17 остроумных женщин, которые крайне эффективно решают любые проблемы

26 4 16 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Споры о том, чья логика побеждает — мужская или женская, — ведутся уже не одно десятилетие. Но вряд ли кто-то будет отрицать, что дамам нет равных в спонтанных и нестандартных решениях. И, пожалуй, не существует на свете такой ситуации, в которой прекрасная половина человечества не применила бы творческий подход.

Мы в AdMe.ru без преувеличения восхищаемся искрометностью и непредсказуемостью женщин. Героини нашей сегодняшней подборки точно никогда не пропадут в жизни благодаря меткости своего ума и изобретательности.

1.

«Девушка попросила дать ей укусить мое мороженое».

2.

3.

Решила я покрасить волосы — обновить осветленный блонд тонировочным шампунем. На флаконе было написано «Благородный янтарь» и нарисован локон цвета корицы. Истерика случилась моментально, как только я зеркало в ванной после душа протерла: оттуда на меня смотрело нечто с головой совершенно апельсинового цвета. Корни были розовыми и оранжевыми одновременно. Всю неделю я ходила на работу с пышным ослепительно-рыжим пучком на голове. Работаю я в магазине материалов для ремонта. Мужчин мой вид явно веселил, а я краснела, как помидор, под своими золотыми локонами. Через 2 недели моему терпению пришел конец. Пришлось идти на кардинальные меры — выкрасилась в темно-шоколадный. Все бы ничего, но спустя неделю вызвал меня к себе начальник и сказал, что повысит зарплату, если я перекрашусь обратно: благодаря моей прическе у них продажи повысились. Всем хотелось со мной общаться и по любому поводу зайти. Я не перекрасилась, но задумалась над этим. Может, именно с рыжим цветом волос смогу себе мужа найти? © trueanone / pikabu

4.

5.

«Моя младшая сестренка постучалась в дверь, и вот что я увидела».

6.

7.

«Не ешьте арбузные косточки».

8.

9.

10.

«Муж захотел сладкого. Я приготовила апельсиновые булочки. На одной из них — сыр начо».

11.

12.

«Жена только что выпустилась из полицейской академии, и ее сестра прислала это».

13.

14.

15.

16.

«Моя девушка приготовила мне на день рождения торт в виде материнской платы».

17.

«Увидел это вчера вечером, вернувшись домой, и понял, что удачно женился».