17 заядлых комментаторов, которым давно пора ограничить доступ в интернет

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Как часто, листая ленту в соцсетях, вы хотите оставить убойный комментарий под чужой публикацией, но в последний момент решаете, что игра не стоит свеч? А есть такие люди, которых ничто не останавливает. Они могут с одинаковым хладнокровием отметиться под постом о родившихся близнецах, пальто Кейт Миддлтон и даже деревянном чехле в Туле.

AdMe.ru не смог пройти мимо 17 смачных комментариев пользователей сети, которые так наловчились в этом деле, что их уже и не догнать.

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«„Джокер“ (2019). Книга».

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Часто ли незнакомцы оставляют комментарии под вашими публикациями? Легко ли вам самим решиться на что-то подобное?

Фото на превью DannyWalter_ / Twitter

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