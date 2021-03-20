17 ярких историй, которые могли произойти только в современном мире
Еще недавно мессенджеры вместо звонков и СМС, видеосозвоны и даже Wi-Fi казались чем-то диковинным, а сейчас никого не удивишь голосовыми помощниками, роботами-пылесосами и умными телевизорами. Но от этого только больше казусов и забавных историй случается с нами каждый день, ведь ко всем технологическим новшествам привыкаешь далеко не сразу.
Мы в AdMe.ru знаем, как непросто порой привыкнуть даже к новому телефону, не говоря уже о поисковике в телевизоре, который пишет тайные послания. Поэтому мы и решили показать вам самые неожиданные истории о современном мире от пользователей интернета.
«Жена из спальни пишет сообщение в поиске Apple TV. Вот сидишь один, включается телевизор и в поиске буква за буквой как предзнаменование появляется фраза»
«Дети никак не хотели выходить на прогулку, так что пришлось взять Wi-Fi с собой»
«Вот блин!»
Девочка на «Юле» продавала свои фигурки из пластилина, чтобы купить маме подарок на день рождения
Иногда семейные отношения — это настоящий вызов
«Как я разогреваю еду, когда выключили электричество»
Когда хотел незаметно от хозяина подтянуть новый язык
Идеальная организация места для игр в авиасимулятор
Когда надоело каждый раз доказывать, что ты не робот
Иногда у непонятных технологических новшеств есть вполне практический смысл
У массовых email-рассылок тоже есть свои минусы
«Коллега вносит в рабочий календарь свои планы на выходные!»
Практически для любой проблемы можно придумать неожиданное, но действенное решение
«Больше никогда не буду надевать очки на рабочие совещания в Zoom»
Иногда технологии даже помогают
А иногда старые методы оказываются незаменимыми
«Как принимают звонки взрослые люди»
А к каким самым последним технологическим новшествам вам тяжелее всего привыкнуть?
Фото на превью Deathman / Pikabu
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