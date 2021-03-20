17 ярких историй, которые могли произойти только в современном мире

Еще недавно мессенджеры вместо звонков и СМС, видеосозвоны и даже Wi-Fi казались чем-то диковинным, а сейчас никого не удивишь голосовыми помощниками, роботами-пылесосами и умными телевизорами. Но от этого только больше казусов и забавных историй случается с нами каждый день, ведь ко всем технологическим новшествам привыкаешь далеко не сразу.

Мы в AdMe.ru знаем, как непросто порой привыкнуть даже к новому телефону, не говоря уже о поисковике в телевизоре, который пишет тайные послания. Поэтому мы и решили показать вам самые неожиданные истории о современном мире от пользователей интернета.

«Жена из спальни пишет сообщение в поиске Apple TV. Вот сидишь один, включается телевизор и в поиске буква за буквой как предзнаменование появляется фраза»

«Дети никак не хотели выходить на прогулку, так что пришлось взять Wi-Fi с собой»

«Вот блин!»

Девочка на «Юле» продавала свои фигурки из пластилина, чтобы купить маме подарок на день рождения

Иногда семейные отношения — это настоящий вызов

«Как я разогреваю еду, когда выключили электричество»

Когда хотел незаметно от хозяина подтянуть новый язык

Идеальная организация места для игр в авиасимулятор

Когда надоело каждый раз доказывать, что ты не робот

Иногда у непонятных технологических новшеств есть вполне практический смысл

У массовых email-рассылок тоже есть свои минусы

«Коллега вносит в рабочий календарь свои планы на выходные!»

Практически для любой проблемы можно придумать неожиданное, но действенное решение

«Больше никогда не буду надевать очки на рабочие совещания в Zoom»

Иногда технологии даже помогают

А иногда старые методы оказываются незаменимыми

«Как принимают звонки взрослые люди»