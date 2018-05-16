17 забавных доказательств того, что беременность — то еще веселье

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Ожидание рождения нового человека — ответственный момент. Но при всей его серьезности нет-нет да и проскакивают нотки специфического юмора. За 9 месяцев меняется и сама женщина, и ее отношения с близкими. Но здоровый юмор всегда помогает пережить эти изменения.

AdMe.ru собрал для вас несколько примеров того, как именно женщины и их вторые половинки, не обделенные чувством юмора, переживают волшебное время ожидания малыша.

1. Когда ты беременна и решила приготовить легкий вечерний перекус

2. Некоторые сочетания блюд могут быть весьма экзотичными

3. Когда берешься что-то делать, будучи беременной, будь готова, что не все получится

4. Ну а чтобы получилось, придется попотеть

5. Хотя в целом со временем покажется, что живот вовсе не мешает

6. А в некоторых ситуациях это и вовсе преимущество!

7. К тому же он отлично подходит для самовыражения

8. Важно заранее подобрать правильную обувь

9. Потому что привычные босоножки — это ну... не лучшая идея

10. Да, и нельзя забывать о наряде к лету

11. О некоторых видах развлечений придется забыть — друзья будут веселиться без вас

12. Зато появятся новые: «Я на 8-м месяце беременности, и он не отходит от меня»

13. Новые друзья помогут пройти курсы будущего родителя

14. Отношения с будущим отцом ребенка тоже немного скорректируются

«Ее сторона». «Его сторона».

15. Особый шик, когда вы на одной волне

16. Да, и нужно предупредить родственников: «Когда рассказала бабушке, что я беременна»