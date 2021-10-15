17 женщин, которые пришли на телешоу о преображении со своими проблемами, а ушли с гордо поднятой головой
Различные программы о преображениях пользуются заслуженной популярностью у телезрителей. Действительно, наблюдать за тем, как Золушка превращается в настоящую принцессу, — крайне увлекательное занятие. Такие проекты еще раз подтверждают тот факт, что некрасивых женщин не существует: некоторым просто не хватает правильного гардероба, модной прически и огонька в глазах.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что любая дама может выглядеть сногсшибательно, и наша статья — прямое тому доказательство.
1. Оксана
Оксана — тату-мастер из Санкт-Петербурга.
2. Галина
Родной город героини — Чебоксары, но уже довольно давно она живет в столице.
3. Ирина
- Красота! Из бабушки — в девушку, очень удачное преображение. Браво! © marchenkoii / Instagram
4. Евгения
Евгения — преподаватель музыки и очень романтичная натура.
5. Елена
- Очень хорошо преобразили героиню, браво стилистам! © Faria Loren / Facebook
6. Елена
7. Марина
- Омолодили женщину лет на 30! © olenka_0709 / Instagram
8. Юлия
Юлия работает барменом и мечтает покорить Москву в качестве актрисы театра и кино.
9. Инна
10. Алевтина
11. Валентина
Валентина работает на руководящей должности и хочет наладить личную жизнь.
12. Евгения Федоровна
13. Яна
- Сняли пирсинг — появилось лицо. Юное и симпатичное. © vv20vv21vv / Instagram
14. Елена
- Сделали из типичной дачницы роскошную стильную женщину. Браво! Героиня просто прекрасна! © a.onoprieshka / Instagram
15. Валерия
16. Татьяна
- Очень хорошо! Женщина, наверное, и не знала, что она такая симпатичная. © ingridcosmopolit / Instagram
17. Алена
«Мне понравилось побывать на съемках данной передачи. Все весело, по-семейному, тепло, хорошо. Это очень интересный этап в моей жизни. И я правда кайфую от себя!» — написала героиня после съемок в социальных сетях.
А вам хотелось когда-нибудь принять участие в программе о преображениях? Или вы не доверяете телевизионным стилистам?