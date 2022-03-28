17 жадных родственников, после общения с которыми хоть в лес жить переезжай

Скупердяи регулярно придумывают самые разные отмазки для своих поступков. То они говорят, что на самом деле просто бережливые, то, что просто не хотят никого разбаловать. В идеале от таких личностей держаться бы подальше. Но бывает так, что ими оказываются близкие родственники, а это уже настоящее бедствие.