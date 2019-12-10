17 заядлых комментаторов, которые всегда найдут куда вставить свои 5 копеек

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Мы все ценим в других людях хорошее чувство юмора. Но когда кто-то начинает отрабатывать свое остроумие в комментариях под нашими фотографиями и статусами, становится не до шуток. Однако бывают случаи, когда чья-то колкость настолько к месту, что даже у пострадавшей стороны лицо расплывается в улыбке.