17 возмутительных историй про наглецов, которые живут под девизом «А что такого?»

Наверняка вы встречали людей, которые ведут себя так, как будто другие созданы для выполнения их прихотей: тетушек в транспорте, которые царственно велят вашему ребенку освободить им место; коллег, которые считают, что в холодильнике на офисной кухне все общее; знакомую, которая просит присмотреть за котом, пока она в отпуске, но сама никогда не отплатит тем же.