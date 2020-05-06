17 вопиющих случаев, когда люди испытали стыд за поступки окружающих
«Испанский стыд» — это чувство неловкости или смущения из-за действий других людей, пусть даже незнакомых. Это распространенное явление называется также «конфузом секонд-хенд» и бывает тогда, когда мы автоматически ставим себя на место человека, который поступил несправедливо либо повел себя нагло или нелепо. А еще оно становится причиной десятков удивительных историй на просторах сети.
AdMe.ru надеется, что все герои этих историй осознают свои ошибки и исправятся, ведь никогда не поздно стать лучше.
- Родители сделали мне отличный подарок на 25-летие — купили 3-комнатную квартиру. Я в этот момент встречалась с парнем больше года, и у него тоже 3-комнатная квартира, но в ипотеку. И он мне предложил «прекрасную идею» (на его взгляд, конечно): продать мою квартиру, погасить его ипотеку и переехать к нему, попробовать пожить вместе. Речь о замужестве и свадьбе при этом не шла. © 126381 / Подслушано
- Подруга решила подарить мне комплект белья. Пришла в магазин, просит бюстгальтер 85D, а у нее самой размер А с натяжкой. Продавщица на нее косо так смотрит и приносит А. Подруга говорит, что надо D. Продавщица возмущенно отвечает, что нужен именно тот, что она принесла, и зачем вообще ей бюстгальтер такого размера. Подруга сказала, что она оптимистка и это на вырост. Ушла, ничего не купив. Бесят такие люди! Может, человек хочет напихать ваты туда и ходить счастливой или миллионы контрабандой в лифчике перевозить, да и мало ли увлекательных дел планировалось! Совета же не спрашивали. А в другом магазине с улыбкой принесли все, что нужно, и еще трусики для комплекта. © Pomadka / Pikabu
- Я делаю маникюр, и как-то ко мне пришла бабушка. Не успела я сделать и половину работы, как бабушке вдруг стало плохо и она упала в обморок. Мы начали звонить ее родственникам. Не прошло и 10 минут, как они прибежали. А за это время моя начальница уже успела приготовить счет за ПОЛОВИНУ МАНИКЮРА И ПОЛОВИНУ ПЕДИКЮРА. Как же мне было стыдно. © 122034 / Подслушано
- 2 года назад ездили с детьми в мини-зоопарк. Отличное место: просторные клетки для животных, кормить никого нельзя, гладить можно только теленка и свинью. И там стали свидетелями такой сцены: женщина накричала на обезьянку-капуцина, а потом потребовала директора. И между ними состоялся такой диалог:
— Ваша обезьянка дразнится!
— ???
— Ваша обезьяна отвратительно себя ведет!
— Вы хотите сказать, что вас передразнила обезьяна?
— Да!
Тут нужно отдать должное директору. Она очень ловко сориентировалась в ситуации и говорит:
— Огромное спасибо за обратную связь. Это очень ценная для нас информация. Сегодня же вечером с обезьяной будет проведена профилактическая беседа.
Этот ответ женщину удовлетворил, и она направилась по своим делам. Как только она скрылась за поворотом, мы все рухнули со смеху. © MaksMaster / Pikabu
- Подруга познакомилась с парнем по интернету. Пришли в кафе, он ей подарил цветы, они недолго посидели, и он начал намекать на дальнейшее продолжение вечера. Подруга мягко отказалась. После он попрощался с ней, пошел к двери, а потом вернулся и забрал цветы. © 120425 / Подслушано
- Приехала как-то моя давняя подруга из-за границы. Мы с ней не виделись лет 12. Договорились встретиться перед супермаркетом. Я пришла первой и накупила угощений для 3 ее детей, которых я еще не видела. Тогда мой сын был маленьким, и, исходя из его вкуса, я накупила печенья, вафель, чипсов, соков. Встретила ее с детьми и вручила ей пакет с угощениями. А она тут же отдала этот пакет попрошайке, «дежурящей» у входа. Мол, я такими продуктами детей не кормлю. Было неловко и неприятно. © Suada Rafiyeva / Facebook
- В аптеке наблюдала такую картину: женщина просит перекись водорода 9 %, в аптеке такой не оказалось, только 3 %. Женщина просит посмотреть внимательнее, не завалялся ли где последний флакончик, в ответ отказ. В очереди кто-то посоветовал взять 3 флакончика 3%-й перекиси и не задерживать других. Самое интересное, что она так и сделала. © Unknown user / Палата № 6
- Однажды ехала в автобусе и по телефону обсуждала с подружкой, что мне надо сходить к психиатру и наркологу. Женщина, сидевшая рядом со мной, после этих слов встала и пересела на другое место. А мне всего лишь нужна была справка для получения водительских прав. © Unknown user / Палата № 6
- Возвращаемся с прогулки с годовалым сыном, подходим к подъезду, у входной двери стоит какая-то бабушка и посредством домофона громко обсуждает с другой бабушкой какую-то вчерашнюю передачу. Думаю, какие находчивые пенсионеры! Взял ребенка на руки, достал ключ от домофона, подхожу к двери и говорю: «Разрешите, мы войдем». Ответ был ошеломительный: «Подожди, пока мы договорим!» Естественно, ждать с ребенком на руках я не собирался, прервал разговор бабуль и открыл дверь своим ключом. Прошли с сыном в подъезд и в спину получили: «Ну и молодежь наглая пошла!» © BarristanSelmy / Pikabu
- Знакомый занимается строительством, и у него часто при себе крупные суммы наличными. Об этом знают многие из его рабочих. Далее с его слов: «В магазине приколов увидел муляжи 5-тысячных банкнот. Купил 4 пачки для детей (любят они в магазин играть). С виду и не отличишь от настоящих денег, перевязаны бумажными лентами, как в банке. Купил и забросил в бардачок машины. В обед еду с товарищем на объект — выдать рабочим зарплату. Остановились на заправке. Я прошу его достать из бардачка скидочную карту заправочной станции. Заправляюсь, возвращаюсь, а товарища нет. Ну, думаю, отошел в туалет. Отъехал в сторонку, сижу жду. Через 10 минут решил позвонить, звонок сбрасывается. Подождал еще, его все нет. Думаю, наверное, что-то случилось и он сорвался с места решать проблему. Позже сам позвонит. Поехал на объект без него, выдал зарплату, прокрутился на стройке до конца дня.
Вечером полез в бардачок за игрушечными деньгами, а их нет. И тут у меня промелькнула догадка: он украл эти деньги, приняв их за настоящие. Но я отогнал от себя эту мысль, ведь не первый год работаем вместе, не один пуд соли съели. Но он так никогда и не появился». Вот так в один момент можно потерять друга и веру в людей. © minage / Pikabu
- Моя мама-пенсионерка рассказывала. Звонят в дверь, она спрашивает:
— Кто там?
— Электрик. Дайте мне табуреточку, а то я не достаю.
Мама вынесла ему табурет. Через время возвращает с довольным лицом:
— Я вам радио отрезал за 2-месячную неуплату! © Ольга Билая / Facebook
- Парень не пришел на первое свидание, и я слегка закомплексовала, подумав, что он согласился погулять со мной только из вежливости. Через 2 дня узнала, что в тот момент, когда я ждала его у кинотеатра, он сидел в приемном покое с лампочкой во рту, не зная, как сказать мне об этом. © Unknown user / Палата № 6
А вас когда-нибудь заставляли краснеть поступки других людей?
Фото на превью Pomadka / Pikabu