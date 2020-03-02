18 бабуль, которым не нужны суперспособности, чтобы быть крутыми

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Все бабушки мира по-своему прекрасны: кто-то накормит до отвала, кто-то всегда поддержит в трудную минуту, а кто-то своими саркастическими шуточками может повеселить всю семью. Героини этой статьи осваивают смайлики и инстаграм, не боятся фотографироваться на льдинах в Исландии, делают незабываемые подарки с подколами и делятся фирменными рецептами.

Мы в AdMe.ru решили напомнить вам, насколько крутыми и непосредственными могут быть наши бабули, а вы после просмотра статьи не забудьте позвонить своим и сказать, как сильно вы их любите.

Любовь бабушек не сравнима ни с чем

«Моей бабушке 92, и она не говорит по-английски, но все равно смогла научить мою девушку своим фирменным рецептам»

К внукам и правнукам всегда особое отношение

«Моя бабушка приколола к плачущему смайлику РОТ, чтобы (цитата) „он не был как идиот только с носом“»

Вот кто всегда знает секрет хорошего настроения

«Бабушка умерла незадолго до своего 90-летия. Вот что я нашел, перебирая ее альбомы»

«Спасибо, бабуля, это именно то, что я хотел»

«Моя бабушка так хотела красивое фото, что почти потерялась в море в Исландии»

Искреннюю любовь за деньги не купишь

«Дал бабушке телефон, чтобы она сфотографировала меня. Вот что я получил в итоге»

«Бабушка обедала в кафе. Она решила, что бармен милый и о нем надо написать мне»

«Моей бабушке 80 лет! Посмотрите, как она прекрасна на этом фото, где изображены 4 поколения нашей семьи»

«Бабуля связала жилет для диспенсера с мылом»

«Бабушка подарила и говорит: „Ты только не залпом, хорошо?“»

«Моей бабушке сегодня 63, а по ней и не скажешь»

У каждого есть свои необычные вкусовые пристрастия

«Нашла коробку со свитерами, которые бабушка связала мне в 80-х. Моя 2-летняя дочь теперь носит их не снимая»

«Моя бабушка играет в эту игру почти каждый день уже около 10 лет!»

Расскажите нам о своих бабушках и о том, почему они особенные для вас.