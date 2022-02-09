17 весельчаков, которые знают, как не заскучать на работе

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Некоторые люди считают, что о приколах нужно забыть еще в школе. Другие же обожают шутки и не теряют возможности развлечь себя и других. Конечно, и те и те по-своему правы. Но, согласитесь, в жизни второй категории людей куда больше улыбок.

Герои статьи AdMe.ru — те еще проказники. Даже на работе они успевают похохотать.

1. «Коллега изменил фон рабочего стола новичка. Тот растерялся и сначала принял этот синий экран за настоящий»

2. «Это мой друг-садовник»

3. «Кто-то оставил тампоны в холодильнике»

Это что-то новенькое. Я работала с девушкой, которая хранила журналы в холодильнике. Она говорила, что ей нравится касаться холодных страниц во время чтения. © Disneyhorse / Reddit

4. «В последний рабочий день в магазине я заменил снимки в рамках для фото на свои портреты»

5. «Завтра шеф возвращается из отпуска. Поэтому мы улучшили ее кабинет»

6. «Пришел на кухню в офисе сделать кофейку и увидел эту картинку»

7. «Коллега оставила свои накладные ресницы в туалете»

8. В одном из офисов Петербурга

9. Всегда старайтесь развеселить своих коллег

10. Кто-то принес это в офис

11. «Подшутил над коллегой»

12. «Кто-то положил банан в вазу. Я добавила описание этого произведения искусства»

«Банан в вазе. Смешанные материалы. 2022 год. Художник неизвестен».

13. «Коллега разобрал мои кубики Рубика»

Однажды я сделал то же самое с кубиком Рубика парня с работы. Он только рассмеялся и собрал его обратно за минуту. © IEEE80211 / Reddit

14. «Работник года»

15. «Мой брат плотник. Ему нравится оставлять сюрпризы на своих изделиях»

16. Никогда не сообщайте коллегам, кто ваш нелюбимый актер

17. Инструкция для голосового управления офисной оргтехникой. Можно ее распечатать и посмотреть, кто из коллег поверит, что принтером теперь можно управлять голосом