17 врачей, чье чувство юмора разит наповал. Иногда даже в буквальном смысле
Профессия врача невероятно сложна: необходимо не только досконально знать, как работает человеческий организм, но и быть стрессоустойчивым. И вместо того чтобы страдать от усталости и подавленности, многие доктора часто разряжают обстановку посредством шуток.
Мы в AdMe.ru знаем, что у врачей свой особый юмор, который многие могут не понять. Но большинство все же умеет шутить так, чтобы лица их пациентов ненадолго, но все же озарялись улыбками.
«Я-то думал, что я довольно жизнерадостный молодой врач. Оказалось, что это может стать проблемой»
«Ради всего святого, прекратите свистеть».
«У моего врача в кабинете вот такая „ширма“»
«В кабинете моего врача есть вот такие реверсивные часы. Понять можно, но сбивает с толку»
Чудеса — это не по плану
- Проходил недавно практику в одной из больниц. Операционная, ждем с хирургом, пока подготовят пациента (мужчину) к протезированию ноги. Медсестра: «Поработайте кулачком. Теперь можете разжать». Хирург: «Что она сказала? Можете рожать?» Я: «Да, доктор, сейчас он у нас тут родит, и мы Нобелевскую премию получим и миллион сверху». © Bash.im
«А я заметил вот такой значок перед туалетом в моей больнице»
«Слепки челюстей моих пациентов идеально дополняют друг друга»
Добрая медсестра
- В выходные заболел глаз. Поехал в офтальмологическую неотложку. Перед осмотром потребовали сдать кровь из пальца. Говорю медсестре:
— Вообще-то у меня глазик болит.
— Ничего, теперь еще и пальчик болеть будет. © Bash.im
«В кабинете моего врача я обнаружил этот камень»
«Остерегайтесь камня. Будет больно, если ударишь меня».
«Табличка у моего врача»
«Мудрый доктор однажды написал».
«Доктор, который сегодня брал у меня кровь, украсил марлю бантиком, когда закончил»
Анестезиологи — те еще юмористы
- Жена после небольшой операции рассказала. Приходит в палату анестезиолог, она ему полушутливо (пытаясь бодриться — хоть и рядовая операция, но для врача, а не для нее):
— Доктор, я жить буду?
— Откуда я знаю? Это к хирургам, мое дело усыпить. © Bash.im
«Фармацевт положил мой пузырек с таблетками в другой пузырек для таблеток»
«Сегодня я ходил к доктору. Маленькая табличка на стойке гласит: „Вы будете слушаться и мыть руки“. Меня это очень позабавило»
«Сохраняйте спокойствие, я доктор» (это отсылки к популярному сериалу «Доктор Кто» — прим. AdMe.ru).
«У врачей по лазерной коррекции свой юмор»
«Пароль к Wi-Fi: моиглазамоиглаза».
«Мой пациент не удосужился сказать мне, что табличка с просьбой упала, но зато он четко выполнил инструкцию на ней»
«Пожалуйста, поставьте свою баночку для анализов сюда».
«В туалете у врача висит фотография в рамке, изображающая этот же туалет. И так по рекурсии»
Ветеринары тоже умеют в юмор
- Как-то принесла выводок котят на осмотр к ветеринару. Чтобы не заводить карточку на каждого котейку, врач записал их на другую мою кошку. Читаю, а там в заключении диагноз: котята. Самый шикарный диагноз, как по мне. © Подслушано / Ideer
А какие забавные истории при посещении врача приключались с вами?