18 бабуль, которым не нужны суперспособности, чтобы быть крутыми
Все бабушки мира по-своему прекрасны: кто-то накормит до отвала, кто-то всегда поддержит в трудную минуту, а кто-то своими саркастическими шуточками может повеселить всю семью. Героини этой статьи осваивают смайлики и инстаграм, не боятся фотографироваться на льдинах в Исландии, делают незабываемые подарки с подколами и делятся фирменными рецептами.
Мы в AdMe.ru решили напомнить вам, насколько крутыми и непосредственными могут быть наши бабули, а вы после просмотра статьи не забудьте позвонить своим и сказать, как сильно вы их любите.
Любовь бабушек не сравнима ни с чем
«Моей бабушке 92, и она не говорит по-английски, но все равно смогла научить мою девушку своим фирменным рецептам»
К внукам и правнукам всегда особое отношение
«Моя бабушка приколола к плачущему смайлику РОТ, чтобы (цитата) „он не был как идиот только с носом“»
Вот кто всегда знает секрет хорошего настроения
«Бабушка умерла незадолго до своего 90-летия. Вот что я нашел, перебирая ее альбомы»
«Спасибо, бабуля, это именно то, что я хотел»
«Моя бабушка так хотела красивое фото, что почти потерялась в море в Исландии»
Искреннюю любовь за деньги не купишь
«Дал бабушке телефон, чтобы она сфотографировала меня. Вот что я получил в итоге»
«Бабушка обедала в кафе. Она решила, что бармен милый и о нем надо написать мне»
«Моей бабушке 80 лет! Посмотрите, как она прекрасна на этом фото, где изображены 4 поколения нашей семьи»
«Бабуля связала жилет для диспенсера с мылом»
«Бабушка подарила и говорит: „Ты только не залпом, хорошо?“»
«Моей бабушке сегодня 63, а по ней и не скажешь»
У каждого есть свои необычные вкусовые пристрастия
«Нашла коробку со свитерами, которые бабушка связала мне в 80-х. Моя 2-летняя дочь теперь носит их не снимая»
«Моя бабушка играет в эту игру почти каждый день уже около 10 лет!»
Расскажите нам о своих бабушках и о том, почему они особенные для вас.
Фото на превью di_lirium / Twitter