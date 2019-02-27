17 высказываний в социальных сетях, из-за которых люди мигом вылетели с работы

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Любая безобидная (как вам кажется) фраза, которую вы ненароком оставили в социальных сетях, может сыграть с вами злую шутку. Ее могут случайно увидеть ваши коллеги, а быть может, и начальство, даже если у вас установлены соответствующие настройки приватности. В современном мире существует множество примеров, когда из-за неудачных высказываний или просто неправильно понятых слов люди лишались своей работы, а их личная история становилась достоянием всего интернета.

Мы в AdMe.ru перерыли Всемирную паутину, чтобы найти самые яркие и противоречивые случаи увольнения из-за неосторожных публикаций, и хотим напомнить вам о том, что стоит быть внимательнее, когда вы делитесь личным мнением в социальных сетях.

1. Сделала замечание дочкам президента

Элизабет Лотен, сотрудницу пресс-службы американского сенатора Стивена Финчера, возмутили короткие юбки и кислые мины дочек президента — Саши и Малии Обамы — на приуроченной ко Дню благодарения официальной церемонии в Белом доме. Свое негодование она решила выразить на личной страничке в Facebook. После этой публикации на Лотен обрушился шквал критики. Под давлением общественности Элизабет сначала удалила свою запись в Facebook и попыталась даже публично извиниться, но вскоре была вынуждена уволиться.

2. Неудачно пошутила про Африку

Жюстин Сакко, директор по связям с общественностью интернет-компании IAC, решила неудачно пошутить на своей странице в Twitter о предстоящей поездке в Африку. Пока девушка летела в Кейптаун, она стала звездой интернета: ее пост ретвитнули более 2 тыс. раз. Был даже придуман хештег #HasJustineLandedYet («Приземлилась ли уже Жюстин?»), под которым пользователи высмеивали Сакко и иронизировали на тему потерянной за 10 секунд работы. После посадки самолета Жюстин удалила свое сообщение вместе с аккаунтом, но это ее не спасло. На следующий день она была уволена с занимаемой должности в связи с публикацией «злобных высказываний».

3. Оскорбили пенсионеров

Екатерина Лобанова, менеджер по социальным сетям Сбербанка, решила немного пошутить и разместить неоднозначный пост в микроблоге банка и в официальной группе в Facebook. Жалобы со стороны Союза пенсионеров России, члены которого активно пользуются социальными сетями, не заставили себя долго ждать. Сначала сотрудники банка попытались ответить в том же духе: «Друзья, спасибо, что оценили юмор и умение смеяться над собой. Вы заряжаете нас энергией! Мы меняемся!» Однако позже компания покаялась перед своими подписчиками: «Мы уважаем наших клиентов всех возрастов. В твите использовался народный юмор. В любом случае приносим извинения, если кого-то задели». Сообщение из соцсетей удалили, а сотрудницу с плохим чувсвом юмора из банка вскоре уволили.

4. Объяснил, кто такие настоящие мужики

Сергей Полунин — известный артист балета, которого приглашают выступать в самых знаменитых театрах мира. Однако после неоднозначного поста Полунина в Instagram о мужчинах и балете, руководство Парижской национальной оперы сообщило об отмене его участия в постановке «Лебединого озера». Французы посчитали его слова неприемлемыми и ущемляющими права меньшинств. После скандала Сергей сначала удалил запись, а потом решил и вовсе исчезнуть из социальной сети.

5. Пожаловалась на свою низкую зарплату

Талиа Джейн работала в службе клиентской поддержки сервиса доставки еды Eat24 и однажды написала открытое письмо генеральному директору компании, в котором пожаловалась на свою низкую зарплату и высокие цены в Сан-Франциско. Руководитель фирмы язвительно ответил на претензии сотрудницы в своем микроблоге, согласившись с тем, что Сан-Франциско действительно очень дорогой город для жизни, а уже через несколько дней после инцидента Джейн попросили уйти из компании.

6. Не подобрала правильный эвфемизм

Конни Левицки проработала всего неделю в магазине женской одежды больших размеров Addition Elle в канадском городке Эдмонтон. Поводом для увольнения и дальнейшей шумихи послужила строчка в графе о работе на ее личной страничке в Facebook. Менеджер магазина сказала Конни, что та «порочит репутацию компании», используя слово «толстый». И что нужно было выбирать такие эвфемизмы, как «пышные или статные», когда она описывала клиентов магазина в социальной сети. Левицки после своего увольнения написала у себя на страничке: «Я толстая. Я всю жизнь была толстой. Меня это вполне устраивает. Я не против быть толстой. Мне не к чему прятаться за эвфемизмами». После этого поста Конни обрела широкую поддержку со стороны неравнодушных пользователей социальной сети, а руководство компании поспешило публично извиниться перед девушкой и предложило ей вернуться на работу, но Левицки отказалась это делать.

7. Исправила орфографическую ошибку ученика

Кэти Нэш управляла аккаунтами государственных образовательных учреждений округа Фредерик в штате Мэриленд, когда в социальных сетях разразился скандал. Один из школьников написал твит в адрес учебного заведения с орфографической ошибкой. Кэти решила пошутить, а заодно и исправить ошибку ученика. Руководство Нэш юмор не оценило и попросило быстро удалить сообщение, а также извиниться перед школьником. После этого инцидента Кэти лишилась своей должности.

