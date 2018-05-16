17 забавных доказательств того, что беременность — то еще веселье
Ожидание рождения нового человека — ответственный момент. Но при всей его серьезности нет-нет да и проскакивают нотки специфического юмора. За 9 месяцев меняется и сама женщина, и ее отношения с близкими. Но здоровый юмор всегда помогает пережить эти изменения.
AdMe.ru собрал для вас несколько примеров того, как именно женщины и их вторые половинки, не обделенные чувством юмора, переживают волшебное время ожидания малыша.
1. Когда ты беременна и решила приготовить легкий вечерний перекус
2. Некоторые сочетания блюд могут быть весьма экзотичными
3. Когда берешься что-то делать, будучи беременной, будь готова, что не все получится
4. Ну а чтобы получилось, придется попотеть
5. Хотя в целом со временем покажется, что живот вовсе не мешает
6. А в некоторых ситуациях это и вовсе преимущество!
7. К тому же он отлично подходит для самовыражения
8. Важно заранее подобрать правильную обувь
9. Потому что привычные босоножки — это ну... не лучшая идея
10. Да, и нельзя забывать о наряде к лету
11. О некоторых видах развлечений придется забыть — друзья будут веселиться без вас
12. Зато появятся новые: «Я на 8-м месяце беременности, и он не отходит от меня»
13. Новые друзья помогут пройти курсы будущего родителя
14. Отношения с будущим отцом ребенка тоже немного скорректируются
«Ее сторона». «Его сторона».
15. Особый шик, когда вы на одной волне
16. Да, и нужно предупредить родственников: «Когда рассказала бабушке, что я беременна»
17. Бонус: беременная женщина — горе в семье
Фото на превью Pregnancy_Humor / twitter, imgur