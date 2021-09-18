17 возмутительных историй про наглецов, которые живут под девизом «А что такого?»
Наверняка вы встречали людей, которые ведут себя так, как будто другие созданы для выполнения их прихотей: тетушек в транспорте, которые царственно велят вашему ребенку освободить им место; коллег, которые считают, что в холодильнике на офисной кухне все общее; знакомую, которая просит присмотреть за котом, пока она в отпуске, но сама никогда не отплатит тем же.
Мы в AdMe.ru мечтаем о временах, когда вокруг будут лишь доброжелательные коллеги и предупредительные соседи, а пока это не так, давайте хоть посмеемся над бесцеремонным поведением некоторых. В конце статьи вас ждет бонус: история о женщине, которая умеет давать наглецам достойный отпор.
- Я полный. Однажды я шел по улице и ел печеньку. Какая- то женщина остановила меня и спросила: «Ты уверен, что тебе нужно есть это печенье?» © DKM_Eby / Reddit
- Подарили мне ужин на двоих в классном ресторане. Позвала одну подругу, та сказала, что муж не выдержит сидеть с детьми целый вечер: она пойдет, но с условием, что детей возьмем с собой. Отказалась. Предложила другой, она начала намекать, что я могла бы передарить сертификат ей, ведь у них с парнем как раз скоро годовщина. «Это же явно подарок для влюбленной пары». В итоге пошла одна и отлично провела время! Вкусно поела и даже потанцевала. Косо никто не смотрел. © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая начальница обиделась на меня, когда мой парень в обеденный перерыв привез мне цветы. Я поставила их в воду, чтобы в конце дня забрать домой. Она прочитала мне целую лекцию о том, что так поступать некрасиво, так я и должна передать своему парню. Ведь у меня на столе стоит букет, а у нее — нет. © Anna Afortunada / Facebook
- Коллега выкатил мне максимально странный монолог. Вкратце: «Я делал плохо, и всех все устраивало, а потом пришла ты и стала делать хорошо, и с меня теперь тоже требуют делать так же хорошо, а мне лень. Не могла бы ты делать плохо?» © ol_fa_sol / Twitter
- Старший сын начал расти бешеными темпами. В одной из местных групп в соцсетях нашла женщину, которая просила помочь ей одеждой для сыновей. Пару раз в год собирала ей «гуманитарную помощь», а она ее забирала по звонку. А недавно близкий родственник потерял работу и попросил пока отдавать обувь его сыну. Отдала.
И тут звонок от той женщины:
— Когда приходить?
— Не в этот раз (объяснила ситуацию).
— Вы понимаете, что вы оставили моих детей без 1 сентября! Они теперь не попадут на линейку!
— ???
— Я не купила им обувь, форму и верхнюю одежду, я на вашу рассчитывала! © Prichuda / Pikabu
- Была у меня коллега, которая вечно «стреляла» чай, кофе, сахар, таблетки от головной боли, прокладки, салфетки... Один раз меня пару дней не было, а потом я обнаружила, что моя банка с кофе пустая. Кто выпил? Мариночка Анатольевна выпила, зайка наша. Ну так купи мне, Мариночка Анатольевна, кофе баночку взамен того, что ты выпила, золотце.
