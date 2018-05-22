18 абсурдных фотографий, на которые без смеха не взглянешь
Есть еще в этом мире вещи, способные удивлять. А есть и такие, которые удивляют, поражают и одновременно шокируют своей глупостью. Без смеха и взглянуть невозможно. Вот про них и пойдет речь в нашей статье.
AdMe.ru предлагает отложить свои дела и посмотреть нашу очередную подборку маразмов вместе.
От создателей Adidididas и Channell
Звезда полиции
Выпускник русской школы чародейства и волшебства
Когда безопасность превыше всего
Ключ только для вип-бабушек
А вдруг сглазят
Когда в машине очень жарко
Просьбы, которые выполняются
«Мой отец купил тостер, который умеет выпекать его портрет на хлебе»
Кто-то приклеил глаза медведю на номере
Помеха справа теперь не страшна
Судя по книгам рядом, это акт заботы о покупателях?
Найди 3 отличия
Перчатка Бесконечности — бюджетная версия
А вы ничего не перепутали?
У вас стены отклеились
Что-то нам подсказывает, что это не кукла
Так можно или нельзя?
Может, у вас тоже есть примеры маразма, с которыми вы столкнулись? Поделитесь с нами, посмеемся вместе.
Фото на превью Istorii.ru / pikabu