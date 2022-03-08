17 вторых половинок, с которыми заскучать — непозволительная роскошь
Многие люди с гордостью могут сказать, что им крайне повезло со вторыми половинками. Но некоторых из них настолько переполняют чувства, что они уже не могут держать их в себе и активно хвастаются проделками своих любимых на просторах интернета.
Мы в AdMe.ru не можем не поддерживать такие начинания, поэтому предлагаем вам оценить подборку везунчиков, с которыми Купидон поработал на славу, найдя для них явно подходящего человека.
«Вынуждены жить с женой сейчас в разных городах. Катаюсь к ней как могу. Мне приехал подарочек. Не думал, что буду так рад букету»
«Жена: „Нам немедленно нужен новый мобиль на кроватку! Но без дурацкой музыки и чтобы можно было легко регулировать по высоте“.
Я: „Ни слова больше!“»
«Жена подарила носки»
«С женой 7 лет отношений. С утра прислала мне сообщение. Теперь сижу и думаю: то ли поздравляет так, то ли намекает на то, сколько мне осталось»
«Жена собрала обед на работу, пока я спал. Люблю ее»
«Купил жене „Тойоту“»
«Попросила мужа сделать ручку для швабры. Вот что он сварганил»
«Мой муж всегда так делает, когда у меня плохой день»
«Мы оба не любим день святого Валентина, поэтому держи пиццу»
«Сегодня утром приготовил для жены блинчики в форме нашей собаки»
«После того как я повредил ногу, когда косил газон, моя жена купила и вот так украсила автоматическую газонокосилку»
«Муж уснул на диване. Сделала ему бороду с золотыми рыбками»
«Мой муж сейчас работает на одной работе и собирается перейти на новую. Приготовила ему обед сегодня»
«Справься со всеми работами!»
«Связала это, чтобы мужу было тепло»
«Мой муж считает этот бутерброд с мороженым совершенно нормальным»
«Муж разрешил мне сделать с ним это. И ему нравится»
«Сказала мужу, что съела бы целую тонну супа. Он принес даже больше, чем я ожидала»
«Смотрите, что мне принес муж. Без повода»
А за что вы обожаете своих мужа или жену?
Фото на превью unknown author / Imgur
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