17 женщин, которые пришли на телешоу о преображении со своими проблемами, а ушли с гордо поднятой головой

Различные программы о преображениях пользуются заслуженной популярностью у телезрителей. Действительно, наблюдать за тем, как Золушка превращается в настоящую принцессу, — крайне увлекательное занятие. Такие проекты еще раз подтверждают тот факт, что некрасивых женщин не существует: некоторым просто не хватает правильного гардероба, модной прически и огонька в глазах.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что любая дама может выглядеть сногсшибательно, и наша статья — прямое тому доказательство.

1. Оксана

Оксана — тату-мастер из Санкт-Петербурга.

2. Галина

Родной город героини — Чебоксары, но уже довольно давно она живет в столице.

3. Ирина

Красота! Из бабушки — в девушку, очень удачное преображение. Браво! © marchenkoii / Instagram

4. Евгения

Евгения — преподаватель музыки и очень романтичная натура.

5. Елена

Очень хорошо преобразили героиню, браво стилистам! © Faria Loren / Facebook

6. Елена

7. Марина

Омолодили женщину лет на 30! © olenka_0709 / Instagram

8. Юлия

Юлия работает барменом и мечтает покорить Москву в качестве актрисы театра и кино.

9. Инна

10. Алевтина

11. Валентина

Валентина работает на руководящей должности и хочет наладить личную жизнь.

12. Евгения Федоровна

13. Яна

Сняли пирсинг — появилось лицо. Юное и симпатичное. © vv20vv21vv / Instagram

14. Елена

Сделали из типичной дачницы роскошную стильную женщину. Браво! Героиня просто прекрасна! © a.onoprieshka / Instagram

15. Валерия

16. Татьяна

Очень хорошо! Женщина, наверное, и не знала, что она такая симпатичная. © ingridcosmopolit / Instagram

17. Алена

«Мне понравилось побывать на съемках данной передачи. Все весело, по-семейному, тепло, хорошо. Это очень интересный этап в моей жизни. И я правда кайфую от себя!» — написала героиня после съемок в социальных сетях.