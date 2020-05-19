17 женщин рассказали о странностях жизни с иностранцем, которые повергли их в шок
Если в прошлом столетии межнациональные союзы считались едва ли не неприемлемыми, то сейчас ситуация в корне изменилась. По мнению ученых, взгляд на смешанные браки зависит от образования: чем оно выше, тем толерантнее отношение. Терпимость к чужой культуре — основа счастливых отношений с иностранцем, но порой безуминки любимого вызывают недоумение.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали пользовательские истории о том, как из-за своеобразия менталитетов бывает непросто наладить быт с жителем другой страны.
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Мой жених — испанец. Он всегда боялся свидания с моим русским папой. Отец под 2 м ростом и под 100 кг массой. В день нашей первой поездки к родственникам на родину он ужасно нервничал. Все дело закончилось баней, где мой дед хлестал веником моего отца, который хлестал веником моего жениха. Потом все дружно кинулись в снег. Счастливы вместе уже 6 лет, папа души в нем не чает, ибо прошел проверку на прочность. А эту историю мой муж по сей день рассказывает всем своим друзьям. © «Подслушано» / VK
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Встречаюсь с французом. У нас не было недопонимания из-за культурных различий, разве что маленькие неудобства. Например, во Франции принято поздно и плотно есть, а я, как типичная русская барышня, «после шести не ем». Сыр полагается на завтрак, после обеда и ужина, как можно более вонючий. Он был в восторге, когда увидел мультик про Винни Пуха и услышал песню «Птички-птички, кто же такие птички...». Что касается известной французской романтичности: у них, например, не принято дарить своим дамам цветы. Мой сделал исключение один раз, но сразу в виде 41 розы. В повседневной жизни я постоянно чувствую романтику: во внимании, в приятных словах и маленьких жестах. © Алёна Шелкова / The Question
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Муж — иностранец. С рождением сына решил углубиться в изучение русского и теперь старается больше практиковаться. Делает ошибки, конечно, иногда милые и смешные. Апогеем было, когда нужно было попросить мою маму нагреть воды, и он сказал моему папе: «Передай своей жене, чтобы она сГорела вадУ, пожалуйста». Папа быстро среагировал и закричал на весь дом: «Лена! Сгори в аду, пожалуйста! Тебя зять очень просит!» © Арина всея любовь к литературе / Twitter
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Состою в отношениях с итальянцем. Я живу и учусь в Праге, он живет в Риме, родился в Неаполе. Из плюсов то, что он замечательно готовит, следит за собой и стильно одевается, он романтичен и чувствителен по отношению к тебе. Из минусов: вспыльчивость и некая обидчивость. © Anastasia Tichonova / The Question
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В Индии сильно проявляется влияние традиций, принятых сотни лет назад. До сих пор здесь есть браки по договоренности. Отцы детей согласовывают брак, и часто девочек отдают еще детьми. Так вступили в брак мама и брат моего мужа. Только муж пошел против системы: взял в жены девушку другой национальности, веры и касты. Разводы в Индии неприемлемы. Второй брак (даже после смерти супруга) тоже. Но в больших городах уже процветает современность. Ранний брак становится фарсом, а родители делают упор на образование детей. © elya_aprelya / Instagram
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Мой муж — итальянец. Когда мы только начали встречаться, он часто с недоумением смотрел мне в глаза, наблюдал, как я умываюсь. А когда я его спрашивала, чего он таращится, он просто жал плечами. Однажды все встало на свои места. Он плеснул мне в лицо стакан воды, потому как не верил, что я не ношу цветные линзы и глаза у меня действительно голубые. © «Подслушано» / VK
