17 вопиющих случаев, когда люди испытали стыд за поступки окружающих

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«Испанский стыд» — это чувство неловкости или смущения из-за действий других людей, пусть даже незнакомых. Это распространенное явление называется также «конфузом секонд-хенд» и бывает тогда, когда мы автоматически ставим себя на место человека, который поступил несправедливо либо повел себя нагло или нелепо. А еще оно становится причиной десятков удивительных историй на просторах сети.