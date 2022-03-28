17 жадных родственников, после общения с которыми хоть в лес жить переезжай
Скупердяи регулярно придумывают самые разные отмазки для своих поступков. То они говорят, что на самом деле просто бережливые, то, что просто не хотят никого разбаловать. В идеале от таких личностей держаться бы подальше. Но бывает так, что ими оказываются близкие родственники, а это уже настоящее бедствие.
Мы в AdMe.ru считаем, что жадность до добра не доводит, и сочувствуем всем, кому приходится иметь дело с такой родней.
- Заказала я как-то ночнушку себе. Красивую, из шелка, дорогую. Так как временно жила у свекрови, то заказывала на ее адрес. Жду, жду, а посылки нет. Хотела уже разбираться с фирмой. Ну и решила пожаловаться на это свекрови. А та в ответ выдает: «Я твою посылку получила и собираюсь эту ночнушку тебе на Новый год подарить. Она такая красивая — пусть все увидят, какой подарок я тебе сделала. Ты же мне должна была денег, можешь не отдавать». Денег я должна была меньше, чем ночнушка стоила. А в тот момент я так офигела, что даже не знала, что сказать. © DrDonna / AdMe
- Я для своего сына старалась все купить, даже ремонт в их доме сделала за свой счет. И вот заболела. Сноха сказала, что купит лекарства, а я пообещала вернуть потом частями. 3 месяца я отдавала деньги и однажды спросила, мол, сколько я еще должна. А она выдала: «Отдавайте еще, а потом я скажу, когда хватит». Я потребовала чеки, ведь прилично уже отдала. И вот тут я и узнала, кто я и что я! Кричала она на меня 3 часа, вспомнила, как мне деньги на телефон кидала, понимаете ли. Ну а я припомнила все, что я для них сделала. В общем, все — не общаемся, больше ни ногой в этот дом!
- Нам с мужем свекровь сделала подарок на свадьбу — простила долг мужу. Он брал деньги, чтобы доделать ремонт в маминой квартире. На тот момент они вместе жили. Самый смак в том, что долг он ей уже давно вернул, но мама как бы забыла. Сейчас смешно, а муж тогда ужасно расстроился. © Bellagiornata / Pikabu
- В 9-м классе мама не дала денег на выпускной. Заявила тогда, что главный все равно в 11-м классе будет. А школа-то у нас под окнами. В итоге я с вечера до 5 утра простояла на балконе в слезах, подглядывая за веселящимся классом. А в 11-м классе мама выдала, что слишком большую цену запросил родительский комитет. Мол, выпускной столько не стоит. Как же стыдно мне было идти получать аттестат и уходить в начале веселья, когда все видели и знали, что я просто не сдала деньги на стол. Прошло 20 лет, одноклассников не видела с тех пор. © Подслушано / Ideer
- А нам на свадьбу бабушка мужа ковер хотела подарить, по ее мнению, такой красивенький и большой. И все бы ничего, только этот ковер они моему мужу еще задолго до свадьбы подарили на день рождения и он в его комнате висел, к тому же двумя бра отягощенный. © Elka1677 / Pikabu
- У моей мамы как какой-то праздник, так постоянно «денег нет, потом подарю». Свой подарок на день рождения в октябре я увидела только в феврале, и то пришлось уже говорить прямо, безо всяких намеков. Хотя сама на праздники требует [подарки] «вовремя», и, если что-то не нравится, она может вернуть обратно с недовольным лицом. © Рина / AdMe
- Мне бывший муж оставил 3-комнатную квартиру. Всем рассказал, что, как настоящий мужик, ушел с одной сумкой, все оставил бывшей и сыну. На деле квартира эта моих родителей, которую они предоставили нам для проживания.