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Я в Германии живу почти полжизни. Меня в свое время удивило, что немцы знают «Ну, погоди», а у родителей мужа дома есть сказки Сутеева. Помимо общего, есть и различия. Во-первых, это первые свидания: вначале это просто дружеские встречи, и парень может не заплатить за девушку. Во-вторых, у немок свадьба — это не смысл жизни, и они с этим не спешат, никто в обществе им слова не скажет. Мы с мужем жили вместе 5 лет до свадьбы. Встречаются различия и в быту. У нас в России никогда не было еды строго по расписанию. У немцев обед в 12–13 часов. Все в одно время бегут обедать. Встал поздно — перекусил или вообще не ешь, ждешь обед. С самой едой вообще не все так просто. В начале наших отношений муж боялся почти всего: борща, баклажанов, оливье, винегрета, шубы, гречки... Сейчас он многое ест, но икру («бейбиков рыб») до сих пор избегает. © palektet / Pikabu
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Шведы совсем не годятся в мужья. Просто так вышло, что в Швеции вообще почти никто никогда не женится. Большинство пар живет много лет или даже всю жизнь просто сожительством, зарегистрированным в налоговой, — самбу. Также без брака они заводят детей, обычно 2. Среди моих знакомых шведов 20–40 лет нет никого, кто бы состоял в официальном браке. Исключения — интернациональные пары, но тоже далеко не все. © miss.sjo / Instagram
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Муж моей матушки, итальянец, когда только приехал в Москву, поселился напротив Елисеевского. И чуть не рехнулся, узрев теплой майской ночью, как маршируют по Тверской полки, а с утречка — и танк в подворотне. Парад ему потом понравился. Когда объяснили, что это не война. © friendly undertaker / Twitter
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С мужем Анджулом мы познакомились в Кхаджурахо. Своей индийской настойчивостью он буквально заставлял меня с ним общаться. Мне нравится то, что индийцы умеют быть счастливыми в любых условиях. А еще они очень прямолинейны, наивны и забавны. С ними весело общаться, если воспринимать их с добротой. Но больше всего меня раздражают индийские дурные манеры и то, что они повсюду мусорят. © Светлана / Trip.Dream.Live
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Быть замужем за ямайцем — это:
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У вашего мужа всегда будет больше средств для ухода за кожей, чем у вас. Всегда.
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Ваш муж всегда будет просить вас «одеться погорячее» и радоваться как ребенок каждой вашей новой шмотке. Но у вас всегда их будет меньше, чем у него.
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Спустя несколько лет вас абсолютно перестанет раздражать его привычка постоянно поправлять все подушки, подушечки, покрывала и накидки в доме. Выкидывать, кстати, бесполезно, они появляются снова и снова — из ниоткуда.
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Вы перестанете переживать за свои кулинарные способности, ведь, приправив ямайским перчиком, ему можно скормить любую гадость.
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И единственное, к чему вам будет сложно привыкнуть, это просыпаться в воскресенье в 6 утра от криков «тише, мама спит!». © twiggy_jamaica / Instagram
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Я вышла замуж за норвежца, проживаю в Норвегии уже чуть больше 4 лет. Сегодня муж открыл кастрюлю со щами и захотел уйти из дома. Непривычно для его носа немного, а щи хорошие такие, со свининой на косточке и квашеной капустой. А когда я эту капусту квасила пару месяцев назад, он не мог поверить, что это реально едят люди и не травятся. Все подходил к ней и спрашивал, все ли русские люди выжили после употребления испорченных овощей. Теперь он понять не может, зачем из этого суп варят, когда я просто ее с маслом ела или винегрет делала. А мне их подтухшая семга нравится, традиционный норвежский деликатес. © norskrodyr / Pikabu
