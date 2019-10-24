17 заядлых комментаторов, которым давно пора ограничить доступ в интернет

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Как часто, листая ленту в соцсетях, вы хотите оставить убойный комментарий под чужой публикацией, но в последний момент решаете, что игра не стоит свеч? А есть такие люди, которых ничто не останавливает. Они могут с одинаковым хладнокровием отметиться под постом о родившихся близнецах, пальто Кейт Миддлтон и даже деревянном чехле в Туле.