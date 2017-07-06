16 записок, которые могли написать только женщины

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Женщины — прекрасные, непредсказуемые и восхитительные существа, которые способны удивлять даже самих себя, что уж говорить об остальной части человечества. Все многообразие девичьего мира проявляется и в записках, которые девушки оставляют мужьям, детям и себе любимым.