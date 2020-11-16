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17 язвительных комментариев от тех, кто вечно придет и все испортит

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Кто из нас не мечтал находчиво ответить на реплику собеседника сразу же, а не когда разговор давно окончен, а ты раз за разом проигрываешь его в голове, подбирая удачную фразу. Но есть люди, которые наделены талантом моментально придумывать остроумный ответ в любой ситуации, и если уж они оставили комментарий под каким-нибудь постом в интернете, то он неизбежно становится вирусным.

Мы в AdMe.ru не упускаем ни одного повода развеселить своих читателей, и вот вам новая подборка язвительных комментариев от пользователей, которые, как всегда, не смогли промолчать.

1.

© Froste / Twitter, © Hydro_SZN / Twitter

2.

© Star Trek / Paramount Television Studios, © copperbadge / Tumblr

3.

© ankar17 / Pikabu

4.

© nikolodvorov / Pikabu, © Mymbaka / Pikabu, © G0lub / Pikabu, © SoulInMyMouse / Pikabu, © PeterJasonQuill / Pikabu

5.

© lil_morgy / Twitter, © Geekabu / Pikabu

6.

© Рома Утюшев / Youtube, © Аполлинарий Мыслящий / Youtube

7.

© Unknown user / ruanekdot.ru, © Sibiryak55 / Pikabu

8.

© GeckoArm / Pikabu, © EtovamneTo / Pikabu, © ChoBolit / Pikabu

9.

© 0rtodox / Pikabu, © Gurvin / Pikabu

10.

© billyevans / Pikabu, © chepachom / Pikabu, © TypucT1989 / Pikabu, © TRUERedFace / Pikabu

11.

© poroshokprihodi / Pikabu, © Ganus / Pikabu

12.

© messersmidtbf109 / Pikabu, © TeeFarm / Pixabay, © scoob_switzerland / Pixabay, © timulrich_pix / Pixabay, © pasja1000 / Pixabay

13.

© rus4chan / Twitter, © moderater2020 / Pikabu

14.

© mich2lych / Pikabu, © LanaClaire / Pikabu

15.

© Kolobok75 / Pikabu, © nLongo / Pikabu

Газлайтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет») — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в своей адекватности.

16.

© Windhund / Pikabu, © NeNuzhniiNik / Pikabu

17.

© NorthSurvival / Youtube, © popmech.ru, © Yaromir1988 / Pikabu

А вы сами любите съязвить?

Фото на превью ankar17 / Pikabu
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