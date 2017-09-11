17 фото, на которых животные оказались настоящими засранцами

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Все любят животных, правда ведь? Эти милые существа растопили столько человеческих сердец! Однако таковыми они бывают не всегда. Даже у братьев наших меньших бывают плохие дни. AdMe.ru собрал фотографии 17 животных, которые в момент съемки были явно не в духе.

17. Когда кот отжал твое спальное место, а ты слишком пес, чтобы сопротивляться

16. Доминируй, властвуй, чик-чирик!

15. Шел 2017 год. Совместимость котов и комнатных растений по-прежнему составляла 0 %

14. «Тихо, тихо, ты же сам хотел поплавать»

13. Так близко, но так далеко!

12. Она больше, чем просто в шоке!

11. «Прости, ты собирался это пить?»

10. Это Спарта!

9. Моя прелесть!

8. Профессиональная сиделка для собак

7. «Прости, но в этом доме может остаться только один из нас»

6. «Сегодня я заберу у тебя ноутбук, а завтра — твою жизнь»

5. «Порядок рождается из хаоса. Ты же об этом знаешь?»

4. «Хорошо, что ты пришел. Тут надо бы прибраться»

3. «И никаких кря-кря, пес!»

2. Это называется «абстрактное искусство», неуч!

1. «Привет. Я хочу сыграть с тобой в одну игру...»