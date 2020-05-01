17 внезапных встреч, которые не предвещали ничего хорошего, но закончились свадьбой

С мужем вместе 10 лет, всегда говорили, что познакомились благодаря общим друзьям. Не рассказывать же, что мы познакомились на улице, когда шли навстречу друг другу и ждали, пока кто-нибудь другой отойдет. Никто так и не отошел, и мы врезались друг в друга. Я жила недалеко и дала ему лед — ко лбу приложить. Дальше разговорились — и понеслось... © «Подслушано» / VK

Бабушка моя жила в деревне, была первой красавицей, дед был городским, но за что-то его отправили в деревню на практику. По пути встретил бабушку, предложил ее довезти, она отказалась. Слово за слово, он ей сказал: «Женюсь любыми путями». Она посмеялась, потому что уже была замужем, а муж был в армии. Дед обивал пороги каждый день. Ему сватали всех девушек, потому что завидным женихом был: врач, квартира в городе. В итоге он не выдержал, аннулировал брак (не знаю, каким образом, но он долго в городе с этим возился, сделал ей справку, что беременна от него). Все это узнали, бабушку из дома выгонять, мужа ее вызвали. Дед ему сказал, что убьет его, если тот не отпустит бабушку с ним. В итоге дрались они не на жизнь, а на смерть. Дед победил. Забрал бабушку в город, родили мою маму. Жили очень долго вместе, пока болезнь дедулю моего не забрала, но и после этого бабушка все предложения других дедков отклоняла. А главная ценность — в зеркальном шкафу: фотография со свадьбы, где у деда разбитое лицо. © lolakarikola / Pikabu