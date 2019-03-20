17 жизненных ситуаций, знакомых каждому из нас

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Мы не знаем ни одного человека, который бы ни разу не проспал на работу, тщетно не боролся со стрессом и никогда не пытался привести в порядок фигуру к лету. Так что наша подборка жизненных обстоятельств, которые мы проиллюстрировали курьезными снимками, покажется близкой всем людям. Попробуйте посмотреть ее и не воскликнуть: «Да-да, как с меня писали!»

AdMe.ru отыскал примеры того, как поразительно похожи между собой некоторые моменты из жизни и наша реакция на них.

— Лаванда помогает справиться со стрессом. Я:

Когда проснулся раньше девушки и решил полюбоваться, как она спит

Весенний балет во всех городах страны

Весь мир — игра, а ты в ней кот в костюме ягодки

«Это я наслаждаюсь первыми весенними деньками»

Когда резко перекрасилась в брюнетку, но не учла нюансы

Состояние фигуры к теплому сезону: Винни Пух

Когда думаешь о жизни дольше 5 минут

Когда с девушкой листаешь ленту соцсети и тут знакомая пишет тебе «Привет»

«Это я в 3 часа ночи жду, когда разогреется еда в микроволновке»

Когда приходишь домой ночью и пытаешься не шуметь

9 марта

Когда пытаешься спрятать своих внутренних демонов, но они все равно проглядывают

Это микробы ждут 5 секунд, чтобы напасть на бутерброд, который ты уронил ночью на пол

Когда в субботу звонят и просят выйти на работу

Врач: «Купите велосипед и урежьте мучное». Я:

То самое чувство, когда проспала

В каких картинках вы узнали себя? Поделитесь в комментариях.