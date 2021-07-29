17 загадочных находок, странность которых превышает все разумные пределы

В наши дни, похоже, существует мало вещей, которые могут по-настоящему удивить человека, ведь нам столько всего известно об окружающем мире. Но иногда совершенно непонятные штуки обнаруживаются в нашем собственном доме, на улице или в ближайшем лесу. И в голове возникает только один вопрос: «Да что же это такое?»

Мы в AdMe.ru порылись в интернете и выяснили, что неожиданные находки могут подстерегать людей даже в коробке с хлопьями или в пачке с крекерами.

«На одном из желейных мишек обнаружились странные белые штуки. Они твердые, их можно легко отковырять. Остальные мишки в пакете выглядят нормально»

Ответ: Желейные конфеты делают в формочках из крахмала. Иногда кусочки крахмала прилипают к сладостям, но на этапе проверки их счищают. Этого мишку контроль качества, похоже, проглядел.

«Нашел этот маленький камешек на побережье. То ли нечто рукотворное, то ли он природного происхождения. Рядом ничего подобного не обнаружилось»

Ответ: Это стигмария. Так называют окаменевшие корни древних растений.

«Мой папа нашел это странную штуку много лет назад. Никак не могли разобраться, что это такое. Похоже на какую-то настольную игру»

Ответ: Это бильярд Николя. Похоже, у игры французское происхождение.

«В нашей семье эта здоровенная штука хранится десятилетиями. Керамическая и огнеупорная. Думали, что это фонарь, но не уверены»

Ответ: Это маленький обогреватель, возможно, газовый.

«Что это за ниточки торчат из моего крекера?»

Ответ: Это нити из обтрепанных краев конвейерной ленты, на которой проводится процесс раскатки. При обнаружении таковых стоит связаться с производителем, чтобы он проверил оборудование.

«Эти штуки буквально выросли на моем столе после дождя. До этого там ничего похожего не было. Что это?»

Ответ: Стол скоро нужно будет поменять. Это дрожалка оранжевая. И это не плесень, а гриб.

«Что это за маленькая мраморная чашечка?»

Ответ: Это держатель для спичек. А отверстия создают абразивную поверхность, о которую спички можно зажигать.

«Нашел это внутри моего музыкального инструмента. Размером с виноградину. Случайно попасть внутрь она никак не могла»

Ответ: Такие штуки встречаются и внутри скрипок. Мастера называют это «тембром». Просто комочки пыли. Когда скрипку чинят, мастер обычно кладет «тембр» обратно в инструмент — на удачу.

«Меня не было на вечеринке, где нам подарили эти пластиковые штуки. Я уже сломал голову, но так и не могу понять, что это»

Ответ: Это протекторы, нужные для того, чтобы закрывать кончик ножа.

«Нашел эту штуку в своем номере. Не могу понять, для чего она»

Ответ: Скорее всего, это беспроводной передатчик дверного звонка.

«Странный прибор с большой лупой»

Ответ: Это типографская лупа. Раньше ее использовали для проверки качества льняной бумаги, в том числе для подсчета нитей. А сейчас часто применяют для того, чтобы рассмотреть мелкие детали на марках.

«Наткнулся на пляже на эту трубочку. Есть идеи, что это может быть?»

Ответ: Это зубы ската. Эти морские обитатели питаются крабами и моллюсками. И такие зубы им нужны для того, чтобы дробить скорлупу.

«Нашла этот загадочный фарфоровый прибор»

Ответ: Это подставка под столовое серебро.

«Нашли это растение в саду. Такое мы не сажали»

Ответ: Это воздушный клубень картофеля.

«В моем дворе запузырились такие штуки. Снаружи блестящие, а внутри липкие. Продолжают расти»

Ответ: Это монтажная пена. Строители закопали баллон с пеной во дворе и забыли о нем. Каким-то образом на баллон попала вода, он проржавел, и пена полезла наружу.

«Нашла на работе среди посуды этот синий порошок»

Ответ: Похоже на удобрение для цветов.

«Эта штука была в коробке с кукурузными хлопьями. Пахнет мелом»

Ответ: Это спекшийся кусочек витаминов и минералов, которыми производители обогащают хлопья.