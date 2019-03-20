17 жизненных ситуаций, знакомых каждому из нас
Мы не знаем ни одного человека, который бы ни разу не проспал на работу, тщетно не боролся со стрессом и никогда не пытался привести в порядок фигуру к лету. Так что наша подборка жизненных обстоятельств, которые мы проиллюстрировали курьезными снимками, покажется близкой всем людям. Попробуйте посмотреть ее и не воскликнуть: «Да-да, как с меня писали!»
AdMe.ru отыскал примеры того, как поразительно похожи между собой некоторые моменты из жизни и наша реакция на них.
— Лаванда помогает справиться со стрессом.
Я:
Когда проснулся раньше девушки и решил полюбоваться, как она спит
Весенний балет во всех городах страны
Весь мир — игра, а ты в ней кот в костюме ягодки
«Это я наслаждаюсь первыми весенними деньками»
Когда резко перекрасилась в брюнетку, но не учла нюансы
Состояние фигуры к теплому сезону: Винни Пух
Когда думаешь о жизни дольше 5 минут
Когда с девушкой листаешь ленту соцсети и тут знакомая пишет тебе «Привет»
«Это я в 3 часа ночи жду, когда разогреется еда в микроволновке»
Когда приходишь домой ночью и пытаешься не шуметь
9 марта
Когда пытаешься спрятать своих внутренних демонов, но они все равно проглядывают
Это микробы ждут 5 секунд, чтобы напасть на бутерброд, который ты уронил ночью на пол
Когда в субботу звонят и просят выйти на работу
Врач: «Купите велосипед и урежьте мучное».
Я:
То самое чувство, когда проспала
В каких картинках вы узнали себя? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью kristinakuzmic / instagram