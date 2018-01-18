17 странных игрушек, дизайнеры которых явно не слишком любят детей
Детские игрушки делают взрослые люди, которые иногда слишком «увлекаются». И тогда появляется на свет нечто, повергающее в ступор.
Мы в AdMe.ru удивились неуемной фантазии некоторых производителей детских игрушек и решили поделиться с вами самыми странными находками.
1. Кукла, у которой течет из носа
2. Стрип-клуб из лего
3. «Веселая» мартышка, которая вселяет страх
4. После новогодних праздников
5. Видимо, дернулась, когда глаза клеили
6. Кругом обман
7. Неравный бой
8. «Один из нас пьян»
9. Дарт Вейдер, покусанный пчелами
10. Душечку лучше не доводить
11. Реалистичность зашкаливает
12. Здесь точно ничего не напутано?
13. О чем вообще думали производители?
14. Это Ваня
15. К такому невозможно быть готовым
16. Что за жесть? Хотя погодите, некоторым детям, кажется, не помешает
17. Телепузик, которому явно нехорошо
А вы когда-нибудь встречали на полках магазинов игрушки, которые вызывали у вас недоумение? Расскажите о них в комментариях.
Фото на превью KOURKE/imgur