17 будущих мам, которые своими причудами чуть не довели окружающих до нервного тика

Беременность проходит по-разному. Есть счастливицы, которые не замечают изменений в своем поведении и даже не страдают от токсикоза. А у кого-то возникают проблемы с памятью, обостряются чувства, появляются пищевые заскоки и прочие странности.

Мы в AdMe.ru знаем не понаслышке, что женщины в положении могут озадачивать близких и окружающих своими причудами. Сегодняшняя подборка как раз о таких случаях.

Никогда не забуду, как горько я рыдала при выборе имени для ребенка. Муж хотел, чтобы у ребенка было простое имя: Аня, Паша, Ира. А меня перло от древнерусских: Ярослав, Аглая, Агата. И вот я выдала гениальное:

— Я придумала, как ребенка назвать. Но тебе придется имя сменить.

— И на какое же?

— Путята! У нас будет Забава Путятишна! Но потом придется развестись, потому что жить с Путятой — это как-то тупо.

Муж вежливо отказался от столь заманчивого предложения, а я рыдала весь вечер и не понимала, почему ему не нравится столь гениальный план. © vsoprincess / Pikabu

— Я придумала, как ребенка назвать. Но тебе придется имя сменить. — И на какое же? — Путята! У нас будет Забава Путятишна! Но потом придется развестись, потому что жить с Путятой — это как-то тупо. Муж вежливо отказался от столь заманчивого предложения, а я рыдала весь вечер и не понимала, почему ему не нравится столь гениальный план. © vsoprincess / Pikabu Я жуткий мерзляк, а муж наоборот. Но, когда была на 7–8-м месяце (была зима), ходила в шортах и майке, а муж — в теплом халате и носках. Вечно открывала форточки, на улице вдыхала полной грудью, ходила почти нараспашку! Муж тогда все приговаривал: «Кто ты? И что ты сделала с моей женой?» © ЛеляПолКило / AdMe

На самом раннем сроке хотела соленых огурцов. Но не простых, а из бургеров из «Макдоналдса». Помню, на работе мой коллега пошел и принес ящик бургеров, я сидела и выковыривала огурчики. Мне до сих пор это припоминают. © Katerina Khadasok / Facebook

Мне не нравится, когда шутят про мозг беременной женщины. Но на днях я попыталась побрить подмышки зубной щеткой. Чувствую себя так, словно я в тумане. © Imajemnation / Reddit

Когда подруга мамы была беременна, для нее все люди воняли кожей. Подбегает к тебе пузатик, берет за руку, нюхает, выдает брезгливо: «Фу, и ты кожей воняешь» — и отпихивает руку от себя подальше. На вопрос «Алин, а как еще должна пахнуть кожа человека?» конкретного ответа не было. © Nastya_Swiss / AdMe

Будучи беременной, варила бульон для супа. Помню, подумала, что посолить надо. И вот я взяла бутылку жидкости для мытья посуды и медленно вылила ее в кастрюлю. Наблюдавший за этим муж озадаченно сказал: «Может быть, я пока у мамы есть буду?» © Ольга Егорова / Facebook

Пошли мы с женой на прогулку. На полпути она испугалась, что мы оставили ребенка дома. А ведь он все еще у нее в животе. © JeremyMcLellan / Twitter

7-й месяц, страдаю от нарушений памяти сильнее, чем от изжоги. Приходится говорить мужу, что делала, иначе я забываю. «Рыбок кормила», «Дверь заперла», «Кошка в доме». Муж сначала терялся, сейчас кивает и спокойно пересказывает мне, если я начинаю паниковать. Память всегда была хорошая. Конечно, иногда была рассеянной, но чтобы вот так — для меня это жутко. Врачи на все отвечают: «А что ты хотела, ты ж беременна!» © РомоваяБаба / AdMe

Срок 7 месяцев. Я уже сижу дома в декрете. Я тогда считала, что очень хорошо и полезно для малыша слушать разную музыку, в том числе детские песенки. И как-то стою я у раковины, мою посуду, и начинается песенка про Чебурашку. А там есть слова: «Мне не везло сначала, и даже так бывало: ко мне на день рожденья никто не приходил». Боже, как я рыдала! Муж прифигел, когда пришел домой. Я в слезах-соплях, он испуганно: «Что случилось?!» Я: «Чебурашку жалко!» © AandT / Pikabu

На прошлой неделе я слизнула немного средства для мытья посуды с пальца, пока готовила печенье, потому что мой глупый мозг думал, что это остатки глазури. © faco_fuesday / Reddit

Моя жена беременна. Ночью я проснулся от сильного толчка в бок. Спросил, что случилось. Она сказала, что ей холодно оттого, что воздух из моего носа попадает на нее. Воздух из носа! Я в шоке. © Подслушано / Ideer

У жены из закидонов была только иррациональная любовь к запаху хозяйственного мыла. При наличии стиральной машинки могла тайком от меня руками постирать что-нибудь типа простыни, чтобы насладиться запахом этого мыла. Я говорил ей, что после родов эту «любовь» как рукой снимет, она не верила. Что ж, как приехали после выписки, в тот же вечер я ей напомнил об этом. Конечно, все уже было не то. © Dwark1n / Pikabu

Лучшее, что я сегодня услышала, — это как беременная женщина спорила со своим партнером и сказала: «У меня 2 мозга, а у тебя один». © ERlKAHANSON / Twitter

Моя беременная жена рыдала, потому что не могла найти свои носки. Все это время они были у нее на ногах. © fresno84 / Twitter

Я ждала первенца, работала в фирме тогда. Кто-то на работе купил 3-литровую банку соленых помидоров, оставил в офисе. Все уже разъехались, я осталась дооформить пару документов. Банка с помидорами манила меня. Я нашла отвертку, расковыряла крышку и почти все съела. На следующий день прихожу, все рассматривают банку с раскуроченной крышкой, а я тихо говорю: «Извините, я компенсирую». Все засмеялись, а хозяин банки сказал: «Да не переживай, я тебе еще одну куплю, и даже открою ее». © Ssasha Alex / Facebook

Когда была беременна, ужасно хотелось грейпфрут. А все потому, что коллега после обеда чистила грейпфрут, посыпала сахаром, ждала, когда пойдет сок, а после медленно ела его. И все это в рабочее время. Я в эти минуты захлебывалась слюнками. Просила ее проделывать этот ритуал во время обеда, но нет. Однажды купила 2 кг грейпфрута и 1 кг апельсинов и, как только коллега начала свой ритуал, тоже переступила к трапезе. Остановилась я на середине пакета. © Алена Ратушная / Facebook

Я была беременна своим первенцем и забыла слово «обувь». Попросила пасынка, чтобы он надел «эти штучки для ног», а он лишь бросил на меня жалостливый взгляд. © ***spanish / Reddit