— Пфф! Хоспади! Да куплю я тебе твое дешевое Nescafé! Не бухти, жадина! — отвечает Мариночка Анатольевна свысока, с учительскими нотками. Больше она ничего от меня не получила. © Вера / Adme.ru
- Когда много лет назад у нас открылся первый McDonald’s, там были специальные диспенсеры с кетчупом и майонезом — можно было брать сколько захочешь. И тогда некоторые люди начали приносить большие банки из дома и наполнять их. В общем, долго это не продлилось. © FedeFSA / Reddit
- Хорошая знакомая приехала в гости с новым мужем. Поел товарищ, подорвался из-за стола и пошел в нашу спальню. Мы переглянулись, ну мало ли, одежду поправить. А он возвращается с вытянутым пальцем, счастливый, и показывает пыль! Нашел, говорит, между матрасом и кромкой кровати. © Наталья Шкурская / Facebook
- Пришли на день рождения годовалого ребенка. Оказалось, что вчера приходили «настоящие гости» и не все доели, поэтому на стол поставили разогретые в микроволновке пюре и котлеты и уставшие салаты. Входным билетом на эту вечеринку был взнос на новый холодильник (вместо подарка ребенку). Гости, которые принесли игрушки, были награждены кислыми щами и фразой «мы же предупреждали». Торт попробовать не удалось, его сохранили для фотосессии, намеченной после того, как все разойдутся. И кстати, ребенка мы в тот день не увидели. Он гулял. На этом 5 лет институтской дружбы подошли к концу. © GouOver24 / Pikabu
- Нам с другом общий знакомый выкатил список требований, которые необходимо выполнить, чтобы к нему на свадьбу попасть: кто в чем должен быть одет, где и что нужно купить, чтобы все гости были выглядели одинаково, сколько денег с собой в качестве подарка подарить, сколько на конкурсы и сколько на кусок торта припасти. Говорит, мы на этом торте собираемся нормально заработать. Мы не пошли. Решили, что слишком уж он для нас дорогой друг получается. © Wanchpokmen / Pikabu
- Начальница на работе, что бы мы ни купили к чаю — печенье, пироги, конфеты — часть забирает себе и складывает в пакет, типа внукам гостинцы. И ведь никто сказать ей не может, начальница же. Раздражает. © Подслушано / Ideer
- У меня годовщина свадьбы была, я решила с коллегами по работе это отметить. Притащила огромный торт, поставила в общий холодильник. Решили после совещания попить чайку. Часа через 2 приходим на кухню (а мы работали в огромном опенспейсе в олимпийском оргкомитете), а от торта один сиротливый кусочек остался! Я смеялась до слез, очень уж сиротливый вид был у этого кусочка! Причем коллеги из оргкомитета оправдывали такое поведение важностью и напряженностью своей незаменимой работы. И с виду ведь очень обеспеченные и порядочные люди, просто все в работе, понимаете? © Ekaterina Vorontsova / Facebook
- На женском форуме девушка рассказывала. Они с парнем решили пожениться. У девушки была квартира, доставшаяся от родни. В ней и жили. Перед свадьбой решили съездить на море и попросили будущую свекровь кормить кота, оставили ключи. По приезде про ключи забыли, туда-сюда, уже и свадьба. И вот идет праздник, тамада вызывает гостей. Выходит свекровь и торжественно дарит... квартиру! Трясет теми самыми ключами. Гости встретили новость овациями. Жених попросил девушку маму не позорить, разбирались уже дома, «не при всех». © Yasminurlik / Pikabu
- Ко мне пристала пенсионерка из-за того, что я кормлю грудью ребенка на улице (в специальной накидке): «Вам не стыдно? Я понимаю, это естественно, но тут дети ходят!» Примечательно, что в 50 метрах от нас под деревом писал мужик. На мое предложение сказать то же самое ему, она ретировалась. © budylina / Twitter
- Работала почтальоном. Как-то на моем участке мне на день рождения подарили большую коробку конфет. Я пришла на работу, положила коробку в ящик стола и ушла дальше разносить корреспонденцию. Прихожу, заглядываю в стол, а в коробке сиротливо лежат 2 конфеты. Так и не признался никто, еще меня же и осудили, что я никого не угостила. А по столам лазать и коробки вскрывать можно было? © Anna Vinzubya / Facebook
- Соседка зашла соли попросить. Несу соль — соседки нет, дверь закрыта. Иду по квартире. А она в спальне развалилась на кровати и смотрит телевизор: «А, это ты. У тебя хороший телик и кровать удобная!» Еле выставила ее. Сначала сказала, что хочу спать, до свидания. А она выдала: «Ложись, я подвинусь!» Я ее буквально выталкивала из квартиры. И постельное менять пришлось. Потом она еще несколько раз пыталась прорваться, то сахар у нее кончился, то хлеба нет. Я даже дверь не открывала, говорила, что у меня тоже нет. © Лазарева Наталья / Facebook
Бонус: на каждого наглеца найдется тот, кто достойно ему ответит
А вы умеете давать отпор наглецам?
Фото на превью Наталья Шкурская / Facebook
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