

AdMe.ru с недоверием относится к дизайну, который не продумали до конца и сотворили явно не ради красоты или практичности.

«Как я должен держать это в руках, чтобы мне было удобно?»

«Мыслите нестандартно»

Застежки на этой подушке представляют опасность для глаз

Как натолкнуть детей на желание есть песок

Кинетический песок, который пахнет печеньем.

«Наткнулся на этот шедевр в новой квартире моего приятеля»

«Стрелки лифта в моем университете направлены в одну сторону»



Кофта с рисунком, который выглядит так, будто кто-то пролил на нее кофе

Красная кнопка включает, но не выключает — нужно нажать кнопку выключения

Этот тостер поджаривает пластик вокруг

«Эту игрушечную рыбу мама купила для моей младшей сестры»

Ручка сковороды тяжелее, чем сама сковорода

Этот участок возле скамейки затапливается во время дождя

Лабиринт в детском меню невозможно пройти

«Туалет в доме моей сестры»

Контейнер для салфеток

Почему эта вилка выглядит такой «потной»?

«Я бы, конечно, с удовольствием использовал эту розетку...»

«Моему другу попался этот лифт. Нужно было подняться на 8-й этаж. Нажали кнопку 10-го этажа, и он приехал на 9-й, а кнопка 7-го этажа везет 7-й»