17 вторых половинок, с которыми заскучать — непозволительная роскошь

Многие люди с гордостью могут сказать, что им крайне повезло со вторыми половинками. Но некоторых из них настолько переполняют чувства, что они уже не могут держать их в себе и активно хвастаются проделками своих любимых на просторах интернета.

Мы в AdMe.ru не можем не поддерживать такие начинания, поэтому предлагаем вам оценить подборку везунчиков, с которыми Купидон поработал на славу, найдя для них явно подходящего человека.

«Вынуждены жить с женой сейчас в разных городах. Катаюсь к ней как могу. Мне приехал подарочек. Не думал, что буду так рад букету»

«Жена: „Нам немедленно нужен новый мобиль на кроватку! Но без дурацкой музыки и чтобы можно было легко регулировать по высоте“.

Я: „Ни слова больше!“»

«Жена подарила носки»

«С женой 7 лет отношений. С утра прислала мне сообщение. Теперь сижу и думаю: то ли поздравляет так, то ли намекает на то, сколько мне осталось»

«Жена собрала обед на работу, пока я спал. Люблю ее»

«Купил жене „Тойоту“»

«Попросила мужа сделать ручку для швабры. Вот что он сварганил»

«Мой муж всегда так делает, когда у меня плохой день»

«Мы оба не любим день святого Валентина, поэтому держи пиццу»

«Сегодня утром приготовил для жены блинчики в форме нашей собаки»

«После того как я повредил ногу, когда косил газон, моя жена купила и вот так украсила автоматическую газонокосилку»

«Муж уснул на диване. Сделала ему бороду с золотыми рыбками»

«Мой муж сейчас работает на одной работе и собирается перейти на новую. Приготовила ему обед сегодня»

«Справься со всеми работами!»

«Связала это, чтобы мужу было тепло»

«Мой муж считает этот бутерброд с мороженым совершенно нормальным»

«Муж разрешил мне сделать с ним это. И ему нравится»

«Сказала мужу, что съела бы целую тонну супа. Он принес даже больше, чем я ожидала»

«Смотрите, что мне принес муж. Без повода»