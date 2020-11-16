17 язвительных комментариев от тех, кто вечно придет и все испортит

Кто из нас не мечтал находчиво ответить на реплику собеседника сразу же, а не когда разговор давно окончен, а ты раз за разом проигрываешь его в голове, подбирая удачную фразу. Но есть люди, которые наделены талантом моментально придумывать остроумный ответ в любой ситуации, и если уж они оставили комментарий под каким-нибудь постом в интернете, то он неизбежно становится вирусным.