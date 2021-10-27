17 везунчиков, кадры которых точно можно повесить в рамку и гордо показывать гостям

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Есть моменты, которые хочется запечатлеть на камеру, чтобы однажды поностальгировать вместе с близкими. Но наши сегодняшние герои точно поймали удачу за хвост и сделали кадры, от идеальности которых на душе становится тепло.

Мы в AdMe.ru души не чаем в подобных снимках и готовы разглядывать их часами. Надеемся, что и вы получите от них свою долю позитива.

«Выбросить рука не поднимается, перфекционист практически доволен»

«Я сфотографировал молнию на телефон, и в итоге вот какой эффект мне выдала камера»

«Сделал теплый пол, и теперь жалко заливать бетоном такую красоту»

«Ремонтники решили поменять трубы под брусчаткой. В бригаде явно был кто-то с развитым чувством прекрасного, поэтому на бетоне была нарисована брусчатка»

«Поймал в кадр пару гусей, пролетающих мимо, пока фотографировал луну»

«Вернулся с пробежки вот с таким сюрпризом. Наверное, это мой рай»

«Несколько лет назад фотографировала сестру и случайно создала вот этот бриллиант. До сих пор смеюсь как сумасшедшая!»

«Вот как мой омлет лег в тарелку»

«Коты моих родителей наконец-то стали ладить, но все резко изменилось, когда я попытался сфотографировать их»

«Я просто разрезал 2 разных перца, и они идеально подходят друг к другу»

«Только заканчивал говорить о том, что она никогда не падает в бассейн...»

«Шарф угодил моему другу в лицо, пока я его фотографировал»

«Голубь залетел в дом, когда подруга моей сестры занималась йогой»

«Чуть под машину не угодила, пока делала это фото!»

Оно точно того стоило. © grrrrbs / Twitter

«Песель моих друзей испугался краба и решил катапультироваться»

«Мой друг сделал фото как раз в тот момент, когда ударила молния»

«Так быстро выдернул открытку, закрывающую ее лицо, что удалось поймать в кадр и то и другое»