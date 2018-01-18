17 странных игрушек, дизайнеры которых явно не слишком любят детей

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Детские игрушки делают взрослые люди, которые иногда слишком «увлекаются». И тогда появляется на свет нечто, повергающее в ступор.

Мы в AdMe.ru удивились неуемной фантазии некоторых производителей детских игрушек и решили поделиться с вами самыми странными находками.