8. Заступился за голодного мальчика

Однажды к водителю школьного автобуса Джонни Куку из штата Джорджия подошел ученик. Мальчик жаловался, что остался голодным, так как ему не хватило 40 центов, чтобы заплатить за школьный обед, а персонал кафетерия отказался его накормить. Кук был потрясен. Он продолжал думать о бедственном положении этого мальчика даже после того, как вернулся домой с работы. Расстроенный, он зашел в Facebook и рассказал своим друзьям о том, что произошло. На следующее утро его вызвал школьный инспектор. Джонни предложили два варианта. Он может удалить свой пост в Facebook и принести извинения, или же его уволят. Директор школы сослался на то, что Кук пошел против политики школы в Facebook. Однако Джонни искренне верил в то, что написал у себя на страничке в социальной сети, и не собирался удалять свой пост. В этот же день Кука уволили из средней школы округа Харалсон.

9. Честно рассказала о своей работе

Таня Дикинсон работала в Министерстве социального развития Новой Зеландии. Она решила пошутить о своих трудовых обязанностях на личной страничке в Facebook. Юмор сотрудницы руководство не оценило и решило уволить Таню за «очевидное отсутствие мотивации к работе».

10. Обиделась на скупых клиентов

Эшли Джонсон работала официанткой в Brixx Pizza в городке Шарлотт в штате Северная Каролина. Однажды в заведение пришла пара, чтобы пообедать, и задержалась там на целых 3 часа, заставив Эшли работать на час дольше обычного. Джонсон не понравилось, что посетители оставили, по ее мнению, слишком маленькие чаевые за обслуживание — всего $ 5. Свое негодование она решила выразить на личной страничке в Facebook. На следующий день ей позвонили менеджеры пиццерии и сообщили, что ее увольняют за нарушение политики компании, не допускающей пренебрежительного отношения к клиентам. Руководство Brixx также отметило, что Эшли своим постом представила ресторан в негативном свете в социальных сетях.

11. Перефразировал слоган Apple

Сэмюэль Крисп трудился продавцом в магазине Apple в городке Норидж в Восточной Англии. Он был не слишком доволен своей работой, о чем иногда язвительно высказывался на личной страничке в Facebook. Однажды он колко перефразировал рекламный слоган Apple по случаю релиза песен The Beatles на iTunes, который в оригинале звучал так: «Завтра еще один день, который вы вряд ли забудете». И хотя его профиль в социальной сети не был публичным, кто-то из друзей Криспа отправил Apple скрин его поста. Начальство Сэмюэла обвинило его в нарушении политики компании в социальных сетях, запрещающей негативные замечания в адрес Apple. После этого инцидента Крисп лишился работы. Юноша решил обратиться в комиссию по трудовым спорам, чтобы оспорить свое увольнение, но суд встал на сторону Apple.

12. Обозвала белых людей

Сотрудница чикагского зоопарка Рошель Латрис Робинсон поделилась на личной страничке в Facebook отношением к своей работе и клиентам. Руководство посчитало высказывание Рошель в социальных сетях оскорбительным и уволило ее в тот же день.

13. Поделилась тем, что не любит детей

27-летняя мать-одиночка Кейтлин Уоллс из Техаса написала, как ей казалось, смешной пост в Facebook о своем новом месте работы в детском центре. Когда ее сообщение в социальных сетях заметила группа местных активистов, Кейтлин начали поступать гневные и оскорбительные послания, а руководство детского учреждения сообщило о том, что на работу ей выходить не нужно, и расторгнуло трудовой договор с сотрудницей.

14. Возненавидела работу еще до выхода на нее

Селла из Техаса была уволена с работы из Jet’s Pizza еще до того, как успела к ней приступить. После того как девушка услышала, что это не самое лучшее место для трудоустройства, она написала твит, что не слишком-то и рада выходить на сомнительную работу. Один из сотрудников заведения увидел твит девушки и рассказал об этом своему начальнику. Руководитель решил ответить Селле публично через Twitter: «Тебе не нужно выходить на ненавистную работу сегодня! Я тебя увольняю! Всего тебе хорошего в твоей жизни без денег и без работы». История девушки получила широкую огласку и поддержку от неравнодушных людей по всему миру. Кажется, что Селла не особо и расстроилась, что лишилась этой работы.

15. Посетовала на неравенство зарплат со своим боссом

Стефани Бон из Колчестера в английском графстве Эссекс занимала должность ассистента по персоналу банковской группы Lloyds. Бон была недовольна своей низкой зарплатой и решила рассказать о неравенстве доходов со своим генеральным директором, сделав пост на Facebook. Коллегам не понравилось, что Стефани рассекретила заработок начальства в социальной сети, и девушку очень быстро уволили.

16. Перепутал личный аккаунт с рабочим

Скотт Бартошевич, 28-летний житель Ферндейла в штате Мичиган, написал ироничное сообщение для своего микроблога, но случайно опубликовал его в официальном аккаунте бренда Chrysler, управлением которого он занимался. Так как Скотт работал в рекламном агентстве New Media Strategies, которое оказывало маркетинговые услуги для бренда Chrysler в социальных сетях, то после этого инцидента, автомобилестроитель разорвал контракт с фирмой, а Бартошевич сразу же лишился работы.

17. Посмеялся, что азиаты едят палочками

Фрэнк Самуэльсон был тренером футбольной лиги в Джорджии, но лишился своего места работы, когда руководство прочло пост на его личной страничке в Facebook. Слова Фрэнка об азиатских школьниках посчитали оскорбительными и расистскими. Уже через несколько дней после публикации тренера отстранили от должности.

А вы или ваши знакомые попадали в неловкие ситуации из-за публикаций в социальных сетях?