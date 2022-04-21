17 женщин, для которых модные тенденции — пустой звук, ведь у них есть собственный взгляд на стиль
Модные тенденции меняются очень быстро: то, что носили пару лет назад, сегодня уже покажется старьем. Нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы выглядеть трендово. Но герои нашей статьи решили, что это не для них. Да и правильно, у них ведь есть свой собственный стиль.
Нам в AdMe.ru нравится следить за модными новшествами, но еще больше мы любим, когда человек проявляет индивидуальность в одежде, ведь результат оказывается таким крутым.
«Черное боди, вязаные шорты и в завершение образа — бандана»
«Небольшая ода Локи — богу озорства»
- Выглядит потрясающе, но, как мне кажется, это больше похоже на человеческую версию принцессы Фионы, что, кстати, тоже круто. © Shinomone / Reddit
«Такое чувство, что я должна собирать чернику, а не тащиться на работу»
- Очень милая деревенская девушка. © Paula_56 / Reddit
- Я так рада, что это выглядит мило, а не в духе «Девчонка, гони коров перед бурей». © Exardiann / Reddit
Образ буквально создан для того, чтобы фотографироваться в лесу
«Куда бы мне это надеть?»
- Куда угодно, только не на стройку. Они дадут вам малярный валик и заставят работать. Я видела женщин в таких комбинезонах в кофейнях, продуктовых магазинах, ремесленных лавках, театрах кукол. © Bright_Square_3245 / Reddit
«Заводной винтаж»
«Выглядит как из другого мира. Обожаю»
«Сломанный нос не мешает мне блистать в розовом»
«Это чертовски круто!»
«Я в таком виде хожу на работу»
«Сегодня я нашла этот милый комбинезон»
«Все винтажное от моей бабули»
- У твоей бабушки фантастический стиль. Ты выглядишь чрезвычайно круто. © Jujiijem / Reddit
«„Клубничный“ наряд: с плетеной корзинкой и даже „клубничными“ сережками ручной работы»
- Ты прекрасна! И эти серьги очаровательны, и платье! © naxanas / Reddit
«Это первый раз, когда я сочетаю вместе этот наряд, туфли и сумочку»
«Может, это слишком молодежно. Но мне нравится»
«Сомневаюсь насчет головного убора»
- Перчатки и шапка — комплект? Они выглядят похоже. © tan6cacan6an6 / Reddit
- Да! Моя подруга связала их на мой день рождения. © audrey1073 / Reddit
«Мой друг сказал, что мне следует разносить газеты»
- На роликах! Очень милый образ. © Remote_Job_2734 / Reddit
А как вы относитесь к моде? Придерживаетесь своего стиля или подключаете и современные тенденции?
Фото на превью FridaKahlowRider / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 женщин, для которых модные тенденции — пустой звук, ведь у них есть собственный взгляд на стиль
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