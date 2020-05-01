17 внезапных встреч, которые не предвещали ничего хорошего, но закончились свадьбой
Семейные пары обычно любят рассказывать детям и знакомым романтическую историю своего знакомства. Но некоторые влюбленные мало кому могут поведать эту часть своей биографии: кому-то слишком смешно, а кому-то — стыдно. Еще бы, ведь встретить свою половинку можно и в песочнице, и на мусорке, и даже под колесами авто.
Мы в AdMe.ru знаем, что любовь может застать врасплох в самом неподходящем месте, и вот 17 подтверждений тому.
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С мужем вместе 10 лет, всегда говорили, что познакомились благодаря общим друзьям. Не рассказывать же, что мы познакомились на улице, когда шли навстречу друг другу и ждали, пока кто-нибудь другой отойдет. Никто так и не отошел, и мы врезались друг в друга. Я жила недалеко и дала ему лед — ко лбу приложить. Дальше разговорились — и понеслось... © «Подслушано» / VK
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Работал лет 20 назад с мужиком одним. Он рассказал, что жену свою вторую на мусорке нашел. С первой как-то вечером поругался и с горя пошел мусор выносить, а на мусорке встретил красну девицу с ведром, зацепился с ней языками и пошел к ней жить. «А приданым, — говорит, — у меня было поганое ведро». Все-таки не с пустыми руками. © lelekbolek59 / Pikabu
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Бабушка моя жила в деревне, была первой красавицей, дед был городским, но за что-то его отправили в деревню на практику. По пути встретил бабушку, предложил ее довезти, она отказалась. Слово за слово, он ей сказал: «Женюсь любыми путями». Она посмеялась, потому что уже была замужем, а муж был в армии. Дед обивал пороги каждый день. Ему сватали всех девушек, потому что завидным женихом был: врач, квартира в городе. В итоге он не выдержал, аннулировал брак (не знаю, каким образом, но он долго в городе с этим возился, сделал ей справку, что беременна от него). Все это узнали, бабушку из дома выгонять, мужа ее вызвали. Дед ему сказал, что убьет его, если тот не отпустит бабушку с ним. В итоге дрались они не на жизнь, а на смерть. Дед победил. Забрал бабушку в город, родили мою маму. Жили очень долго вместе, пока болезнь дедулю моего не забрала, но и после этого бабушка все предложения других дедков отклоняла. А главная ценность — в зеркальном шкафу: фотография со свадьбы, где у деда разбитое лицо. © lolakarikola / Pikabu
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Лет 5 назад к моему другу, скромному парню совершенно заурядной внешности и среднего достатка, на улице средь бела дня подошла красивая незнакомка и попросила помощи. Она сказала, что заблудилась, а ей надо попасть в ЗАГС. Он согласился ее провести, хотя до ЗАГСа пешком пилить минут 20. Возле ЗАГСа девушка внезапно хватает парня под руку, быстро его целует взасос и затаскивает прямиком в здание. Он в шоке покорно следует за ней к регистратору, где она преспокойно записывается в очередь на церемонию. Потом было много свиданий и всякой другой романтики, а через месяц они туда вернулись, регистрация состоялась. Они счастливы уже пятый год, дочке 4 годика. А вот правда открылась только недавно. Оказалось, что за день до знакомства подруга предложила этой девушке выйти замуж за первого встречного, а она взяла да и согласилась. © Y2k18 / Pikabu
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В момент первой встречи жена чуть не убила меня утюгом. На спортивных соревнованиях она занималась подготовкой лыж и костюмов для своей сборной. Выходила из домика с кучей костюмов и железным утюгом в руках, пыталась прикрыть за собой дверь, но споткнулась. Мне пришлось выбирать, что ловить: жену или пролетающий мимо утюг. Выбрал жену, оказавшуюся у меня в руках и матерящуюся на всю округу. Не прогадал. © Valhen / Pikabu
