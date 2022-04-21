17 женщин, для которых модные тенденции — пустой звук, ведь у них есть собственный взгляд на стиль

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Модные тенденции меняются очень быстро: то, что носили пару лет назад, сегодня уже покажется старьем. Нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы выглядеть трендово. Но герои нашей статьи решили, что это не для них. Да и правильно, у них ведь есть свой собственный стиль.

Нам в AdMe.ru нравится следить за модными новшествами, но еще больше мы любим, когда человек проявляет индивидуальность в одежде, ведь результат оказывается таким крутым.

«Черное боди, вязаные шорты и в завершение образа — бандана»

«Небольшая ода Локи — богу озорства»

Выглядит потрясающе, но, как мне кажется, это больше похоже на человеческую версию принцессы Фионы, что, кстати, тоже круто. © Shinomone / Reddit

«Такое чувство, что я должна собирать чернику, а не тащиться на работу»

Очень милая деревенская девушка. © Paula_56 / Reddit

Я так рада, что это выглядит мило, а не в духе «Девчонка, гони коров перед бурей». © Exardiann / Reddit

Образ буквально создан для того, чтобы фотографироваться в лесу

«Куда бы мне это надеть?»

Куда угодно, только не на стройку. Они дадут вам малярный валик и заставят работать. Я видела женщин в таких комбинезонах в кофейнях, продуктовых магазинах, ремесленных лавках, театрах кукол. © Bright_Square_3245 / Reddit

«Заводной винтаж»

«Выглядит как из другого мира. Обожаю»

«Сломанный нос не мешает мне блистать в розовом»

«Это чертовски круто!»

«Я в таком виде хожу на работу»

«Сегодня я нашла этот милый комбинезон»

«Все винтажное от моей бабули»

У твоей бабушки фантастический стиль. Ты выглядишь чрезвычайно круто. © Jujiijem / Reddit

«„Клубничный“ наряд: с плетеной корзинкой и даже „клубничными“ сережками ручной работы»

Ты прекрасна! И эти серьги очаровательны, и платье! © naxanas / Reddit

«Это первый раз, когда я сочетаю вместе этот наряд, туфли и сумочку»

«Может, это слишком молодежно. Но мне нравится»

«Сомневаюсь насчет головного убора»

Перчатки и шапка — комплект? Они выглядят похоже. © tan6cacan6an6 / Reddit

Да! Моя подруга связала их на мой день рождения. © audrey1073 / Reddit

«Мой друг сказал, что мне следует разносить газеты»