18 женских злоключений, всю эпичность которых до конца не понять ни одному мужчине

Современные женщины успевают все и всюду, несмотря на то что тратят почти час в день на свой внешний вид и около 4 часов на всевозможные домашние дела и заботу о детях. Однако всех иногда подстерегают неудачи в самом неожиданном месте.

Мы в AdMe.ru по-женски понимаем этих барышень и рады, что они смогли посмеяться над своими досадными проколами.

1. «Теща сегодня проколола уши и только дома обнаружила, что сережку застегнули прямо поверх маски»

2. «Мое лицо посинело от краски для волос. Что ж, похожу пока так»

3. «Я чихнула, пока подкручивала ресницы!»

4. «Когда немного переоценила свои навыки в выпечке»

5. «Ноготь ни с того ни с сего сломался именно так и теперь цепляется абсолютно за все»

6. «Что я хотела и что получила. Это стоило мне $ 150»

7. Вот что жидкость для снятия лака способна сделать с новым столом

8. «Кое-как открыла бомбочку для ванны и обнаружила там еще один слой пленки»

9. «Мама заказала кардиган для моей жены. И вот что ей пришло»

10. «А можно мне тоже классную фотку с волной для инстаграма?»

11. «Моя жена недовольна новым маникюром»

12. Когда постирала и высушила дорогой свитер мужа

13. «Я так хотела угостить всех печеньем, а потом заглянула в духовку...»

14. «Бриллиант в кольце был с гарантией на 10 лет. Вчера мы отпраздновали 10-летнюю годовщину свадьбы, а сегодня камень выпал»

15. «Если заказали красивый бюстгальтер, а он неудобный, — просто вырежьте вкладыши. Дешево и сердито»

16. «Спала в шапочке для душа, чтобы только окрашенные волосы не замарали наволочку. Но это все равно случилось»

17. «Когда ты низкого роста, но все еще веришь, что платье будет смотреться так же, как на модели»

18. «Купила себе акцентные ресницы. Выглядят очень естественно»