- Моя свекровь оформила опеку над 10-летней племянницей, когда та осталась сиротой. Вырастила ее как родную дочь, помогла ей получить высшее образование, выдала замуж. Прошло время, племянница разбогатела. Случилось свекрови занять у нее денег на ремонт крыши. Племянница дала под расписку и в залог потребовала дать все золото, которое было у свекрови (а его было немного): золотую цепочку, сережки и обручальное кольцо.
- Отец продал мою машину. Пытался отмазаться тем, что где-то там была трещина, но на деле ему просто нужно было прикупить запчасти для своего грузовика. Да, машина была оформлена на него, но купил я ее на свои деньги. © slyfoxfitness / Reddit
- У меня тоже была родственница, на каждом празднике у нее была любимая фраза: «За мной подарок». И главное, она никогда эти праздники не пропускала, и, естественно, никто так и не увидел тех подарков. Но по истечении многих лет у меня получилось на ее день рождения то же самое ей сказать, мол, пусть ждет от меня подарок.
- Кредит на нашу с мужем квартиру брал его отец. Мы сказали, что будем платить, — и честно платили. Там еще первый взнос был приличный из моих денег. И вот наступил момент, когда муж уже смог сам брать кредит, и мы пришли к выводу, что все, надо переоформлять на себя. Пришли к его родителям, а они вознегодовали: «А зачем же вы на себя хотите перевести? Ну ведь все хорошо: вы платите, квартира есть». Я говорю: «Ну да, мы платим, а по закону она ваша будет. Нет уж, простите-извините, я хочу на себя». Они заюлили, мол, мы подумаем, а я ответила: «Я вам не предлагаю подумать, я говорю, что мы оформляем квартиру на нас, и точка. Не согласитесь — я просто не буду больше выплачивать кредит».
Естественно, квартиру мы переоформили, причем все до копейки за нотариуса и прочие бумажки выплачивали сами. Но вид у свекров был как будто я их граблю. Именно я, а не их сыночек. © Нара / AdMe
- А мой брат как-то взял и разбил свой планшет, чтобы больше никто не смог им пользоваться. До этого он поставил на него пароль, но забыл его. © Famixofpower / Reddit
- Подруге свекровь на свадьбу подарила белье постельное. Ну а в день свадьбы была суматоха, и свекровь предложила пока оставить это белье у себя. Временно, мол, потом отдаст. Подруга согласилась. Прошло полгода, и свекровь отмачивает номер: дарит это белье на свадьбу золовке! Подруга ничего не сказала, но осадочек-то остался.
- Уже давно, годы назад, у сестры была свадьба. У меня была хорошая камера. Я их пофоткала, а потом попросила кого-то нас с парнем сфотографировать — хорошо получилось. Ну и в конце отдала сестре пленку и попросила распечатать снимки в двух экземплярах — ей и мне. И деньги за это отдала, конечно. Так в итоге мой комплект я чуть ли не с боем выбивала! Даже маме пришлось вмешаться. © Missie Langley Webb / Quora
- Моя тетя тратит все социальные выплаты на своих детей на всякие шмотки и побрякушки. А вот у самих детей ни образования, ни привычки соблюдать правила элементарной гигиены какой-то. © Unknown author / Reddit
- После операции на спине маме нужно было ходить помногу километров в день. Но с нашей погодой не находишься, конечно. А у жены ее брата была беговая дорожка, которой та не пользовалась годами, вообще уже всяким хламом ее завалила. Но продать ее маме (естественно, дешевле, чем новую) она отказалась: мол, она ей еще пригодится. Только за 3 последующих месяца тетя к дорожке даже не притронулась и вообще не заметила, как ее окончательно в гараж унесли. © Crysti Camden / Quora
- Cвекровь на все праздники нам (и всем, кого я знаю) дарит подарки по принципу «пробежалась по дому и собрала с полок все, что залежалось». Получаются дикие наборы из, например, старой кофты, двух прихваток, игольницы, стеклянной фигурки и пакетика приправ для чая. © abdysh / Pikabu
А как вы общаетесь с людьми, у которых и снега зимой не допросишься?
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