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Корейский мужчина до женитьбы и после — это два разных человека! Корейский влюбленный юноша — это слияние всех идеальных качеств. Он и красив, и учтив, и звезду вам с неба, и горы свернет. И даже выслушает весь бред, что щебечет понравившаяся девушка. А потом она уже не желанная девушка, а собственная жена. А значит, никуда не денется. Конечно, он будет и дальше решать проблемы, и слушать ее щебет, но уже вполуха. И все чаще не понимать, что от него надо (жена-то иностранка, трудности перевода и т. д.). Поэтому напоминать придется неоднократно, а это бесит. Но есть момент, который подкупает в корейских мужчинах. Они потрясающие отцы! Теперь все звезды и горы роняются и покоряются во имя детей. А как же мамы? А мамы умиляются и вспоминают, что когда-то это с ними носились как с сокровищем. © marisha_lin / Instagram
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Как-то завалялась у меня банка сгущенки. Кто-то из России в посылке прислал, и я, решив вспомнить детство, захотела ее сварить. Мой норвежский муж сказал, что у русских, видимо, генетически заложена страсть к непонятным взрывоопасным экспериментам. Зачем эти странные рискованные операции, если это в готовом виде можно купить. Пока банка варилась, он ушел на пирс и с опаской поглядывал на дом, а подходя к окнам, пригибался. Остужала я сгущенку на улице — он попросил русское оружие вынести из дома. Вкус, кстати, оценил. © norskrodyr / Pikabu
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Назвала дочку Женевьевой. Потому что муж — немец, какая-нибудь Фрося или Маша с отчеством и фамилией не звучала бы, да и корни во Франции. И как же меня достали все, пытаясь назвать ее Женей! Но окончательно убила подруга Ксюша. Говорю, мол, тогда ты будешь Оксаной, одно и то же, окей? Так та начала паспорт в лицо тыкать: «Посмотри, тут же Ксения». Так и у дочки в свидетельстве — Женевьева! © «Подслушано» / VK
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Италия для меня — это мой муж. Но мы такие разные. Я хочу на оперу «Евгений Онегин» в первые ряды, а Джузеппе покупает билеты на концерт Aerosmith в фан-зону. Я с радостью составлю ему компанию, а он мне — ни за какие коврижки. Историю Генуи или Рима он мне не расскажет, не будет восторгаться прогулками по историческому центру. Все эти приключения Джузеппе заменит картингом в пригороде. Мои светские ужины с устрицами и просекко Джузеппе заменит посиделками в пабе с сочным гамбургером и картошкой фри. А завтрак на берегу моря для него — это не сидеть в баре с чашечкой капучино, глядя вдаль, это развалиться на голых скалах с куском фокаччи и апельсиновым соком и наслаждаться тем, как волны бьются о берег. © pazitea / Instagram
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Муж — иностранец, терпеть не может борщ, манты, пельмени, вареники и многое из того, что наши люди считают вкусной едой. Как-то приходит он домой и говорит: «Я сегодня обедал в кафе, там был такой вкусный холодный суп белого цвета. Ты умеешь его готовить?»
Я даже обрадовалась! Нарезала полную кастрюлю окрошки и впала в ступор: на чем готовили окрошку в том кафе, на квасе или на кефире? Расспросы ни к чему не привели, и я решила сделать две разные заготовки отдельно. Открыла холодильник, все ему показала, он головой покивал — все понял. Я обедала с подругой, а он поехал домой есть окрошку, после обеда заехал за мной... Едем, а он по сторонам смотрит голодными глазами и на все вывески с едой облизывается. Понимаю, что что-то не так. Спрашиваю:
—Так... Ты дома был?
Кивает головой.
— Окрошку ел?
— Ел.
— Ну-ка расскажи, как ел?
— Открыл холодильник, налил в тарелку и ел.
Прихожу домой и вижу картину: квас со сметаной выпил, к окрошке не притронулся! Потом объяснял: «Налил в тарелку, ем ложкой и ничего не могу выловить — одна жидкость. Ну я ем молча, ты же готовила, старалась... Потом ложку бросил, решил, что этот суп можно так пить, из банки». Два литра выпил. © Arowana / Pikabu
А с какими особенностями вы бы не смогли смириться даже после долгих лет супружеской жизни?
Фото на превью Подслушано / VK