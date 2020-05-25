18 баловней судьбы, которые могут разорить лотерейную компанию

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Госпожа удача — дама капризная. Никогда не знаешь, кого и когда она собирается осчастливить своим присутствием. Герои нашей подборки сполна ощутили на себе, что такое везение. Кому-то везет в мелочах и попадается целая картошечка в пакете с чипсами, а кто-то срывает крупный джекпот в виде золотого кольца с бриллиантами в коробке с бижутерией.

AdMe.ru публикует снимки, выложенные счастливчиками, у которых однозначно выдался чудесный день. А в бонусе вас ждет история о дедушке, который доверился подозрительной рекламе и сорвал куш.

1. В пакете с чипсами обнаружился сюрприз — целая жареная картофелина

2. Этот KitKat сделан целиком из шоколада

3. «За последние 2 дня я нашел аж 16 4-листных клеверов»

4. «Мы приготовили на завтрак несколько яиц — все 6 из них оказались с двойными желтками»

5. Интересно, когда гриб перестает быть грибом и может считаться деревом?

6. «Из кольца выпал бриллиант в аквапарке. Но я нашла его в траве. Повезло!»

7. Когда заказываешь 10 кусочков, а получаешь 11

8. «Вот какие огромные ягоды я нашел»

9. «Впервые за 20 лет путешествий мне досталось такое место»

10. «Я получил и то и другое»

11. «Купила сегодня шоколадку, а там такое»

12. «Я не знаю, почему я засунул туда кошелек, но я проследовал через полгорода, сменил 2 автомобиля, и кошелек все еще здесь!»

13. Повезло

14. «Выиграл в этом автомате приз — power bank. Да еще и с первого раза»

15. «Я получил чизбургер с 3 котлетами»

16. Так выглядит везение

17. Две мороженки в одной упаковке

18. «Я обнаружил 83 золотые монеты на дне угольного контейнера во время ремонта в доме. Каждая из них стоит по меньшей мере $ 300»

Бонус: казалось бы, это очередная история про «развод»

Расскажите, как вам недавно повезло, даже если это была совсем небольшая удача.