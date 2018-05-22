18 абсурдных фотографий, на которые без смеха не взглянешь

Есть еще в этом мире вещи, способные удивлять. А есть и такие, которые удивляют, поражают и одновременно шокируют своей глупостью. Без смеха и взглянуть невозможно. Вот про них и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru предлагает отложить свои дела и посмотреть нашу очередную подборку маразмов вместе.

От создателей Adidididas и Channell

Звезда полиции

Выпускник русской школы чародейства и волшебства

Когда безопасность превыше всего

Ключ только для вип-бабушек

А вдруг сглазят

Когда в машине очень жарко

Просьбы, которые выполняются

«Мой отец купил тостер, который умеет выпекать его портрет на хлебе»

Кто-то приклеил глаза медведю на номере

Помеха справа теперь не страшна

Судя по книгам рядом, это акт заботы о покупателях?

Найди 3 отличия

Перчатка Бесконечности — бюджетная версия

А вы ничего не перепутали?

У вас стены отклеились

Что-то нам подсказывает, что это не кукла

Так можно или нельзя?

Может, у вас тоже есть примеры маразма, с которыми вы столкнулись? Поделитесь с нами, посмеемся вместе.

Фото на превью Istorii.ru / pikabu

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