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Когда меня спрашивают, как я познакомилась с мужем, я отвечаю что-то невнятное или банальное. Стыдно говорить, что познакомились мы с ним в детском лагере, где я была вожатой, а он — ребенком в моем отряде. Разница между нами 8 лет, и ему было на тот момент 10. По его словам, как переклинило. С 14 активно ухлестывал, в 18 звал замуж, в 22 своего добился. © «Подслушано» / VK
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Однажды прочитала в каком-то журнале, что цветок антуриум притягивает мужчин. Замуж хотелось сильно, поэтому обставила цветами балкон. Сижу как-то на балконе и решила посмотреть, что происходит во дворе. Опираюсь на перила, и горшок падает, как назло, на человека. В ужасе зажмуриваюсь и слышу удар. Сразу побежала вниз. Стоит мужчина, плечо потирает. Отвезла его в травмпункт, он и не ругался. Цветок не подвел, мы женаты год, идеальный мужчина. © «Подслушано» / VK
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А меня первой жене подарили. Народ и организовал сходку, только никто не сказал, что сходка по поводу дня рождения одной девчонки. И я был единственным, кто приперся без подарка. А товарищ, который меня притащил на тусу, сказал: «Ну, значит, вот тебе, подруга, подарок», — и указал на меня. А потом оказалось, что мы живем чуть не в соседних домах. Ну и закрутилось-завертелось. © fernych / Pikabu
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Я встретила своего парня в отделении скорой помощи. Нет, это не было похоже на один из тех милых фильмов, где он бы оказался моим доктором. Он упал и сломал ногу, а у меня был ужасный вирус. А познакомились мы в тот момент, когда меня вырвало на его ботинки. © unknown author / reddit
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Встретились мы в детском саду, в младшей группе. Родители привели нас друг за другом, и мы поделили первые шкафчики в раздевалке, рядом были и наши полотенца, и кровати в спальне. В первый же день мы настолько сдружились, что в тихий час обменялись трусами. Тем же днем мы побили девочку, которая во время этого же тихого часа бегала по кроватям с голой попой. После чего оба стояли в углу. В общем, судьба наша после этого была предопределена. Вместе пошли в одну школу, университет. И нет, с тех пор мы больше нижним бельем не менялись. © Shvdmitry / Pikabu
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Мои родители врали мне долгие годы. Они сказали, что познакомились в колледже. Как потом выяснилось, на самом деле мой отец был моряком и, когда бывал в Вашингтоне, встречался с маминой соседкой по комнате. Вскоре эта соседка нашла кого-то другого, а следующий свой приезд папа провел с мамой. 2 недели они веселились и устраивали вечеринки. После этого отец снова отправился в плавание. Через несколько месяцев мама прилетела к нему в гости, и он сделал ей предложение, едва она вышла из самолета. © unknown author / Reddit
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Приехал друг в город по делам и стал переходить дорогу на положенный сигнал светофора. Как вдруг справа летит красная «Тойота», в которой оказалась симпатичная девушка. Шум, темнота, возгласы прохожих. И вот, не знаю как, но он оказался у этой девушки дома и пробыл 4 дня у нее в гостях. Поженились. © D1MSTER / Pikabu
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10 лет назад я была приглашена на слет автостопщиков, который походил за 220 км от моего города. Я, никогда не ездившая автостопом, всю ночь шла на место встречи, так как попутки подбирали нас лишь 2 раза и на полчаса от силы. А шла я туда, между прочим, по просьбе молодого человека, с которым встречалась на тот момент. Около костра я увидела парня, мы познакомились, но, увы, были из разных городов. Однако мой номерок он стрельнул. Утром мы разъехались, но через неделю он позвонил и пригласил в гости, и я согласилась. Мой на тот момент молодой человек меня отговаривал, но я уже купила билет. Конечно же, с ним я рассталась, а мы с моим будущим мужем через многое прошли после нашего спонтанного знакомства.
Как вы встретили свою половинку?
Фото на превью Подслушано / Vk