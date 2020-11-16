17 язвительных комментариев от тех, кто вечно придет и все испортит
Кто из нас не мечтал находчиво ответить на реплику собеседника сразу же, а не когда разговор давно окончен, а ты раз за разом проигрываешь его в голове, подбирая удачную фразу. Но есть люди, которые наделены талантом моментально придумывать остроумный ответ в любой ситуации, и если уж они оставили комментарий под каким-нибудь постом в интернете, то он неизбежно становится вирусным.
Мы в AdMe.ru не упускаем ни одного повода развеселить своих читателей, и вот вам новая подборка язвительных комментариев от пользователей, которые, как всегда, не смогли промолчать.
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Газлайтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет») — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в своей адекватности.
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А вы сами любите съязвить?