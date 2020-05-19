17 женщин рассказали о странностях жизни с иностранцем, которые повергли их в шок

Корейский мужчина до женитьбы и после — это два разных человека! Корейский влюбленный юноша — это слияние всех идеальных качеств. Он и красив, и учтив, и звезду вам с неба, и горы свернет. И даже выслушает весь бред, что щебечет понравившаяся девушка. А потом она уже не желанная девушка, а собственная жена. А значит, никуда не денется. Конечно, он будет и дальше решать проблемы, и слушать ее щебет, но уже вполуха. И все чаще не понимать, что от него надо (жена-то иностранка, трудности перевода и т. д.). Поэтому напоминать придется неоднократно, а это бесит. Но есть момент, который подкупает в корейских мужчинах. Они потрясающие отцы! Теперь все звезды и горы роняются и покоряются во имя детей. А как же мамы? А мамы умиляются и вспоминают, что когда-то это с ними носились как с сокровищем. © marisha_lin / Instagram