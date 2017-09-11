17 фото, на которых животные оказались настоящими засранцами
Все любят животных, правда ведь? Эти милые существа растопили столько человеческих сердец! Однако таковыми они бывают не всегда. Даже у братьев наших меньших бывают плохие дни.
AdMe.ru собрал фотографии 17 животных, которые в момент съемки были явно не в духе.
17. Когда кот отжал твое спальное место, а ты слишком пес, чтобы сопротивляться
16. Доминируй, властвуй, чик-чирик!
15. Шел 2017 год. Совместимость котов и комнатных растений по-прежнему составляла 0 %
14. «Тихо, тихо, ты же сам хотел поплавать»
13. Так близко, но так далеко!
12. Она больше, чем просто в шоке!
11. «Прости, ты собирался это пить?»
10. Это Спарта!
9. Моя прелесть!
8. Профессиональная сиделка для собак
7. «Прости, но в этом доме может остаться только один из нас»
6. «Сегодня я заберу у тебя ноутбук, а завтра — твою жизнь»
5. «Порядок рождается из хаоса. Ты же об этом знаешь?»
4. «Хорошо, что ты пришел. Тут надо бы прибраться»
3. «И никаких кря-кря, пес!»
2. Это называется «абстрактное искусство», неуч!
1. «Привет. Я хочу сыграть с тобой в одну игру...»
Фото на превью leeroywobble/reddit, leonsamanderson/reddit