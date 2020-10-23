17 ярких примеров того, как люди воплотили в жизнь безбашенные идеи и получилось круто
Бурная фантазия, умелые руки и неуемная энергия — счастливое сочетание, которое гарантирует носителю этих качеств нескучное времяпрепровождение на многие годы вперед. И неважно, что он делает: вяжет ли кеды, выращивает ли овощи в городском огороде, или превращает заброшенную водонапорную башню в экзотическое и современное жилище.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют не только придумать что-то нестандартное и крутое, но и воплотить свою идею в жизнь. Посмотрите, как здорово у них выходит.
1. «Мой новый проект: место, где одинокие носки дожидаются свою пару»
«Пока мы не встретимся вновь».
2. Вместо надписи «Помой меня»
3. «Я связала кеды»
4. «Вот чего я добился в моем городском огороде! Я уже полгода не покупаю никаких овощей в магазине и надеюсь, что моих заготовок хватит на всю зиму»
5. «Сделал из картона парочку носорожьих голов»
6. «Моя сестра сшила это обалденное платье из 36 предметов старой одежды»
7. «Мы с женой разрисовываем камни и прячем в разных местах, чтобы люди находили их. Вот очередная партия маленьких монстров»
8. «Украсил свой дом к Хеллоуину»
9. «Мой песочный замок»
10. «Я сделал этот портрет исключительно из гвоздей и ниток»
11. «Меня раздражало, что мои соседи по квартире не меняют туалетную бумагу. Я придумал держатель, который позволяет заменять рулон легко и быстро»
12. Диспенсер, на который не нужно нажимать рукой
13. Кролик из деталей для часов
14. Силуэт котика — это рисунок, сделанный на картах Google с помощью пробежки
15. Девушка на пару месяцев вернулась в родную деревню и вместе с местными подростками превратила обычную замусоренную и неухоженную остановку в уютный уголок
16. Хозяева дома попросили соседей проголосовать за его новый цвет, пройдя опрос по QR-коду. В опросе приняли участие 150 тыс. человек. Победил цвет № 4
17. Житель Томска Александр Лунев купил эту старую водонапорную башню, чтобы там жить. Вот что получилось спустя 7 лет и ₽ 10 млн. Работы продолжаются
А вы когда-нибудь воплощали в жизнь смелые и нестандартные идеи?
Фото на превью mohamedgashoot / Reddit